В Курской области два человека пострадали при атаке беспилотника
При взрыве устройства, сброшенного с дрона в Курской области, пострадали два человека
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник скорой помощи рядом с автомобилями
Сотрудник скорой помощи рядом с автомобилями. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 18 мая — РИА Новости. Два человека пострадали результате атаки украинского беспилотника в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
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"ВСУ сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково. По предварительной информации, два жителя получили ранения", — говорится в публикации.
Позже глава региона сообщил, что двое пострадавших получили осколочные ранения средней тяжести, их доставили в Глушковскую центральную районную больницу. Взрывом повредило фасад и выбило окна в физкультурно-оздоровительном комплексе.
Накануне СК сообщил об атаке украинского дрона на здание погрануправления ФСБ в Глушково, пострадали пять пограничников. В Глушковском районе 29 января под удар попал поселок Краснооктябрьский, были повреждены линии электропередачи. В тот же день в соседнем селе Волфино попала под обстрел ремонтная бригада электриков, один человек получил ранение. В мае прошлого года в Теткино Глушковского района под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер, а 10 октября ранения получили мужчина и женщина.
В Курской области до особого распоряжения бессрочно действует "желтый" уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, повышенную охрану стратегических объектов.