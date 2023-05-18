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В Курской области два человека пострадали при атаке беспилотника - РИА Новости, 18.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:41 18.05.2023 (обновлено: 10:04 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/dron-1872539722.html
В Курской области два человека пострадали при атаке беспилотника
В Курской области два человека пострадали при атаке беспилотника - РИА Новости, 18.05.2023
В Курской области два человека пострадали при атаке беспилотника
Два человека пострадали результате атаки украинского беспилотника в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T08:41
2023-05-18T10:04
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
глушковский район
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 18 мая — РИА Новости. Два человека пострадали результате атаки украинского беспилотника в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.Позже глава региона сообщил, что двое пострадавших получили осколочные ранения средней тяжести, их доставили в Глушковскую центральную районную больницу. Взрывом повредило фасад и выбило окна в физкультурно-оздоровительном комплексе.Накануне СК сообщил об атаке украинского дрона на здание погрануправления ФСБ в Глушково, пострадали пять пограничников. В Глушковском районе 29 января под удар попал поселок Краснооктябрьский, были повреждены линии электропередачи. В тот же день в соседнем селе Волфино попала под обстрел ремонтная бригада электриков, один человек получил ранение. В мае прошлого года в Теткино Глушковского района под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер, а 10 октября ранения получили мужчина и женщина.В Курской области до особого распоряжения бессрочно действует "желтый" уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, повышенную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20230517/dron-1872307293.html
курская область
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курская область, происшествия, глушковский район, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Глушковский район, Роман Старовойт
В Курской области два человека пострадали при атаке беспилотника

При взрыве устройства, сброшенного с дрона в Курской области, пострадали два человека

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник скорой помощи рядом с автомобилями
Сотрудник скорой помощи рядом с автомобилями - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник скорой помощи рядом с автомобилями. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 18 мая — РИА Новости. Два человека пострадали результате атаки украинского беспилотника в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«
"ВСУ сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково. По предварительной информации, два жителя получили ранения", — говорится в публикации.
Позже глава региона сообщил, что двое пострадавших получили осколочные ранения средней тяжести, их доставили в Глушковскую центральную районную больницу. Взрывом повредило фасад и выбило окна в физкультурно-оздоровительном комплексе.
Накануне СК сообщил об атаке украинского дрона на здание погрануправления ФСБ в Глушково, пострадали пять пограничников. В Глушковском районе 29 января под удар попал поселок Краснооктябрьский, были повреждены линии электропередачи. В тот же день в соседнем селе Волфино попала под обстрел ремонтная бригада электриков, один человек получил ранение. В мае прошлого года в Теткино Глушковского района под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер, а 10 октября ранения получили мужчина и женщина.
В Курской области до особого распоряжения бессрочно действует "желтый" уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, повышенную охрану стратегических объектов.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьПроисшествияГлушковский районРоман Старовойт
 
 
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