https://ria.ru/20230518/dron-1872539722.html

В Курской области два человека пострадали при атаке беспилотника

В Курской области два человека пострадали при атаке беспилотника - РИА Новости, 18.05.2023

В Курской области два человека пострадали при атаке беспилотника

Два человека пострадали результате атаки украинского беспилотника в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T08:41

2023-05-18T08:41

2023-05-18T10:04

специальная военная операция на украине

курская область

происшествия

глушковский район

роман старовойт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867861932_75:0:2931:1607_1920x0_80_0_0_a2de30f8dad99858d2139edb42c05034.jpg

ВОРОНЕЖ, 18 мая — РИА Новости. Два человека пострадали результате атаки украинского беспилотника в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.Позже глава региона сообщил, что двое пострадавших получили осколочные ранения средней тяжести, их доставили в Глушковскую центральную районную больницу. Взрывом повредило фасад и выбило окна в физкультурно-оздоровительном комплексе.Накануне СК сообщил об атаке украинского дрона на здание погрануправления ФСБ в Глушково, пострадали пять пограничников. В Глушковском районе 29 января под удар попал поселок Краснооктябрьский, были повреждены линии электропередачи. В тот же день в соседнем селе Волфино попала под обстрел ремонтная бригада электриков, один человек получил ранение. В мае прошлого года в Теткино Глушковского района под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер, а 10 октября ранения получили мужчина и женщина.В Курской области до особого распоряжения бессрочно действует "желтый" уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, повышенную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20230517/dron-1872307293.html

курская область

глушковский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

курская область, происшествия, глушковский район, роман старовойт