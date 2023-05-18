https://ria.ru/20230518/dostoevskiy-1872517756.html
Киссинджер сравнил Путина с героем Достоевского
Киссинджер сравнил Путина с героем Достоевского - РИА Новости, 18.05.2023
Киссинджер сравнил Путина с героем Достоевского
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что президента России Владимира Путина следует воспринимать как героя Федора Достоевского. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T01:11
2023-05-18T01:11
2023-05-18T01:24
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что президента России Владимира Путина следует воспринимать как героя Федора Достоевского. В интервью изданию Economist Киссинджер рассуждает о двойственности отношений России с Европой. С одной стороны, Россия ощущает от нее опасность, с другой стороны, у нее с Европой уникальные культурные отношения, заявил он. С одной стороны, Россия хочет приобщиться к европейской культуре, с другой стороны, она воспринимает себя в качестве "третьего Рима". "Путина следует воспринимать как персонажа Достоевского…, со всеми противоречиями и сомнениями по поводу собственного народа", - добавил Киссинджер.
https://ria.ru/20230517/ugrozy-1872511245.html
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владимир путин, федор достоевский, генри киссинджер, сша, европа, россия
Владимир Путин, Федор Достоевский, Генри Киссинджер, США, Европа, Россия
Киссинджер сравнил Путина с героем Достоевского
Экс-госсекретарь США Киссинджер: Путина следует воспринимать как героя Достоевского