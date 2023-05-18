https://ria.ru/20230518/donetsk-1872583201.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла медсестра

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла медсестра - РИА Новости, 18.05.2023

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла медсестра

Медсестра, оказывавшая первую помощь раненным при взрыве снаряда в Петровском районе Донецка, погибла в результате обстрела города, сообщил министр... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T11:56

2023-05-18T11:56

2023-05-18T11:56

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

петровский район

алексей кулемзин (донецк)

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Медсестра, оказывавшая первую помощь раненным при взрыве снаряда в Петровском районе Донецка, погибла в результате обстрела города, сообщил министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев. "Вчера в результате обстрела Петровского района Донецка погибла медицинская сестра Илона Николаевна Чмырук", - написал Гарцев в своем телеграм-канале. Минздрав ДНР отметил, что медсестра местной амбулатории ехала на работу, когда увидела пострадавших от взрыва снаряда. Мэр Донецка Алексей Кулемзин в среду сообщил об обстреле остановки в Петровском районе города, в результате которого пострадали шесть человек. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели одного человека. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230518/donetsk-1872539561.html

https://ria.ru/20230517/lepestok-1872474112.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, петровский район, алексей кулемзин (донецк), денис пушилин