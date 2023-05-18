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При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла медсестра - РИА Новости, 18.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:56 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/donetsk-1872583201.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла медсестра
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла медсестра - РИА Новости, 18.05.2023
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла медсестра
Медсестра, оказывавшая первую помощь раненным при взрыве снаряда в Петровском районе Донецка, погибла в результате обстрела города, сообщил министр... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T11:56
2023-05-18T11:56
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
петровский район
алексей кулемзин (донецк)
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Медсестра, оказывавшая первую помощь раненным при взрыве снаряда в Петровском районе Донецка, погибла в результате обстрела города, сообщил министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев. "Вчера в результате обстрела Петровского района Донецка погибла медицинская сестра Илона Николаевна Чмырук", - написал Гарцев в своем телеграм-канале. Минздрав ДНР отметил, что медсестра местной амбулатории ехала на работу, когда увидела пострадавших от взрыва снаряда. Мэр Донецка Алексей Кулемзин в среду сообщил об обстреле остановки в Петровском районе города, в результате которого пострадали шесть человек. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели одного человека. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230518/donetsk-1872539561.html
https://ria.ru/20230517/lepestok-1872474112.html
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, петровский район, алексей кулемзин (донецк), денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Денис Пушилин
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла медсестра

Минздрав ДНР: при обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла медсестра, помогавшая раненым

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Медсестра, оказывавшая первую помощь раненным при взрыве снаряда в Петровском районе Донецка, погибла в результате обстрела города, сообщил министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев.
"Вчера в результате обстрела Петровского района Донецка погибла медицинская сестра Илона Николаевна Чмырук", - написал Гарцев в своем телеграм-канале.
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Вчера, 08:40
Минздрав ДНР отметил, что медсестра местной амбулатории ехала на работу, когда увидела пострадавших от взрыва снаряда.
«
"Как настоящий медицинский работник Илона Николаевна не осталась в стороне и принялась оказывать первую помощь раненым. В это время прилетел еще один снаряд. Медицинская сестра получила травмы, не совместимые с жизнью. Двое детей, сын и дочь, в одно мгновение потеряли мать", - добавил Гарцев, выразив соболезнования ее родным и близким.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин в среду сообщил об обстреле остановки в Петровском районе города, в результате которого пострадали шесть человек. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели одного человека.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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