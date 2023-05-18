При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла медсестра
Минздрав ДНР: при обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла медсестра, помогавшая раненым
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Медсестра, оказывавшая первую помощь раненным при взрыве снаряда в Петровском районе Донецка, погибла в результате обстрела города, сообщил министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев.
"Вчера в результате обстрела Петровского района Донецка погибла медицинская сестра Илона Николаевна Чмырук", - написал Гарцев в своем телеграм-канале.
Минздрав ДНР отметил, что медсестра местной амбулатории ехала на работу, когда увидела пострадавших от взрыва снаряда.
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"Как настоящий медицинский работник Илона Николаевна не осталась в стороне и принялась оказывать первую помощь раненым. В это время прилетел еще один снаряд. Медицинская сестра получила травмы, не совместимые с жизнью. Двое детей, сын и дочь, в одно мгновение потеряли мать", - добавил Гарцев, выразив соболезнования ее родным и близким.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин в среду сообщил об обстреле остановки в Петровском районе города, в результате которого пострадали шесть человек. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели одного человека.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.