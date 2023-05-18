https://ria.ru/20230518/dobrovolets-1872583365.html

На Украине ранен еще один доброволец из Чехии, пишут СМИ

На Украине ранен еще один доброволец из Чехии, пишут СМИ - РИА Новости, 18.05.2023

На Украине ранен еще один доброволец из Чехии, пишут СМИ

Доброволец из Чехии был ранен на Украине, сообщило сетевое издание Idnes со ссылкой на организацию Health Insurance ("Медицинское обеспечение"); двумя днями... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T11:56

2023-05-18T11:56

2023-05-18T11:56

специальная военная операция на украине

в мире

украина

чехия

прага

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ПРАГА, 18 мая – РИА Новости. Доброволец из Чехии был ранен на Украине, сообщило сетевое издание Idnes со ссылкой на организацию Health Insurance ("Медицинское обеспечение"); двумя днями ранее в Праге скончался чешский медик, которого зацепило шрапнелью на поле боя в середине марта. "К сожалению, у нас есть раненый чешский доброволец. Ждем информации о том, как прошла операция", - цитирует издание сообщение Health Insurance в Twitter. Согласно имеющейся у издания информации, чех не участвовал в боевых действиях, а помогал в работе с детьми. Два дня назад в Центральном военном госпитале в Праге скончался чешский доброволец, помогавший медикам на Украине и получивший тяжелое ранение шрапнелью в тот момент, когда участвовал в эвакуации раненых военнослужащих ВСУ с поля боя. Его перевезли в Прагу, но спасти не смогли. По данным местных СМИ, находящиеся на востоке Украины в составе гуманитарных организаций чешские медики обучают украинских военнослужащих приемам первой медицинской помощи на поле боя, а порой и сами оказывают непосредственную помощь раненым. Ранее местные СМИ со ссылкой на МИД страны сообщали о гибели на Украине двух чешских добровольцев, действовавших на стороне ВСУ: в июне прошлого года и в марте этого года.

https://ria.ru/20230321/naemnik-1859388674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, чехия, прага