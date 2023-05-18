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В ДНР приняли закон об инвестиционной политике в республике - РИА Новости, 18.05.2023
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00:21 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/dnr-1872513317.html
В ДНР приняли закон об инвестиционной политике в республике
В ДНР приняли закон об инвестиционной политике в республике - РИА Новости, 18.05.2023
В ДНР приняли закон об инвестиционной политике в республике
Народный совет Донецкой Народной Республики на внеочередном пленарном заседании принял закон "Об инвестиционной политике и государственной поддержке... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T00:21
2023-05-18T00:21
владимир бидёвка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Народный совет Донецкой Народной Республики на внеочередном пленарном заседании принял закон "Об инвестиционной политике и государственной поддержке инвестиционной деятельности в ДНР", передает корреспондент РИА Новости. Парламент продолжил политику по законодательному обеспечению развития промышленности и инвестиционной деятельности в республике. С этой целью был принят закон "О промышленной политике в ДНР", который соответствующим образом устанавливает особенности данной политики, добавил спикер республиканского парламента. "Также был принят крайне важный закон об инвестиционной политике в ДНР, который предусматривает финансовую, организационную и имущественную помощь для тех инвесторов, которые захотят развивать экономику ДНР. В частности, данным законом предусмотрены для инвесторов субсидии, кредиты и налоговые льготы. Также у инвестора, который изъявит желание работать в ДНР, будет возможность без проведения торгов получить в аренду землю под свой инвестиционный проект и ряд других льготных условий и преференций", - сказал Бидёвка.
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владимир бидёвка, донецкая народная республика
Владимир Бидёвка, Донецкая Народная Республика
В ДНР приняли закон об инвестиционной политике в республике

Народный совет ДНР принял закон об инвестиционной политике в республике

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Народный совет Донецкой Народной Республики на внеочередном пленарном заседании принял закон "Об инвестиционной политике и государственной поддержке инвестиционной деятельности в ДНР", передает корреспондент РИА Новости.
«
"Сегодня Народный совет ДНР провел внеочередное пленарное заседание на котором принял ряд важных законов", - сообщил председатель совета Владимир Бидёвка.
Парламент продолжил политику по законодательному обеспечению развития промышленности и инвестиционной деятельности в республике. С этой целью был принят закон "О промышленной политике в ДНР", который соответствующим образом устанавливает особенности данной политики, добавил спикер республиканского парламента.
"Также был принят крайне важный закон об инвестиционной политике в ДНР, который предусматривает финансовую, организационную и имущественную помощь для тех инвесторов, которые захотят развивать экономику ДНР. В частности, данным законом предусмотрены для инвесторов субсидии, кредиты и налоговые льготы. Также у инвестора, который изъявит желание работать в ДНР, будет возможность без проведения торгов получить в аренду землю под свой инвестиционный проект и ряд других льготных условий и преференций", - сказал Бидёвка.
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