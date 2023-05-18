https://ria.ru/20230518/dinamika-1872605193.html

Путин отметил положительную динамку российского агропромышленного комплекса

Путин отметил положительную динамку российского агропромышленного комплекса - РИА Новости, 18.05.2023

Путин отметил положительную динамку российского агропромышленного комплекса

Российский агропромышленный комплекс (АПК) в целом показывает положительную динамику, индекс сельхозпроизводства по итогам 2022 года составил 110,2%, сообщил... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T12:47

2023-05-18T12:47

2023-05-18T12:47

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российский агропромышленный комплекс (АПК) в целом показывает положительную динамику, индекс сельхозпроизводства по итогам 2022 года составил 110,2%, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Отмечу, что в целом российский агропромышленный комплекс показывает весьма положительную динамику. Так, по итогам прошлого года индекс сельхозпроизводства составил 110,2%. Был собран рекордный урожай зерна - почти 158 миллионов тон", - сказал он на совещании о ходе весенних полевых работ. Путин подчеркнул, что это рекорд, "за новейшую историю такого не было еще".

https://ria.ru/20230518/zerno-1872602082.html

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экономика, россия, владимир путин