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Путин отметил положительную динамку российского агропромышленного комплекса - РИА Новости, 18.05.2023
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12:47 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/dinamika-1872605193.html
Путин отметил положительную динамку российского агропромышленного комплекса
Путин отметил положительную динамку российского агропромышленного комплекса - РИА Новости, 18.05.2023
Путин отметил положительную динамку российского агропромышленного комплекса
Российский агропромышленный комплекс (АПК) в целом показывает положительную динамику, индекс сельхозпроизводства по итогам 2022 года составил 110,2%, сообщил... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T12:47
2023-05-18T12:47
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российский агропромышленный комплекс (АПК) в целом показывает положительную динамику, индекс сельхозпроизводства по итогам 2022 года составил 110,2%, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Отмечу, что в целом российский агропромышленный комплекс показывает весьма положительную динамику. Так, по итогам прошлого года индекс сельхозпроизводства составил 110,2%. Был собран рекордный урожай зерна - почти 158 миллионов тон", - сказал он на совещании о ходе весенних полевых работ. Путин подчеркнул, что это рекорд, "за новейшую историю такого не было еще".
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин отметил положительную динамку российского агропромышленного комплекса

Путин отметил, что агропромышленный комплекс в целом показывает положительную динамику

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСбор урожая пшеницы
Сбор урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сбор урожая пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российский агропромышленный комплекс (АПК) в целом показывает положительную динамику, индекс сельхозпроизводства по итогам 2022 года составил 110,2%, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Отмечу, что в целом российский агропромышленный комплекс показывает весьма положительную динамику. Так, по итогам прошлого года индекс сельхозпроизводства составил 110,2%. Был собран рекордный урожай зерна - почти 158 миллионов тон", - сказал он на совещании о ходе весенних полевых работ.
Путин подчеркнул, что это рекорд, "за новейшую историю такого не было еще".
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ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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