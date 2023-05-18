https://ria.ru/20230518/devochka-1872736205.html

Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, которую пытались продать в Москве

Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, которую пытались продать в Москве - РИА Новости, 18.05.2023

Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, которую пытались продать в Москве

Девочка, которую пытались продать за 60 тысяч рублей в Москве, здорова, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская,... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T18:47

2023-05-18T18:47

2023-05-18T18:47

происшествия

москва

россия

ольга ярославская

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859048724_0:37:2336:1351_1920x0_80_0_0_c40abe787e2d0397fa410168879bf973.jpg

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Девочка, которую пытались продать за 60 тысяч рублей в Москве, здорова, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская, уточнив, что держит ситуацию на контроле. Ранее РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК сообщили, что 15 мая три женщины попытались продать младенца за 60 тысяч рублей в Москве, их задержали. В их числе была мать девочки. Возбуждено дело о торговле людьми. Девочку поместили в специализированное медучреждение. "С девочкой все нормально, она здорова. Возбуждено уголовное дело на всех фигурантов. Мама - не гражданка России и не из Москвы", - сказала Ярославская. Омбудсмен подчеркнула, что держит эту ситуацию на контроле и передала информацию региональному уполномоченному.

https://ria.ru/20230516/prodazha-1872102123.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, ольга ярославская, следственный комитет россии (ск рф)