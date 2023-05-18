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Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, которую пытались продать в Москве - РИА Новости, 18.05.2023
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18:47 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/devochka-1872736205.html
Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, которую пытались продать в Москве
Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, которую пытались продать в Москве - РИА Новости, 18.05.2023
Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, которую пытались продать в Москве
Девочка, которую пытались продать за 60 тысяч рублей в Москве, здорова, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская,... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T18:47
2023-05-18T18:47
происшествия
москва
россия
ольга ярославская
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Девочка, которую пытались продать за 60 тысяч рублей в Москве, здорова, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская, уточнив, что держит ситуацию на контроле. Ранее РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК сообщили, что 15 мая три женщины попытались продать младенца за 60 тысяч рублей в Москве, их задержали. В их числе была мать девочки. Возбуждено дело о торговле людьми. Девочку поместили в специализированное медучреждение. "С девочкой все нормально, она здорова. Возбуждено уголовное дело на всех фигурантов. Мама - не гражданка России и не из Москвы", - сказала Ярославская. Омбудсмен подчеркнула, что держит эту ситуацию на контроле и передала информацию региональному уполномоченному.
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происшествия, москва, россия, ольга ярославская, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Ольга Ярославская, Следственный комитет России (СК РФ)
Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, которую пытались продать в Москве

Омбудсмен Ярославская: девочка, которую продавали за 60 тысяч рублей в Москве, здорова

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская
Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Девочка, которую пытались продать за 60 тысяч рублей в Москве, здорова, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская, уточнив, что держит ситуацию на контроле.
Ранее РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК сообщили, что 15 мая три женщины попытались продать младенца за 60 тысяч рублей в Москве, их задержали. В их числе была мать девочки. Возбуждено дело о торговле людьми. Девочку поместили в специализированное медучреждение.
"С девочкой все нормально, она здорова. Возбуждено уголовное дело на всех фигурантов. Мама - не гражданка России и не из Москвы", - сказала Ярославская.
Омбудсмен подчеркнула, что держит эту ситуацию на контроле и передала информацию региональному уполномоченному.
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ПроисшествияМоскваРоссияОльга ЯрославскаяСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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