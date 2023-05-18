https://ria.ru/20230518/devochka-1872736205.html
Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, которую пытались продать в Москве
Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, которую пытались продать в Москве - РИА Новости, 18.05.2023
Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, которую пытались продать в Москве
Девочка, которую пытались продать за 60 тысяч рублей в Москве, здорова, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская,... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T18:47
2023-05-18T18:47
2023-05-18T18:47
происшествия
москва
россия
ольга ярославская
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859048724_0:37:2336:1351_1920x0_80_0_0_c40abe787e2d0397fa410168879bf973.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Девочка, которую пытались продать за 60 тысяч рублей в Москве, здорова, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская, уточнив, что держит ситуацию на контроле. Ранее РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК сообщили, что 15 мая три женщины попытались продать младенца за 60 тысяч рублей в Москве, их задержали. В их числе была мать девочки. Возбуждено дело о торговле людьми. Девочку поместили в специализированное медучреждение. "С девочкой все нормально, она здорова. Возбуждено уголовное дело на всех фигурантов. Мама - не гражданка России и не из Москвы", - сказала Ярославская. Омбудсмен подчеркнула, что держит эту ситуацию на контроле и передала информацию региональному уполномоченному.
https://ria.ru/20230516/prodazha-1872102123.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859048724_69:0:2336:1700_1920x0_80_0_0_33efc3df1797a43a7d6d6f4b410d6e03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, ольга ярославская, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Ольга Ярославская, Следственный комитет России (СК РФ)
Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, которую пытались продать в Москве
Омбудсмен Ярославская: девочка, которую продавали за 60 тысяч рублей в Москве, здорова