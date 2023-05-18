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Хабаровский губернатор подарил Путину модель багги и шеврон батальона - РИА Новости, 18.05.2023
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15:02 18.05.2023 (обновлено: 15:21 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/degtyarev-1872649054.html
Хабаровский губернатор подарил Путину модель багги и шеврон батальона
Хабаровский губернатор подарил Путину модель багги и шеврон батальона - РИА Новости, 18.05.2023
Хабаровский губернатор подарил Путину модель багги и шеврон батальона
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о старте в регионе производства багги "Ерофей" для нужд спецоперации и... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T15:02
2023-05-18T15:21
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
хабаровский край
россия
владимир путин
михаил дегтярев
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о старте в регионе производства багги "Ерофей" для нужд спецоперации и подарил его модель, а также вручил шеврон именного батальона с цитатой главы государства. Во время личной встречи с Путиным Дегтярев рассказал, что в Хабаровском крае для нужд спецоперации наладили выпуск спальных мешков и палаток из материалов российского, белорусского производства или из других дружественных стран. "И наладили производство тактического вездехода – багги "Ерофей". Я вам модель принес – это подарок от наших ребят. Это наша отечественная разработка. Хотел вам презентовать… А это хочу передать вам от именного батальона "Генерал Корф" шеврон. Ребята выполняют задачу на спецоперации. И тут ваша цитата: "Сила в правде, победа будет за нами", - сказал Дегтярев.
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безопасность, технологии, хабаровский край, россия, владимир путин, михаил дегтярев, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Хабаровский край, Россия, Владимир Путин, Михаил Дегтярев, Ситуация в ДНР и ЛНР
Хабаровский губернатор подарил Путину модель багги и шеврон батальона

Губернатор Дегтярев подарил Путину модель багги "Ерофей" и шеврон регионального батальона

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкМодель тактического вездехода (багги) "Ерофей", подаренная президенту РФ Владимиру Путину губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, во время встречи
Модель тактического вездехода (багги) Ерофей, подаренная президенту РФ Владимиру Путину губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, во время встречи - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Модель тактического вездехода (багги) "Ерофей", подаренная президенту РФ Владимиру Путину губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, во время встречи
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о старте в регионе производства багги "Ерофей" для нужд спецоперации и подарил его модель, а также вручил шеврон именного батальона с цитатой главы государства.
Во время личной встречи с Путиным Дегтярев рассказал, что в Хабаровском крае для нужд спецоперации наладили выпуск спальных мешков и палаток из материалов российского, белорусского производства или из других дружественных стран.
"И наладили производство тактического вездехода – багги "Ерофей". Я вам модель принес – это подарок от наших ребят. Это наша отечественная разработка. Хотел вам презентовать… А это хочу передать вам от именного батальона "Генерал Корф" шеврон. Ребята выполняют задачу на спецоперации. И тут ваша цитата: "Сила в правде, победа будет за нами", - сказал Дегтярев.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииХабаровский крайРоссияВладимир ПутинМихаил ДегтяревСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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