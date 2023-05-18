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Хабаровский губернатор подарил Путину модель багги и шеврон батальона
Хабаровский губернатор подарил Путину модель багги и шеврон батальона - РИА Новости, 18.05.2023
Хабаровский губернатор подарил Путину модель багги и шеврон батальона
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о старте в регионе производства багги "Ерофей" для нужд спецоперации и... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T15:02
2023-05-18T15:02
2023-05-18T15:21
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хабаровский край
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владимир путин
михаил дегтярев
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о старте в регионе производства багги "Ерофей" для нужд спецоперации и подарил его модель, а также вручил шеврон именного батальона с цитатой главы государства. Во время личной встречи с Путиным Дегтярев рассказал, что в Хабаровском крае для нужд спецоперации наладили выпуск спальных мешков и палаток из материалов российского, белорусского производства или из других дружественных стран. "И наладили производство тактического вездехода – багги "Ерофей". Я вам модель принес – это подарок от наших ребят. Это наша отечественная разработка. Хотел вам презентовать… А это хочу передать вам от именного батальона "Генерал Корф" шеврон. Ребята выполняют задачу на спецоперации. И тут ваша цитата: "Сила в правде, победа будет за нами", - сказал Дегтярев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, хабаровский край, россия, владимир путин, михаил дегтярев, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Хабаровский край, Россия, Владимир Путин, Михаил Дегтярев, Ситуация в ДНР и ЛНР
Хабаровский губернатор подарил Путину модель багги и шеврон батальона
Губернатор Дегтярев подарил Путину модель багги "Ерофей" и шеврон регионального батальона
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о старте в регионе производства багги "Ерофей" для нужд спецоперации и подарил его модель, а также вручил шеврон именного батальона с цитатой главы государства.
Во время личной встречи с Путиным Дегтярев рассказал, что в Хабаровском крае для нужд спецоперации наладили выпуск спальных мешков и палаток из материалов российского, белорусского производства или из других дружественных стран.
"И наладили производство тактического вездехода – багги "Ерофей". Я вам модель принес – это подарок от наших ребят. Это наша отечественная разработка. Хотел вам презентовать… А это хочу передать вам от именного батальона "Генерал Корф" шеврон. Ребята выполняют задачу на спецоперации. И тут ваша цитата: "Сила в правде, победа будет за нами", - сказал Дегтярев.