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Хабаровский губернатор подарил Путину модель багги и шеврон батальона

Хабаровский губернатор подарил Путину модель багги и шеврон батальона - РИА Новости, 18.05.2023

Хабаровский губернатор подарил Путину модель багги и шеврон батальона

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о старте в регионе производства багги "Ерофей" для нужд спецоперации и... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T15:02

2023-05-18T15:02

2023-05-18T15:21

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о старте в регионе производства багги "Ерофей" для нужд спецоперации и подарил его модель, а также вручил шеврон именного батальона с цитатой главы государства. Во время личной встречи с Путиным Дегтярев рассказал, что в Хабаровском крае для нужд спецоперации наладили выпуск спальных мешков и палаток из материалов российского, белорусского производства или из других дружественных стран. "И наладили производство тактического вездехода – багги "Ерофей". Я вам модель принес – это подарок от наших ребят. Это наша отечественная разработка. Хотел вам презентовать… А это хочу передать вам от именного батальона "Генерал Корф" шеврон. Ребята выполняют задачу на спецоперации. И тут ваша цитата: "Сила в правде, победа будет за нами", - сказал Дегтярев.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, технологии, хабаровский край, россия, владимир путин, михаил дегтярев, ситуация в днр и лнр