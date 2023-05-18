https://ria.ru/20230518/ddos-1872641976.html
Ростовского IT-специалиста осудили на три года за украинскую DDoS-атаку
Ростовского IT-специалиста осудили на три года за украинскую DDoS-атаку - РИА Новости, 18.05.2023
Ростовского IT-специалиста осудили на три года за украинскую DDoS-атаку
Областной суд Ростова-на-Дону приговорил к 3 годам колонии-поселения и штрафу в 800 тысяч рублей IT-специалиста Евгения Котикова, причастного к организованной... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T14:37
2023-05-18T14:37
2023-05-18T14:37
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ростовский областной суд
ситуация в днр и лнр
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мая – РИА Новости. Областной суд Ростова-на-Дону приговорил к 3 годам колонии-поселения и штрафу в 800 тысяч рублей IT-специалиста Евгения Котикова, причастного к организованной Киевом компьютерной DDoS-атаке на информационные ресурсы министерства обороны РФ и сайт президента РФ, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области. "Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области задокументирована и пресечена преступная деятельность IT-специалиста, причастного к организованной украинской стороной компьютерной DDoS-атаке на информационные системы субъектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", - говорится в сообщении. Оперативники установили, что Котиков в феврале 2022 года, с началом спецоперации на Украине, выступая в качестве сторонника киевского режима, принял решение участвовать в компьютерной атаке по блокированию штатного функционирования информационных ресурсов министерства обороны Российской Федерации и сайта президента Российской Федерации. Ростовским областным судом Котиков признан виновным в использовании компьютерной информации, заведомо предназначенной для неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру России (часть 1 статьи 274.1 УК РФ). Суд назначил Котикову наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии-поселении, со штрафом в доход государства в размере 800 тысяч рублей. Персональный компьютер, используемый им как средство совершения преступления, конфискован в собственность государства. "Постановление суда вступило в законную силу", - добавили в УФСБ.
https://ria.ru/20221222/rkn-1840591900.html
https://ria.ru/20230412/shpionazh-1864750704.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, технологии, россия, ростовская область, ростов-на-дону, ростовский областной суд, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Технологии, Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Ростовский областной суд, Ситуация в ДНР и ЛНР
Ростовского IT-специалиста осудили на три года за украинскую DDoS-атаку
Ростовский IT-специалист Котиков получил три года за причастность к украинской DDoS-атаке
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мая – РИА Новости. Областной суд Ростова-на-Дону приговорил к 3 годам колонии-поселения и штрафу в 800 тысяч рублей IT-специалиста Евгения Котикова, причастного к организованной Киевом компьютерной DDoS-атаке на информационные ресурсы министерства обороны РФ и сайт президента РФ, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.
"Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области задокументирована и пресечена преступная деятельность IT-специалиста, причастного к организованной украинской стороной компьютерной DDoS-атаке на информационные системы субъектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", - говорится в сообщении.
РКН в первые дни спецоперации наблюдал рост призывов к незаконным акциям
Оперативники установили, что Котиков в феврале 2022 года, с началом спецоперации на Украине
, выступая в качестве сторонника киевского режима, принял решение участвовать в компьютерной атаке по блокированию штатного функционирования информационных ресурсов министерства обороны Российской Федерации и сайта президента Российской Федерации.
Ростовским областным судом
Котиков признан виновным в использовании компьютерной информации, заведомо предназначенной для неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру России (часть 1 статьи 274.1 УК РФ).
Суд назначил Котикову наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии-поселении, со штрафом в доход государства в размере 800 тысяч рублей. Персональный компьютер, используемый им как средство совершения преступления, конфискован в собственность государства. "Постановление суда вступило в законную силу", - добавили в УФСБ.
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