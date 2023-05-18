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Ростовского IT-специалиста осудили на три года за украинскую DDoS-атаку

Ростовского IT-специалиста осудили на три года за украинскую DDoS-атаку - РИА Новости, 18.05.2023

Ростовского IT-специалиста осудили на три года за украинскую DDoS-атаку

Областной суд Ростова-на-Дону приговорил к 3 годам колонии-поселения и штрафу в 800 тысяч рублей IT-специалиста Евгения Котикова, причастного к организованной... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T14:37

2023-05-18T14:37

2023-05-18T14:37

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мая – РИА Новости. Областной суд Ростова-на-Дону приговорил к 3 годам колонии-поселения и штрафу в 800 тысяч рублей IT-специалиста Евгения Котикова, причастного к организованной Киевом компьютерной DDoS-атаке на информационные ресурсы министерства обороны РФ и сайт президента РФ, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области. "Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области задокументирована и пресечена преступная деятельность IT-специалиста, причастного к организованной украинской стороной компьютерной DDoS-атаке на информационные системы субъектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", - говорится в сообщении. Оперативники установили, что Котиков в феврале 2022 года, с началом спецоперации на Украине, выступая в качестве сторонника киевского режима, принял решение участвовать в компьютерной атаке по блокированию штатного функционирования информационных ресурсов министерства обороны Российской Федерации и сайта президента Российской Федерации. Ростовским областным судом Котиков признан виновным в использовании компьютерной информации, заведомо предназначенной для неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру России (часть 1 статьи 274.1 УК РФ). Суд назначил Котикову наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии-поселении, со штрафом в доход государства в размере 800 тысяч рублей. Персональный компьютер, используемый им как средство совершения преступления, конфискован в собственность государства. "Постановление суда вступило в законную силу", - добавили в УФСБ.

https://ria.ru/20221222/rkn-1840591900.html

https://ria.ru/20230412/shpionazh-1864750704.html

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Кирилл Волков

происшествия, технологии, россия, ростовская область, ростов-на-дону, ростовский областной суд, ситуация в днр и лнр