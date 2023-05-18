https://ria.ru/20230518/davlenie-1872781481.html
Страны G7 продолжат решительно давить на Россию, заявил Белый дом
Страны G7 продолжат решительно давить на Россию, заявил Белый дом - РИА Новости, 18.05.2023
Страны G7 продолжат решительно давить на Россию, заявил Белый дом
Страны G7 намерены "закручивать гайки" в отношении России из-за событий на Украине с той же решимостью, что и в прошлом году: позиция по этому вопросу не... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T23:21
2023-05-18T23:21
2023-05-18T23:22
россия
сша
украина
владимир путин
g7
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865114919_242:0:1757:852_1920x0_80_0_0_656577d19ca06bf4834ed17f1c1c3f94.jpg
ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Страны G7 намерены "закручивать гайки" в отношении России из-за событий на Украине с той же решимостью, что и в прошлом году: позиция по этому вопросу не изменилась, заявил в четверг на брифинге высокопоставленный представитель администрации США. Среди прочих мер, представитель властей США напомнил о введенной странами G7 политике ограничения предельной цены на российское топливо. По словам чиновника, данная политика "достигает своих целей, ограничивая доходы России и одновременно способствуя поддержанию стабильности на глобальных энергетических рынках". "Она также гарантирует крупные скидки, которые благоприятно сказываются на странах с низким и средним уровнями дохода, закупающими нефть и нефтепродукты. Мы остаемся привержены соблюдению политики ценового предела, включая обеспечение мер эффективного контроля, избежания побочных эффектов и поддержания глобальной энергетической безопасности", - подтвердил неназванный представитель Белого дома. Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230518/g7-1872781087.html
https://ria.ru/20230518/toplivo-1872781222.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865114919_432:0:1568:852_1920x0_80_0_0_ebffcbab8b3c185dceeef29785e48b5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина, владимир путин, g7, евросоюз
Россия, США, Украина, Владимир Путин, G7, Евросоюз
Страны G7 продолжат решительно давить на Россию, заявил Белый дом
Белый дом: страны G7 продолжат давить на Россию с той же решимостью, что и в 2022 году
ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Страны G7 намерены "закручивать гайки" в отношении России из-за событий на Украине с той же решимостью, что и в прошлом году: позиция по этому вопросу не изменилась, заявил в четверг на брифинге высокопоставленный представитель администрации США.
«
"Наше обязательство продолжать закручивать гайки в отношении России остается таким же сильным, как и в прошлом году. Я думаю, завтра вы увидите новые шаги, направленные на экономическую изоляцию России и ее возможностей по ведению войны. В частности, вы увидите дополнительные обязательства в том, что касается Украины", - сказал американский чиновник.
Среди прочих мер, представитель властей США напомнил о введенной странами G7 политике ограничения предельной цены на российское топливо. По словам чиновника, данная политика "достигает своих целей, ограничивая доходы России и одновременно способствуя поддержанию стабильности на глобальных энергетических рынках".
"Она также гарантирует крупные скидки, которые благоприятно сказываются на странах с низким и средним уровнями дохода, закупающими нефть и нефтепродукты. Мы остаемся привержены соблюдению политики ценового предела, включая обеспечение мер эффективного контроля, избежания побочных эффектов и поддержания глобальной энергетической безопасности", - подтвердил неназванный представитель Белого дома.
Белый дом заявил, что G7 подтвердит планы о сроках заморозки активов России
Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия
и ЕС
ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве
отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Страны G7 объявят новые меры по снижению зависимости от российского топлива