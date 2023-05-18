https://ria.ru/20230518/davlenie-1872781481.html

Страны G7 продолжат решительно давить на Россию, заявил Белый дом

Страны G7 продолжат решительно давить на Россию, заявил Белый дом - РИА Новости, 18.05.2023

Страны G7 продолжат решительно давить на Россию, заявил Белый дом

Страны G7 намерены "закручивать гайки" в отношении России из-за событий на Украине с той же решимостью, что и в прошлом году: позиция по этому вопросу не... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T23:21

2023-05-18T23:21

2023-05-18T23:22

россия

сша

украина

владимир путин

g7

евросоюз

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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Страны G7 намерены "закручивать гайки" в отношении России из-за событий на Украине с той же решимостью, что и в прошлом году: позиция по этому вопросу не изменилась, заявил в четверг на брифинге высокопоставленный представитель администрации США. Среди прочих мер, представитель властей США напомнил о введенной странами G7 политике ограничения предельной цены на российское топливо. По словам чиновника, данная политика "достигает своих целей, ограничивая доходы России и одновременно способствуя поддержанию стабильности на глобальных энергетических рынках". "Она также гарантирует крупные скидки, которые благоприятно сказываются на странах с низким и средним уровнями дохода, закупающими нефть и нефтепродукты. Мы остаемся привержены соблюдению политики ценового предела, включая обеспечение мер эффективного контроля, избежания побочных эффектов и поддержания глобальной энергетической безопасности", - подтвердил неназванный представитель Белого дома. Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230518/g7-1872781087.html

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сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, украина, владимир путин, g7, евросоюз