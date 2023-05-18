Рейтинг@Mail.ru
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Черногории летом - РИА Новости, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
10:43 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/chernogoriya-1872559820.html
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Черногории летом
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Черногории летом - РИА Новости, 18.05.2023
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Черногории летом
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на лето в Черногорию, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T10:43
2023-05-18T10:43
туризм
новости - туризм
черногория
москва
тиват
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых на море
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149793/41/1497934167_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_58e2c646d9add1fef70381720b162911.jpg
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на лето в Черногорию, сообщает АТОР. Загрузка первого рейса Jazeera Airways из Москвы в Тиват через Кувейт, намеченного на 4 июня, уже достигла 70 процентов, подсчитали представители туроператора ПАКС, сформировавшего "пакеты". Вылеты запланированы на четверг и воскресенье, стыковки занимают от часа до двух.Туристы планируют провести в Черногории от недели до трех и выбирают преимущественно отели категории четыре и пять звезд. Цены на номера в отеле по сравнению с допандемийными выросли на 15 процентов.Так, недельный тур на двоих с перелетом и проживанием в "четверке" на "все включено" стоит от 236 тысяч рублей. Причем путевки на блоках Jazeera Airways выгоднее путешествия на рейсах других перевозчиков минимум на 131 тысячу рублей. В некоторых случаях туристы смогут сэкономить до половины стоимости тура – перевозчик предлагает россиянам хорошие цены.Авиакомпания рассматривает возможность запустить прямые рейсы из Екатеринбурга, Петербурга, Казани и Новосибирска.
https://ria.ru/20230517/tseylon-1872350431.html
черногория
москва
тиват
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149793/41/1497934167_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_32e18a5b15998a2e0ed3d01ed3dd4eca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, черногория, москва, тиват, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых на море, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Черногория, Москва, Тиват, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Отдых на море, Туризм
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Черногории летом

АТОР: туроператоры назвали стоимость путевок на лето в Черногорию

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкПляж "Пизана" в Черногории
Пляж Пизана в Черногории - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на лето в Черногорию, сообщает АТОР.
Загрузка первого рейса Jazeera Airways из Москвы в Тиват через Кувейт, намеченного на 4 июня, уже достигла 70 процентов, подсчитали представители туроператора ПАКС, сформировавшего "пакеты". Вылеты запланированы на четверг и воскресенье, стыковки занимают от часа до двух.
Туристы планируют провести в Черногории от недели до трех и выбирают преимущественно отели категории четыре и пять звезд. Цены на номера в отеле по сравнению с допандемийными выросли на 15 процентов.
Так, недельный тур на двоих с перелетом и проживанием в "четверке" на "все включено" стоит от 236 тысяч рублей. Причем путевки на блоках Jazeera Airways выгоднее путешествия на рейсах других перевозчиков минимум на 131 тысячу рублей. В некоторых случаях туристы смогут сэкономить до половины стоимости тура – перевозчик предлагает россиянам хорошие цены.
Авиакомпания рассматривает возможность запустить прямые рейсы из Екатеринбурга, Петербурга, Казани и Новосибирска.
Слон поливает водой туристов во время сафари в Сигирии - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Туроператоры рассказали о снижении цен на отдых на Шри-Ланке летом
17 мая, 12:23
 
ТуризмНовости - ТуризмЧерногорияМоскваТиватАссоциация туроператоров России (АТОР)Отдых на мореТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала