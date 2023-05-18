https://ria.ru/20230518/chernogoriya-1872559820.html

Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Черногории летом

Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Черногории летом - РИА Новости, 18.05.2023

Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Черногории летом

Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на лето в Черногорию, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T10:43

2023-05-18T10:43

2023-05-18T10:43

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на лето в Черногорию, сообщает АТОР. Загрузка первого рейса Jazeera Airways из Москвы в Тиват через Кувейт, намеченного на 4 июня, уже достигла 70 процентов, подсчитали представители туроператора ПАКС, сформировавшего "пакеты". Вылеты запланированы на четверг и воскресенье, стыковки занимают от часа до двух.Туристы планируют провести в Черногории от недели до трех и выбирают преимущественно отели категории четыре и пять звезд. Цены на номера в отеле по сравнению с допандемийными выросли на 15 процентов.Так, недельный тур на двоих с перелетом и проживанием в "четверке" на "все включено" стоит от 236 тысяч рублей. Причем путевки на блоках Jazeera Airways выгоднее путешествия на рейсах других перевозчиков минимум на 131 тысячу рублей. В некоторых случаях туристы смогут сэкономить до половины стоимости тура – перевозчик предлагает россиянам хорошие цены.Авиакомпания рассматривает возможность запустить прямые рейсы из Екатеринбурга, Петербурга, Казани и Новосибирска.

https://ria.ru/20230517/tseylon-1872350431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, черногория, москва, тиват, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых на море, туризм