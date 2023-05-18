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Экс-сотрудника Минэнерго США задержали по обвинению в краже чемоданов - РИА Новости, 18.05.2023
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23:49 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/chemodany-1872783570.html
Экс-сотрудника Минэнерго США задержали по обвинению в краже чемоданов
Экс-сотрудника Минэнерго США задержали по обвинению в краже чемоданов - РИА Новости, 18.05.2023
Экс-сотрудника Минэнерго США задержали по обвинению в краже чемоданов
Экс-советник министерства энергетики США по вопросам ядерных отходов Сэм Бринтон, обвиняемый в краже багажа в аэропортах Миннеаполиса и Лас-Вегаса, арестован в... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T23:49
2023-05-18T23:49
в мире
сша
миннеаполис
лас-вегас
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Экс-советник министерства энергетики США по вопросам ядерных отходов Сэм Бринтон, обвиняемый в краже багажа в аэропортах Миннеаполиса и Лас-Вегаса, арестован в пригороде Вашингтона, сообщают местные СМИ. Бринтон, который стал одним из первых небинарных, не относящих себя ни к мужскому ни к женскому полу, сотрудников федерального правительства США, в прошлом году был обвинен в краже чужого багажа. Получившая широкую огласку история привела к его увольнению из минэнерго. Как сообщает телеканал Fox News, Бринтона арестовали в среду вечером в его доме в штате Мэриленд в пригороде столицы. В задержании был задействована полиция, отвечающая за безопасность в аэропортах столичного региона. Бринтона, как сообщил представитель местных правоохранительных органов, содержат в тюрьме округа Монтгомери до "решения вопроса об экстрадиции". Ранее ему предъявили обвинения в краже чужого чемодана стоимостью несколько тысяч долларов в аэропорту Миннеаполиса (штат Миннесота). Аналогичные обвинения были выдвинуты против него в штате Невада, однако там он смог урегулировать претензии, компенсировав потери владельцу украденного чемодана. В Миннесоте в случае обвинительного приговора Бринтону грозит до пяти лет тюрьмы. О том, задержан ли он в связи с делом в Миннесоте или по новым обвинениям, пока не сообщается.
https://ria.ru/20230512/kongressmen-1871180755.html
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в мире, сша, миннеаполис, лас-вегас, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
В мире, США, Миннеаполис, Лас-Вегас, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Экс-сотрудника Минэнерго США задержали по обвинению в краже чемоданов

Обвиненный в краже чемоданов экс-сотрудник Минэнерго США задержан в пригороде Вашингтона

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПолицейские в Вашингтоне
Полицейские в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Полицейские в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Экс-советник министерства энергетики США по вопросам ядерных отходов Сэм Бринтон, обвиняемый в краже багажа в аэропортах Миннеаполиса и Лас-Вегаса, арестован в пригороде Вашингтона, сообщают местные СМИ.
Бринтон, который стал одним из первых небинарных, не относящих себя ни к мужскому ни к женскому полу, сотрудников федерального правительства США, в прошлом году был обвинен в краже чужого багажа. Получившая широкую огласку история привела к его увольнению из минэнерго.
Как сообщает телеканал Fox News, Бринтона арестовали в среду вечером в его доме в штате Мэриленд в пригороде столицы. В задержании был задействована полиция, отвечающая за безопасность в аэропортах столичного региона.
Бринтона, как сообщил представитель местных правоохранительных органов, содержат в тюрьме округа Монтгомери до "решения вопроса об экстрадиции". Ранее ему предъявили обвинения в краже чужого чемодана стоимостью несколько тысяч долларов в аэропорту Миннеаполиса (штат Миннесота). Аналогичные обвинения были выдвинуты против него в штате Невада, однако там он смог урегулировать претензии, компенсировав потери владельцу украденного чемодана. В Миннесоте в случае обвинительного приговора Бринтону грозит до пяти лет тюрьмы. О том, задержан ли он в связи с делом в Миннесоте или по новым обвинениям, пока не сообщается.
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