https://ria.ru/20230518/chemodany-1872783570.html

Экс-сотрудника Минэнерго США задержали по обвинению в краже чемоданов

Экс-сотрудника Минэнерго США задержали по обвинению в краже чемоданов - РИА Новости, 18.05.2023

Экс-сотрудника Минэнерго США задержали по обвинению в краже чемоданов

Экс-советник министерства энергетики США по вопросам ядерных отходов Сэм Бринтон, обвиняемый в краже багажа в аэропортах Миннеаполиса и Лас-Вегаса, арестован в... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T23:49

2023-05-18T23:49

2023-05-18T23:49

в мире

сша

миннеаполис

лас-вегас

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Экс-советник министерства энергетики США по вопросам ядерных отходов Сэм Бринтон, обвиняемый в краже багажа в аэропортах Миннеаполиса и Лас-Вегаса, арестован в пригороде Вашингтона, сообщают местные СМИ. Бринтон, который стал одним из первых небинарных, не относящих себя ни к мужскому ни к женскому полу, сотрудников федерального правительства США, в прошлом году был обвинен в краже чужого багажа. Получившая широкую огласку история привела к его увольнению из минэнерго. Как сообщает телеканал Fox News, Бринтона арестовали в среду вечером в его доме в штате Мэриленд в пригороде столицы. В задержании был задействована полиция, отвечающая за безопасность в аэропортах столичного региона. Бринтона, как сообщил представитель местных правоохранительных органов, содержат в тюрьме округа Монтгомери до "решения вопроса об экстрадиции". Ранее ему предъявили обвинения в краже чужого чемодана стоимостью несколько тысяч долларов в аэропорту Миннеаполиса (штат Миннесота). Аналогичные обвинения были выдвинуты против него в штате Невада, однако там он смог урегулировать претензии, компенсировав потери владельцу украденного чемодана. В Миннесоте в случае обвинительного приговора Бринтону грозит до пяти лет тюрьмы. О том, задержан ли он в связи с делом в Миннесоте или по новым обвинениям, пока не сообщается.

https://ria.ru/20230512/kongressmen-1871180755.html

сша

миннеаполис

лас-вегас

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, миннеаполис, лас-вегас, министерство энергетики рф (минэнерго россии)