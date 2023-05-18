https://ria.ru/20230518/chekhiya-1872552791.html

Россия ответит на отмену Чехией решения об использовании недвижимости СССР

Россия ответит на отмену Чехией решения об использовании недвижимости СССР - РИА Новости, 18.05.2023

Россия ответит на отмену Чехией решения об использовании недвижимости СССР

Москва даст соответствующий ответ на отмену Чехией решения о предоставлении СССР в бесплатное пользование земельных участков и недвижимости, заявила официальный РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T10:13

2023-05-18T10:13

2023-05-18T10:19

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Москва даст соответствующий ответ на отмену Чехией решения о предоставлении СССР в бесплатное пользование земельных участков и недвижимости, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее премьер Чехии Петр Фиала подтвердил, что правительство страны отменило решения 1970-х годов о предоставлении СССР в бесплатное пользование земельных участков и недвижимости, и отметил, что Прага отныне будет требовать от России оплаты аренды участков."Конечно, конечно!", - сказала Захарова в эфире "Соловьев Live", отвечая на вопрос, намерена ли Москва отвечать на новое требование Праги платить аренду за земельные участки и недвижимость СССР."Я прекрасно понимаю желание каждого, кого возмущает эта дикая западная политика, чтобы эти ответные меры были приняты прямо сразу, в течение 5 минут, но так, к сожалению, не бывает, их нужно проработать, и в межведомственном формате. Но на каждое подобное действие мы даем соответствующий ответ", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20230517/kon-1872490675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, чехия, ссср, в мире