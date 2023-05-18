https://ria.ru/20230518/chekhiya-1872552791.html
Россия ответит на отмену Чехией решения об использовании недвижимости СССР
Россия ответит на отмену Чехией решения об использовании недвижимости СССР - РИА Новости, 18.05.2023
Россия ответит на отмену Чехией решения об использовании недвижимости СССР
Москва даст соответствующий ответ на отмену Чехией решения о предоставлении СССР в бесплатное пользование земельных участков и недвижимости, заявила официальный РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T10:13
2023-05-18T10:13
2023-05-18T10:19
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Москва даст соответствующий ответ на отмену Чехией решения о предоставлении СССР в бесплатное пользование земельных участков и недвижимости, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее премьер Чехии Петр Фиала подтвердил, что правительство страны отменило решения 1970-х годов о предоставлении СССР в бесплатное пользование земельных участков и недвижимости, и отметил, что Прага отныне будет требовать от России оплаты аренды участков."Конечно, конечно!", - сказала Захарова в эфире "Соловьев Live", отвечая на вопрос, намерена ли Москва отвечать на новое требование Праги платить аренду за земельные участки и недвижимость СССР."Я прекрасно понимаю желание каждого, кого возмущает эта дикая западная политика, чтобы эти ответные меры были приняты прямо сразу, в течение 5 минут, но так, к сожалению, не бывает, их нужно проработать, и в межведомственном формате. Но на каждое подобное действие мы даем соответствующий ответ", - добавила Захарова.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, чехия, ссср, в мире
Россия, Чехия, СССР, В мире
Россия ответит на отмену Чехией решения об использовании недвижимости СССР
МИД: Россия ответит на отмену Чехией решения о бесплатном использовании недвижимости СССР
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости.
Москва даст соответствующий ответ на отмену Чехией решения о предоставлении СССР в бесплатное пользование земельных участков и недвижимости, заявила
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее премьер Чехии Петр Фиала
подтвердил, что правительство страны отменило решения 1970-х годов о предоставлении СССР в бесплатное пользование земельных участков и недвижимости, и отметил, что Прага
отныне будет требовать от России оплаты аренды участков.
"Конечно, конечно!", - сказала Захарова в эфире "Соловьев Live", отвечая на вопрос, намерена ли Москва отвечать на новое требование Праги платить аренду за земельные участки и недвижимость СССР.
"Я прекрасно понимаю желание каждого, кого возмущает эта дикая западная политика, чтобы эти ответные меры были приняты прямо сразу, в течение 5 минут, но так, к сожалению, не бывает, их нужно проработать, и в межведомственном формате. Но на каждое подобное действие мы даем соответствующий ответ", - добавила Захарова.
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