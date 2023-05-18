https://ria.ru/20230518/bukhanki-1872639622.html

Неиспользуемые "буханки" скорой помощи Удмуртии отправили в зону СВО

Неиспользуемые "буханки" скорой помощи Удмуртии отправили в зону СВО - РИА Новости, 18.05.2023

Неиспользуемые "буханки" скорой помощи Удмуртии отправили в зону СВО

Три автомобиля УАЗ скорой помощи в удмуртском Глазове, которые уже не использовались медиками, отремонтировали и отправили в спецоперацию вместе с гуманитарным... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T14:29

2023-05-18T14:29

2023-05-18T14:29

надежные люди

глазов

сергей коновалов

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 18 мая – РИА Новости. Три автомобиля УАЗ скорой помощи в удмуртском Глазове, которые уже не использовались медиками, отремонтировали и отправили в спецоперацию вместе с гуманитарным грузом, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии. "Три автомобиля УАЗ и машина с маскировочными сетями, стройматериалами, медоборудованием, бытовой техникой, индивидуальными посылками и многим другим отправились к бойцам из Глазова. В формировании груза участвовали не только глазовчане, но и жители других районов и городов, а также коллективы учреждений, предприятий, представители бизнеса, общественные организации", - говорится в сообщении. В пресс-службе пояснили, что инициатива отправить не используемые более скорой помощью "буханки" в зону СВО исходила от мобилизационного отдела городской администрации и военного комиссариата. Все документы для передачи машин удмуртскому полку оформлены через министерство имущественных отношений и минздрав региона. "Запчасти для ремонта автомобилей приобрели при поддержке муниципалитета. Ремонтом занялись мастера управления автомобильного транспорта – благодаря их умелым рукам техника вновь на ходу и направляется к нашим парням на передовую. Мужики работали по вечерам, в выходные, делали на совесть. Понятно, что новыми машины не сделать, но послужить должны", – приводятся слова мэра Глазова Сергея Коновалова. Власти региона напомнили, что в Удмуртии действует фонд "Сообщество" – официальный источник средств, который пополняют жители и организации, для централизованной закупки дополнительной помощи. В республике немало инициативных групп граждан, которые формируют отправки самостоятельно. Им фонд всегда готов помочь с доставкой помощи до места назначения. В общей сложности через фонд регион отправил свыше 600 тонн грузов.

https://ria.ru/20230518/malkin-1872639144.html

https://ria.ru/20230517/seti-1872456024.html

глазов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

глазов, сергей коновалов, удмуртская республика (удмуртия)