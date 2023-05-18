https://ria.ru/20230518/bukhanki-1872639622.html
Неиспользуемые "буханки" скорой помощи Удмуртии отправили в зону СВО
Неиспользуемые "буханки" скорой помощи Удмуртии отправили в зону СВО - РИА Новости, 18.05.2023
Неиспользуемые "буханки" скорой помощи Удмуртии отправили в зону СВО
Три автомобиля УАЗ скорой помощи в удмуртском Глазове, которые уже не использовались медиками, отремонтировали и отправили в спецоперацию вместе с гуманитарным... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T14:29
2023-05-18T14:29
2023-05-18T14:29
надежные люди
глазов
сергей коновалов
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 18 мая – РИА Новости. Три автомобиля УАЗ скорой помощи в удмуртском Глазове, которые уже не использовались медиками, отремонтировали и отправили в спецоперацию вместе с гуманитарным грузом, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии. "Три автомобиля УАЗ и машина с маскировочными сетями, стройматериалами, медоборудованием, бытовой техникой, индивидуальными посылками и многим другим отправились к бойцам из Глазова. В формировании груза участвовали не только глазовчане, но и жители других районов и городов, а также коллективы учреждений, предприятий, представители бизнеса, общественные организации", - говорится в сообщении. В пресс-службе пояснили, что инициатива отправить не используемые более скорой помощью "буханки" в зону СВО исходила от мобилизационного отдела городской администрации и военного комиссариата. Все документы для передачи машин удмуртскому полку оформлены через министерство имущественных отношений и минздрав региона. "Запчасти для ремонта автомобилей приобрели при поддержке муниципалитета. Ремонтом занялись мастера управления автомобильного транспорта – благодаря их умелым рукам техника вновь на ходу и направляется к нашим парням на передовую. Мужики работали по вечерам, в выходные, делали на совесть. Понятно, что новыми машины не сделать, но послужить должны", – приводятся слова мэра Глазова Сергея Коновалова. Власти региона напомнили, что в Удмуртии действует фонд "Сообщество" – официальный источник средств, который пополняют жители и организации, для централизованной закупки дополнительной помощи. В республике немало инициативных групп граждан, которые формируют отправки самостоятельно. Им фонд всегда готов помочь с доставкой помощи до места назначения. В общей сложности через фонд регион отправил свыше 600 тонн грузов.
https://ria.ru/20230518/malkin-1872639144.html
https://ria.ru/20230517/seti-1872456024.html
глазов
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
глазов, сергей коновалов, удмуртская республика (удмуртия)
Надежные люди, Глазов, Сергей Коновалов, Удмуртская Республика (Удмуртия)
Неиспользуемые "буханки" скорой помощи Удмуртии отправили в зону СВО
Неиспользуемые "буханки" скорой помощи Удмуртии отремонтировали и отправили в зону СВО
УФА, 18 мая – РИА Новости. Три автомобиля УАЗ скорой помощи в удмуртском Глазове, которые уже не использовались медиками, отремонтировали и отправили в спецоперацию вместе с гуманитарным грузом, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии.
"Три автомобиля УАЗ и машина с маскировочными сетями, стройматериалами, медоборудованием, бытовой техникой, индивидуальными посылками и многим другим отправились к бойцам из Глазова. В формировании груза участвовали не только глазовчане, но и жители других районов и городов, а также коллективы учреждений, предприятий, представители бизнеса, общественные организации", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе пояснили, что инициатива отправить не используемые более скорой помощью "буханки" в зону СВО исходила от мобилизационного отдела городской администрации и военного комиссариата. Все документы для передачи машин удмуртскому полку оформлены через министерство имущественных отношений и минздрав региона.
"Запчасти для ремонта автомобилей приобрели при поддержке муниципалитета. Ремонтом занялись мастера управления автомобильного транспорта – благодаря их умелым рукам техника вновь на ходу и направляется к нашим парням на передовую. Мужики работали по вечерам, в выходные, делали на совесть. Понятно, что новыми машины не сделать, но послужить должны", – приводятся слова мэра Глазова Сергея Коновалова
.
Власти региона напомнили, что в Удмуртии действует фонд "Сообщество" – официальный источник средств, который пополняют жители и организации, для централизованной закупки дополнительной помощи. В республике немало инициативных групп граждан, которые формируют отправки самостоятельно. Им фонд всегда готов помочь с доставкой помощи до места назначения. В общей сложности через фонд регион отправил свыше 600 тонн грузов.
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