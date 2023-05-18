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Госдума одобрила проект о праве силовых ведомств пресекать движение БПЛА
Госдума одобрила проект о праве силовых ведомств пресекать движение БПЛА - РИА Новости, 18.05.2023
Госдума одобрила проект о праве силовых ведомств пресекать движение БПЛА
Госдума приняла на пленарном заседании в первом чтении проект, наделяющий силовые ведомства правом пресекать движение любых беспилотников в зоне своей... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T14:04
2023-05-18T14:04
2023-05-18T14:04
бпла
госдума рф
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технологии
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Госдума приняла на пленарном заседании в первом чтении проект, наделяющий силовые ведомства правом пресекать движение любых беспилотников в зоне своей ответственности. Авторами инициативы выступили в том числе глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн, глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев и другие депутаты "Единой России". "Законопроектом предлагается расширить существующие полномочия Росгвардии, МВД России, ФСБ России, ФСО России, СВР России, ФСИН России, ГУ СП при президенте Российской Федерации по пресечению использования не только беспилотных летательных аппаратов, но и беспилотных аппаратов (робототехнических комплексов) всех видов (наземных, подземных, водных)", - сказано в пояснительной записке. В пояснительной записке к проекту сказано, что такое пресечение будет осуществляться также посредством уничтожения БПЛА или повреждения, а также подавления или преобразования сигналов дистанционного управления.
https://ria.ru/20230518/bespilotnik-1872581420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бпла, госдума рф, россия, технологии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), единая россия
БПЛА, Госдума РФ, Россия, Технологии, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Единая Россия
Госдума одобрила проект о праве силовых ведомств пресекать движение БПЛА
Госдума приняла в I чтении проект о праве силовых ведомств пресекать движение любых БПЛА