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Боррель заявил о сложностях в выстраивании отношений ЕС с Китаем - РИА Новости, 18.05.2023
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15:30 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/borrel-1872657560.html
Боррель заявил о сложностях в выстраивании отношений ЕС с Китаем
Боррель заявил о сложностях в выстраивании отношений ЕС с Китаем - РИА Новости, 18.05.2023
Боррель заявил о сложностях в выстраивании отношений ЕС с Китаем
В современных реалиях выстраивание отношений с Китаем является более сложной задачей для Европейского союза, чем с Россией, написал верховный представитель... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T15:30
2023-05-18T15:30
в мире
китай
жозеп боррель
евросоюз
россия
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МАДРИД, 18 мая - РИА Новости. В современных реалиях выстраивание отношений с Китаем является более сложной задачей для Европейского союза, чем с Россией, написал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своей статье для газеты El Pais. "Как вести себя с Китаем - важный политический вопрос для ЕС, более сложный, чем отношения с Россией. Действительно, политическая и экономическая системы ЕС глубоко отличаются как от России, так и от Китая. В отличие от России, Китай является действительно системным игроком, его доля в мировой экономике приближается к 20 процентам и продолжает расти, в то время как доля России составляет около 2 процентов", — говорится в статье. Согласно Боррелю, Пекин обладает значительным экономическим, политическим и финансовым влиянием, а его военная мощь продолжает расти. В этом контексте амбиции Китая очевидны - построить новый мировой порядок с Китаем в центре, став к середине века ведущей мировой державой. "ЕС должен осознавать, что многие страны рассматривают геополитическое влияние Китая как противовес Западу и, следовательно, Европе… В этом контексте ЕС должен пересмотреть свою политику в отношении Китая, по крайней мере, по трем причинам: изменения внутри Китая, где национализм и идеология находятся на подъеме; ужесточение стратегической конкуренции между США и Китаем; и превращение Китая в ключевого игрока в региональных и глобальных вопросах", — объясняет политик. Таким образом, Боррель считает, что европейские страны должны продолжать взаимодействовать с Пекином по мере возможности, но при этом снижая стратегические риски и уязвимость, путем перекалибровки позиции по трем группам вопросов: ценности, экономическая безопасность и стратегическая безопасность. "Что касается экономической безопасности, то очевидно, что наши торговые отношения несбалансированы. Торговый дефицит ЕС, составляющий более 400 миллиардов евро в год, находится на неприемлемом уровне. Это связано не с недостаточной конкурентоспособностью ЕС, а с преднамеренными решениями и политикой Китая. Европейские компании сталкиваются с постоянными препятствиями и дискриминационной практикой. Кроме того, ЕС сталкивается с растущим риском чрезмерной зависимости от некоторых ключевых продуктов и сырья", — пишет глава внешнеполитической службы ЕС. Касательно вопроса Тайваня, Боррель уверен, что Евросоюз должен подготовиться ко всем сценариям и взаимодействовать с Китаем, чтобы сохранить статус-кво и работать над деэскалацией напряженности. Главы МИД ЕС 12 мая обсуждали в Стокгольме общую стратегию в отношениях с Китаем. Внешнеполитическая служба ЕС подготовила специальный доклад, который будет дополнен по итогам дискуссии и представлен на одном из предстоящих саммитов лидерам ЕС.
https://ria.ru/20230518/kitay-1872551733.html
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в мире, китай, жозеп боррель, евросоюз, россия
В мире, Китай, Жозеп Боррель, Евросоюз, Россия
Боррель заявил о сложностях в выстраивании отношений ЕС с Китаем

Боррель: отношения Европы с Китаем более сложный вопрос, чем отношения с Россией

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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МАДРИД, 18 мая - РИА Новости. В современных реалиях выстраивание отношений с Китаем является более сложной задачей для Европейского союза, чем с Россией, написал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своей статье для газеты El Pais.
"Как вести себя с Китаем - важный политический вопрос для ЕС, более сложный, чем отношения с Россией. Действительно, политическая и экономическая системы ЕС глубоко отличаются как от России, так и от Китая. В отличие от России, Китай является действительно системным игроком, его доля в мировой экономике приближается к 20 процентам и продолжает расти, в то время как доля России составляет около 2 процентов", — говорится в статье.
Согласно Боррелю, Пекин обладает значительным экономическим, политическим и финансовым влиянием, а его военная мощь продолжает расти. В этом контексте амбиции Китая очевидны - построить новый мировой порядок с Китаем в центре, став к середине века ведущей мировой державой.
"ЕС должен осознавать, что многие страны рассматривают геополитическое влияние Китая как противовес Западу и, следовательно, Европе… В этом контексте ЕС должен пересмотреть свою политику в отношении Китая, по крайней мере, по трем причинам: изменения внутри Китая, где национализм и идеология находятся на подъеме; ужесточение стратегической конкуренции между США и Китаем; и превращение Китая в ключевого игрока в региональных и глобальных вопросах", — объясняет политик.
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Таким образом, Боррель считает, что европейские страны должны продолжать взаимодействовать с Пекином по мере возможности, но при этом снижая стратегические риски и уязвимость, путем перекалибровки позиции по трем группам вопросов: ценности, экономическая безопасность и стратегическая безопасность.
"Что касается экономической безопасности, то очевидно, что наши торговые отношения несбалансированы. Торговый дефицит ЕС, составляющий более 400 миллиардов евро в год, находится на неприемлемом уровне. Это связано не с недостаточной конкурентоспособностью ЕС, а с преднамеренными решениями и политикой Китая. Европейские компании сталкиваются с постоянными препятствиями и дискриминационной практикой. Кроме того, ЕС сталкивается с растущим риском чрезмерной зависимости от некоторых ключевых продуктов и сырья", — пишет глава внешнеполитической службы ЕС.
Касательно вопроса Тайваня, Боррель уверен, что Евросоюз должен подготовиться ко всем сценариям и взаимодействовать с Китаем, чтобы сохранить статус-кво и работать над деэскалацией напряженности.
Главы МИД ЕС 12 мая обсуждали в Стокгольме общую стратегию в отношениях с Китаем. Внешнеполитическая служба ЕС подготовила специальный доклад, который будет дополнен по итогам дискуссии и представлен на одном из предстоящих саммитов лидерам ЕС.
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