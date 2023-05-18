https://ria.ru/20230518/booking-1872606789.html
Эксперты выяснили, завышает ли цену Booking на турецкие отели для россиян
Эксперты выяснили, завышает ли цену Booking на турецкие отели для россиян - РИА Новости, 18.05.2023
Эксперты выяснили, завышает ли цену Booking на турецкие отели для россиян
Сервис Booking.com не завышает цены на турецкие отели при поиске с российских IP-адресов, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T12:54
2023-05-18T12:54
2023-05-18T12:54
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Сервис Booking.com не завышает цены на турецкие отели при поиске с российских IP-адресов, сообщает АТОР.Эксперты сравнили цены, которые выдает агрегатор на четыре произвольно выбранных отеля "пять звезд" в Анталье при бронировании из разных точек земного шара – Москвы, Дубая и Германии. Был взят период проживания 9-19 июня (10 ночей), "все включено", двое взрослых, стандартный номер.“При заходе с дубайского, московского и немецкого IP, не залогиниваясь с личным аккаунтом на Booking.com, все цены оказались абсолютно одинаковы во всех случаях, совпадая до одного евро”, – пишут авторы статьи.При логинах с личного аккаунта для некоторых отелей из списка автоматически включалась скидка 10 процентов уровня Genius, но во всех случаях она также никак не зависела от IP-адреса, с которого производился поиск."Пример четырех совершенно рандомных, разноуровневых и не связанных между собой отелей в самой Анталье, Кемере и Аланье доказывает, что утверждения о том, что Booking.com "специально завышают цены для россиян" (или "занижают для европейцев") неверны", – отмечается в материале.При этом, отмечают эксперты, самостоятельное бронирование поездки в эти же отели, скажем, через тот же Booking.com, обходится обычно дороже, чем готовые турпакеты.Прежде в ряде СМИ появилась информация о том, что на Booking.com турецкие отели предлагаются для россиян дороже, чем для потенциальных клиентов из Европы.
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новости - туризм, анталья (провинция), москва, дубай, ассоциация туроператоров россии (атор), booking.com, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Анталья (провинция), Москва, Дубай, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Booking.com, Туризм
Эксперты выяснили, завышает ли цену Booking на турецкие отели для россиян
В АТОР заявили, что Booking не завышает цены на турецкие отели для россиян