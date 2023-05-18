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Эффективность усиленной защиты БМП-3 подтверждена в ходе СВО - РИА Новости, 18.05.2023
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06:37 18.05.2023 (обновлено: 06:51 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/bmp-3-1872531333.html
Эффективность усиленной защиты БМП-3 подтверждена в ходе СВО
Эффективность усиленной защиты БМП-3 подтверждена в ходе СВО - РИА Новости, 18.05.2023
Эффективность усиленной защиты БМП-3 подтверждена в ходе СВО
Эффективность усиленной бронезащиты боевой машины пехоты БМП-3 подтверждена в ходе боевых действий во время специальной военной операции на Украине, сообщили... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T06:37
2023-05-18T06:51
украина
минск
россия
ростех
высокоточные комплексы
бмп-3
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МИНСК, 18 мая – РИА Новости. Эффективность усиленной бронезащиты боевой машины пехоты БМП-3 подтверждена в ходе боевых действий во время специальной военной операции на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Курганмашзавода" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") на выставке MILEX-2023 в Минске. Боевая машина пехоты БМП-3 предназначена для транспортировки мотострелков к линии боевых действий, их огневой поддержке, подавлении огневых точек противника, совместным действиям с танками. Машина имеет боевую массу более 18 тонн и оснащена мощным вооружением из 30-мм и 100-мм пушек. БМП-3 активно применяются российскими войсками в зоне СВО. Ранее в "Ростехе" заявили, что российская боевая машина пехоты БМП-3 способна уничтожить американскую БМП Bradley и немецкую Marder с нескольких километров за счет управляемого оружия.
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украина, минск, россия, ростех, высокоточные комплексы, бмп-3
Украина, Минск, Россия, Ростех, Высокоточные комплексы, БМП-3
Эффективность усиленной защиты БМП-3 подтверждена в ходе СВО

"Курганмашзавод": эффективность бронезащиты БМП-3 подтвердили в ходе боевых действий

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБМП-3 в зоне проведения спецоперации
БМП-3 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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БМП-3 в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МИНСК, 18 мая – РИА Новости. Эффективность усиленной бронезащиты боевой машины пехоты БМП-3 подтверждена в ходе боевых действий во время специальной военной операции на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Курганмашзавода" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") на выставке MILEX-2023 в Минске.
«
"В настоящее время министерству обороны РФ направляются машины с комплектами дополнительной защиты – решетчатыми и броневыми экранами. Их эффективность подтверждена в боевых условиях специальной военной операции на Украине", - рассказали в компании.
Боевая машина пехоты БМП-3 предназначена для транспортировки мотострелков к линии боевых действий, их огневой поддержке, подавлении огневых точек противника, совместным действиям с танками. Машина имеет боевую массу более 18 тонн и оснащена мощным вооружением из 30-мм и 100-мм пушек. БМП-3 активно применяются российскими войсками в зоне СВО.
Ранее в "Ростехе" заявили, что российская боевая машина пехоты БМП-3 способна уничтожить американскую БМП Bradley и немецкую Marder с нескольких километров за счет управляемого оружия.
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