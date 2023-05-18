https://ria.ru/20230518/bitkoiny-1872734423.html

Житель Подмосковья, вымогавший биткоины на 181 миллион рублей, получил срок

Житель Подмосковья, вымогавший биткоины на 181 миллион рублей, получил срок - РИА Новости, 18.05.2023

Житель Подмосковья, вымогавший биткоины на 181 миллион рублей, получил срок

Житель Подмосковья приговорен омским судом к 8 годам и одному месяцу колонии за разбой, а также вымогательство биткоинов на сумму свыше 181 миллионов рублей,... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T18:40

2023-05-18T18:40

2023-05-18T18:40

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ОМСК, 18 мая - РИА Новости. Житель Подмосковья приговорен омским судом к 8 годам и одному месяцу колонии за разбой, а также вымогательство биткоинов на сумму свыше 181 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Суд установил, что в августе-сентябре 2021 года 48-летний житель Подмосковья находился в Омске. Он вел наблюдение за местным жителем, предполагая, что у него есть сбережения в биткоинах на 181 миллион рублей. Мужчина несколько раз звонил ему, угрожал и требовал перечислить биткоины на свой крипто-кошелек. В ноябре 2021 года преступник купил в Москве два электрошокера и вместе с двумя подельниками вновь приехал в Омск и продолжил слежку за омичем, планируя напасть на него. "В ночное время 22 декабря 2021 года обвиняемый и один из соучастников, надев маски и вооружившись электрошокерами, проникли в дом, в котором проживала семья из трех человек, среди которых, как предполагали злоумышленники, должен был находиться владелец биткоинов. Один из жителей дома смог дать отпор нападавшим, из-за чего последние сбежали с места происшествия", - рассказали в пресс-службе ведомства. Организатора преступления нашли и задержали. Вину в совершении преступления он не признал. Было возбуждено уголовное дело по статье "разбой" и "вымогательство". "Суд назначил ему наказание в виде 8 лет 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также постановил взыскать с него в пользу трех потерпевших 180 тысяч рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда", - добавили в пресс-службе. Розыск остальных участников преступления продолжается.

https://ria.ru/20230329/bitkoiny-1861599394.html

https://ria.ru/20230303/mayning-1855698435.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, московская область (подмосковье), москва, омск, россия, криптовалюта, биткоин