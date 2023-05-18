https://ria.ru/20230518/bitkoiny-1872734423.html
Житель Подмосковья, вымогавший биткоины на 181 миллион рублей, получил срок
Житель Подмосковья, вымогавший биткоины на 181 миллион рублей, получил срок - РИА Новости, 18.05.2023
Житель Подмосковья, вымогавший биткоины на 181 миллион рублей, получил срок
Житель Подмосковья приговорен омским судом к 8 годам и одному месяцу колонии за разбой, а также вымогательство биткоинов на сумму свыше 181 миллионов рублей,... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T18:40
2023-05-18T18:40
2023-05-18T18:40
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ОМСК, 18 мая - РИА Новости. Житель Подмосковья приговорен омским судом к 8 годам и одному месяцу колонии за разбой, а также вымогательство биткоинов на сумму свыше 181 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Суд установил, что в августе-сентябре 2021 года 48-летний житель Подмосковья находился в Омске. Он вел наблюдение за местным жителем, предполагая, что у него есть сбережения в биткоинах на 181 миллион рублей. Мужчина несколько раз звонил ему, угрожал и требовал перечислить биткоины на свой крипто-кошелек. В ноябре 2021 года преступник купил в Москве два электрошокера и вместе с двумя подельниками вновь приехал в Омск и продолжил слежку за омичем, планируя напасть на него. "В ночное время 22 декабря 2021 года обвиняемый и один из соучастников, надев маски и вооружившись электрошокерами, проникли в дом, в котором проживала семья из трех человек, среди которых, как предполагали злоумышленники, должен был находиться владелец биткоинов. Один из жителей дома смог дать отпор нападавшим, из-за чего последние сбежали с места происшествия", - рассказали в пресс-службе ведомства. Организатора преступления нашли и задержали. Вину в совершении преступления он не признал. Было возбуждено уголовное дело по статье "разбой" и "вымогательство". "Суд назначил ему наказание в виде 8 лет 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также постановил взыскать с него в пользу трех потерпевших 180 тысяч рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда", - добавили в пресс-службе. Розыск остальных участников преступления продолжается.
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происшествия, московская область (подмосковье), москва, омск, россия, криптовалюта, биткоин
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Москва, Омск, Россия, Криптовалюта, Биткоин
Житель Подмосковья, вымогавший биткоины на 181 миллион рублей, получил срок
Жителю Подмосковья, вымогавшему биткоины на 181 миллион рублей, дали восемь лет колонии
ОМСК, 18 мая - РИА Новости. Житель Подмосковья приговорен омским судом к 8 годам и одному месяцу колонии за разбой, а также вымогательство биткоинов на сумму свыше 181 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Суд установил, что в августе-сентябре 2021 года 48-летний житель Подмосковья находился в Омске
. Он вел наблюдение за местным жителем, предполагая, что у него есть сбережения в биткоинах на 181 миллион рублей. Мужчина несколько раз звонил ему, угрожал и требовал перечислить биткоины на свой крипто-кошелек. В ноябре 2021 года преступник купил в Москве
два электрошокера и вместе с двумя подельниками вновь приехал в Омск и продолжил слежку за омичем, планируя напасть на него.
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"В ночное время 22 декабря 2021 года обвиняемый и один из соучастников, надев маски и вооружившись электрошокерами, проникли в дом, в котором проживала семья из трех человек, среди которых, как предполагали злоумышленники, должен был находиться владелец биткоинов. Один из жителей дома смог дать отпор нападавшим, из-за чего последние сбежали с места происшествия", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Организатора преступления нашли и задержали. Вину в совершении преступления он не признал. Было возбуждено уголовное дело по статье "разбой" и "вымогательство".
"Суд назначил ему наказание в виде 8 лет 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также постановил взыскать с него в пользу трех потерпевших 180 тысяч рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда", - добавили в пресс-службе.
Розыск остальных участников преступления продолжается.
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