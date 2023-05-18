https://ria.ru/20230518/bibliya-1872524655.html
На нью-йоркском аукционе продали тысячелетнюю Библию
На нью-йоркском аукционе продали тысячелетнюю Библию - РИА Новости, 18.05.2023
На нью-йоркском аукционе продали тысячелетнюю Библию
Библия, которой более 1000 лет, была продана в Нью-Йорке в среду за 38,1 миллиона долларов на аукционе Sotheby"s – издание стало самой дорогой рукописью,... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T03:22
2023-05-18T03:22
2023-05-18T03:22
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НЬЮ-ЙОРК, 18 мая – РИА Новости. Библия, которой более 1000 лет, была продана в Нью-Йорке в среду за 38,1 миллиона долларов на аукционе Sotheby"s – издание стало самой дорогой рукописью, когда-либо проданной на аукционе, сообщается в Twitter торгового дома. Как сообщают СМИ, книге около 1100 лет. Библия была куплена бывшим американским дипломатом Альфредом Мозесом от имени американской некоммерческой организации, которая передаст ее Музею еврейского народа ANU в Тель-Авиве, сообщает Sotheby's.
https://ria.ru/20230426/auktsion-1867890201.html
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sotheby's , нью-йорк (город), тель-авив
Sotheby's , Нью-Йорк (город), Тель-Авив
На нью-йоркском аукционе продали тысячелетнюю Библию
На нью-йоркском аукционе Sotheby's продали Библию, которой более тысячи лет