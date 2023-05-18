https://ria.ru/20230518/bespilotniki-1872709605.html
В Чувашии запретили использовать беспилотники
В Чувашии запретили использовать беспилотники - РИА Новости, 18.05.2023
В Чувашии запретили использовать беспилотники
Жителям Чувашии с 18 мая запрещено использовать беспилотные летательные аппараты без соответствующего разрешения, сообщил глава региона Олег Николаев в своем... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T17:28
2023-05-18T17:28
2023-05-18T17:28
беспилотники
олег николаев (политик)
бпла
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чувашская республика (чувашия)
общество
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УФА, 18 мая – РИА Новости. Жителям Чувашии с 18 мая запрещено использовать беспилотные летательные аппараты без соответствующего разрешения, сообщил глава региона Олег Николаев в своем телеграм-канале. Ранее запрет на полеты беспилотников был введен в Чувашии с 1 мая на время праздничных мероприятий. Две недели назад Николаев отмечал, что запрет станет постоянным до особого распоряжения. "Сегодня мы живём в режиме специальной военной операции. И, учитывая участившиеся атаки беспилотников, мы, конечно, обязаны приложить все усилия, чтобы защитить наших жителей", - написал глава региона в своем телеграм-канале. Он отметил, что запрет на использование БПЛА во время майских праздников показал хорошую эффективность, добавив, что летом проводится много мероприятий с участием большого количества людей. "Сегодня на оперштабе принято решение о запрете использования в Чувашии беспилотных воздушных судов для усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности", - заявил Николаев. Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время, он будет действовать с 18 мая и до снятия режима базовой готовности, добавил руководитель республики. По его словам, согласно указу в Чувашии запрещается использовать БПЛА без разрешения, ведомствам и организациям рекомендовано в пределах полномочий обеспечить реализацию запрета, выдачу разрешений нужно будет наладить муниципалитетам, иным органам и организациям.
https://ria.ru/20230518/bpla-1872633837.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспилотники, олег николаев (политик), бпла, россия, чувашская республика (чувашия), общество
Беспилотники, Олег Николаев (политик), БПЛА, Россия, Чувашская Республика (Чувашия), Общество
В Чувашии запретили использовать беспилотники
Глава Чувашии Николаев запретил использовать без разрешения беспилотники в регионе
УФА, 18 мая – РИА Новости.
Жителям Чувашии с 18 мая запрещено использовать беспилотные летательные аппараты без соответствующего разрешения, сообщил глава региона Олег Николаев в своем телеграм-канале
.
Ранее запрет на полеты беспилотников был введен в Чувашии с 1 мая на время праздничных мероприятий. Две недели назад Николаев отмечал, что запрет станет постоянным до особого распоряжения.
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"Сегодня мы живём в режиме специальной военной операции. И, учитывая участившиеся атаки беспилотников, мы, конечно, обязаны приложить все усилия, чтобы защитить наших жителей", - написал глава региона в своем телеграм-канале. Он отметил, что запрет на использование БПЛА во время майских праздников показал хорошую эффективность, добавив, что летом проводится много мероприятий с участием большого количества людей.
"Сегодня на оперштабе принято решение о запрете использования в Чувашии беспилотных воздушных судов для усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности", - заявил Николаев. Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время, он будет действовать с 18 мая и до снятия режима базовой готовности, добавил руководитель республики.
По его словам, согласно указу в Чувашии запрещается использовать БПЛА без разрешения, ведомствам и организациям рекомендовано в пределах полномочий обеспечить реализацию запрета, выдачу разрешений нужно будет наладить муниципалитетам, иным органам и организациям.
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