https://ria.ru/20230518/bespilotniki-1872709605.html

В Чувашии запретили использовать беспилотники

В Чувашии запретили использовать беспилотники - РИА Новости, 18.05.2023

В Чувашии запретили использовать беспилотники

Жителям Чувашии с 18 мая запрещено использовать беспилотные летательные аппараты без соответствующего разрешения, сообщил глава региона Олег Николаев в своем... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T17:28

2023-05-18T17:28

2023-05-18T17:28

беспилотники

олег николаев (политик)

бпла

россия

чувашская республика (чувашия)

общество

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УФА, 18 мая – РИА Новости. Жителям Чувашии с 18 мая запрещено использовать беспилотные летательные аппараты без соответствующего разрешения, сообщил глава региона Олег Николаев в своем телеграм-канале. Ранее запрет на полеты беспилотников был введен в Чувашии с 1 мая на время праздничных мероприятий. Две недели назад Николаев отмечал, что запрет станет постоянным до особого распоряжения. "Сегодня мы живём в режиме специальной военной операции. И, учитывая участившиеся атаки беспилотников, мы, конечно, обязаны приложить все усилия, чтобы защитить наших жителей", - написал глава региона в своем телеграм-канале. Он отметил, что запрет на использование БПЛА во время майских праздников показал хорошую эффективность, добавив, что летом проводится много мероприятий с участием большого количества людей. "Сегодня на оперштабе принято решение о запрете использования в Чувашии беспилотных воздушных судов для усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности", - заявил Николаев. Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время, он будет действовать с 18 мая и до снятия режима базовой готовности, добавил руководитель республики. По его словам, согласно указу в Чувашии запрещается использовать БПЛА без разрешения, ведомствам и организациям рекомендовано в пределах полномочий обеспечить реализацию запрета, выдачу разрешений нужно будет наладить муниципалитетам, иным органам и организациям.

https://ria.ru/20230518/bpla-1872633837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

беспилотники, олег николаев (политик), бпла, россия, чувашская республика (чувашия), общество