https://ria.ru/20230518/bespilotnik-1872581420.html

Беспилотник БАС-200 прошел испытания на удаленность от пункта управления

Беспилотник БАС-200 прошел испытания на удаленность от пункта управления - РИА Новости, 18.05.2023

Беспилотник БАС-200 прошел испытания на удаленность от пункта управления

Беспилотник БАС-200, представленный на выставке вертолетной индустрии HeliRussia, прошел испытания на максимальную удаленность от пункта управления – она... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T11:48

2023-05-18T11:48

2023-05-18T11:58

безопасность

салехард

ростех

вертолеты россии

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Беспилотник БАС-200, представленный на выставке вертолетной индустрии HeliRussia, прошел испытания на максимальную удаленность от пункта управления – она превысила 80 километров, сообщила пресс-служба "Вертолетов России". "Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" провел испытания беспилотника БАС-200 на дальность канала связи, которая превысила 80 км. Это подтвердило высокую эффективность БПЛА при выполнении мониторинговых и поисково-спасательных задач на больших территориях", - говорится в релизе. Как уточняется, полеты выполнялись в районе Салехарда при низких температурах, в сложной погодной обстановке. Кроме того, специалисты НЦВ "Миль и Камов" отработали базирование и управление БАС-200, а также построение его поисковых маршрутов. "БАС-200 — очень нужный для нашей страны БПЛА. Он может доставлять грузы, вести мониторинг и аэрофотосъемку на огромных территориях, участвовать в поисково-спасательных операциях. Машина подтвердила на испытаниях максимальною удаленность от пункта управления, которая составила более 80 км. При необходимости управление аппаратом может передаваться от станции к станции, и тогда максимальная дальность составит до 400 км. Продолжительность полета с грузом 50 кг — до 4 часов", — сообщили в авиационном комплексе "Ростеха". Комплекс БАС-200 состоит из наземной станции управления, транспортного контейнера и двух БПЛА вертолетного типа. Станция управления оснащена двумя автоматизированными рабочими местами: оператора БПЛА и оператора целевого оборудования. Беспилотники размещаются в транспортном контейнере с лебедками, заправочной системой и ремонтным комплектом.

https://ria.ru/20230506/bespilotnik-1870142587.html

https://ria.ru/20230514/rakety-1871348438.html

салехард

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, салехард, ростех, вертолеты россии