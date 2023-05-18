Рейтинг@Mail.ru
Беспилотник БАС-200 прошел испытания на удаленность от пункта управления - РИА Новости, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:48 18.05.2023 (обновлено: 11:58 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/bespilotnik-1872581420.html
Беспилотник БАС-200 прошел испытания на удаленность от пункта управления
Беспилотник БАС-200 прошел испытания на удаленность от пункта управления - РИА Новости, 18.05.2023
Беспилотник БАС-200 прошел испытания на удаленность от пункта управления
Беспилотник БАС-200, представленный на выставке вертолетной индустрии HeliRussia, прошел испытания на максимальную удаленность от пункта управления – она... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T11:48
2023-05-18T11:58
безопасность
салехард
ростех
вертолеты россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789506566_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_40265be17932bc77566ed9246b309984.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Беспилотник БАС-200, представленный на выставке вертолетной индустрии HeliRussia, прошел испытания на максимальную удаленность от пункта управления – она превысила 80 километров, сообщила пресс-служба "Вертолетов России". "Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" провел испытания беспилотника БАС-200 на дальность канала связи, которая превысила 80 км. Это подтвердило высокую эффективность БПЛА при выполнении мониторинговых и поисково-спасательных задач на больших территориях", - говорится в релизе. Как уточняется, полеты выполнялись в районе Салехарда при низких температурах, в сложной погодной обстановке. Кроме того, специалисты НЦВ "Миль и Камов" отработали базирование и управление БАС-200, а также построение его поисковых маршрутов. "БАС-200 — очень нужный для нашей страны БПЛА. Он может доставлять грузы, вести мониторинг и аэрофотосъемку на огромных территориях, участвовать в поисково-спасательных операциях. Машина подтвердила на испытаниях максимальною удаленность от пункта управления, которая составила более 80 км. При необходимости управление аппаратом может передаваться от станции к станции, и тогда максимальная дальность составит до 400 км. Продолжительность полета с грузом 50 кг — до 4 часов", — сообщили в авиационном комплексе "Ростеха". Комплекс БАС-200 состоит из наземной станции управления, транспортного контейнера и двух БПЛА вертолетного типа. Станция управления оснащена двумя автоматизированными рабочими местами: оператора БПЛА и оператора целевого оборудования. Беспилотники размещаются в транспортном контейнере с лебедками, заправочной системой и ремонтным комплектом.
https://ria.ru/20230506/bespilotnik-1870142587.html
https://ria.ru/20230514/rakety-1871348438.html
салехард
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789506566_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fc234a7412bf486004909f7cbaed6713.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, салехард, ростех, вертолеты россии
Безопасность, Салехард, Ростех, Вертолеты России
Беспилотник БАС-200 прошел испытания на удаленность от пункта управления

Максимальная удаленность от пункта управления беспилотника БАС-200 превысила 80 километров

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБеспилотный летательный аппарат вертолетного типа БАС-200
Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа БАС-200 - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа БАС-200. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Беспилотник БАС-200, представленный на выставке вертолетной индустрии HeliRussia, прошел испытания на максимальную удаленность от пункта управления – она превысила 80 километров, сообщила пресс-служба "Вертолетов России".
"Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" провел испытания беспилотника БАС-200 на дальность канала связи, которая превысила 80 км. Это подтвердило высокую эффективность БПЛА при выполнении мониторинговых и поисково-спасательных задач на больших территориях", - говорится в релизе.
Мужчина управляет беспилотным летательным аппаратом - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
В России создали беспилотник, не имеющий аналогов на рынке
6 мая, 12:43
Как уточняется, полеты выполнялись в районе Салехарда при низких температурах, в сложной погодной обстановке. Кроме того, специалисты НЦВ "Миль и Камов" отработали базирование и управление БАС-200, а также построение его поисковых маршрутов.
"БАС-200 — очень нужный для нашей страны БПЛА. Он может доставлять грузы, вести мониторинг и аэрофотосъемку на огромных территориях, участвовать в поисково-спасательных операциях. Машина подтвердила на испытаниях максимальною удаленность от пункта управления, которая составила более 80 км. При необходимости управление аппаратом может передаваться от станции к станции, и тогда максимальная дальность составит до 400 км. Продолжительность полета с грузом 50 кг — до 4 часов", — сообщили в авиационном комплексе "Ростеха".
Комплекс БАС-200 состоит из наземной станции управления, транспортного контейнера и двух БПЛА вертолетного типа. Станция управления оснащена двумя автоматизированными рабочими местами: оператора БПЛА и оператора целевого оборудования. Беспилотники размещаются в транспортном контейнере с лебедками, заправочной системой и ремонтным комплектом.
Истребители Су-27 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
"Достанет до Москвы". Какое оружие получил Киев
14 мая, 08:00
 
БезопасностьСалехардРостехВертолеты России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала