Беспилотник БАС-200 прошел испытания на удаленность от пункта управления
Максимальная удаленность от пункта управления беспилотника БАС-200 превысила 80 километров
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБеспилотный летательный аппарат вертолетного типа БАС-200
Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа БАС-200. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Беспилотник БАС-200, представленный на выставке вертолетной индустрии HeliRussia, прошел испытания на максимальную удаленность от пункта управления – она превысила 80 километров, сообщила пресс-служба "Вертолетов России".
"Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" провел испытания беспилотника БАС-200 на дальность канала связи, которая превысила 80 км. Это подтвердило высокую эффективность БПЛА при выполнении мониторинговых и поисково-спасательных задач на больших территориях", - говорится в релизе.
Как уточняется, полеты выполнялись в районе Салехарда при низких температурах, в сложной погодной обстановке. Кроме того, специалисты НЦВ "Миль и Камов" отработали базирование и управление БАС-200, а также построение его поисковых маршрутов.
"БАС-200 — очень нужный для нашей страны БПЛА. Он может доставлять грузы, вести мониторинг и аэрофотосъемку на огромных территориях, участвовать в поисково-спасательных операциях. Машина подтвердила на испытаниях максимальною удаленность от пункта управления, которая составила более 80 км. При необходимости управление аппаратом может передаваться от станции к станции, и тогда максимальная дальность составит до 400 км. Продолжительность полета с грузом 50 кг — до 4 часов", — сообщили в авиационном комплексе "Ростеха".
Комплекс БАС-200 состоит из наземной станции управления, транспортного контейнера и двух БПЛА вертолетного типа. Станция управления оснащена двумя автоматизированными рабочими местами: оператора БПЛА и оператора целевого оборудования. Беспилотники размещаются в транспортном контейнере с лебедками, заправочной системой и ремонтным комплектом.