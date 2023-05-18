https://ria.ru/20230518/bayden-1872720634.html

Республиканка Грин хочет внести в конгресс проект об импичменте Байдену

Республиканка Грин хочет внести в конгресс проект об импичменте Байдену - РИА Новости, 18.05.2023

Республиканка Грин хочет внести в конгресс проект об импичменте Байдену

Скандально известная член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что намерена в четверг внести на рассмотрение законопроект о вынесении... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T17:49

2023-05-18T17:49

2023-05-18T17:49

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джо байден

марджори тейлор грин

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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Скандально известная член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что намерена в четверг внести на рассмотрение законопроект о вынесении импичмента президенту Джозефу Байдену за нарушение им конституционных обязанностей по поддержанию охраны границ, назвав его "прямой угрозой" нацбезопасности страны. "С наибольшей серьезностью я объявляю о моем намерении сегодня внести на рассмотрение статьи импичмента главе этого исполнительного органа "Америка на последнем месте" ("America Last"), который работает с 20 января 2021 года над систематическим разрушением этой страны, президента США Джо Байдена", - заявила Грин на пресс-конференции. По ее мнению, глава государства "сознательно подвергает угрозе" национальную безопасность США, не обеспечивая должным образом соблюдение норм иммиграционного законодательства и защиту границы с Мексикой. Грин отметила, что результатом такой политики стало то, что власти позволили примерно шести миллионам мигрантов из 170 стран "вторгнуться" на американскую территорию. "Байден явно нарушил свой конституционный долг, и он является прямой угрозой для нашей нацбезопасности", - полагает конгрессвумен. Планы добиться вынесения импичмента Байдену пополнили череду обвинений, которые Грин на текущей неделе выдвинула в отношении генпрокурора США Меррика Гарланда, главы ФБР Кристофера Рэя, а также прокурора столичного округа Колумбия Мэттью Грейвса, обвинив их в отсутствии профессионализма и якобы отказе расследовать совершенные преступления.

https://ria.ru/20230512/bayden-1871184953.html

https://ria.ru/20230125/bayden-1847159737.html

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Кирилл Волков

в мире, сша, джо байден, марджори тейлор грин, конгресс сша