https://ria.ru/20230518/banki-1872523736.html
Американский инвестор предрек крах банков в США, Европе и Японии
Американский инвестор предрек крах банков в США, Европе и Японии - РИА Новости, 18.05.2023
Американский инвестор предрек крах банков в США, Европе и Японии
США, Европу и Японию ждет рост числа рухнувших банков на фоне предстоящей "ужасной" рецессии, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T03:05
2023-05-18T03:05
2023-05-18T03:05
сша
европа
япония
джим роджерс
silicon valley bank
first republic bank
федеральная резервная система сша
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. США, Европу и Японию ждет рост числа рухнувших банков на фоне предстоящей "ужасной" рецессии, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. По мнению Роджерса, когда экономика находится в плохом состоянии, "найдутся люди, которые будут допускать ошибки", которые и станут поводом для новых крахов в банковской сфере. "Как только банки начинают рушиться, правительство делает так, чтобы они объединялись. Смотрят, кто послабее, у кого есть проблемы и проводят операции по слиянию, таким образом заминая ситуацию", - отметил он, подчеркнув, что американские власти "делают только хуже". Инвестор пояснил, что в Вашингтоне публично заявляют о намерении предотвратить новые провалы, и поэтому вкладчики не знают о наличии проблем в банковской системе. "Это только ухудшает ситуацию. Это побуждает людей совершать больше ошибок. Ошибки копятся, а крахи банков становятся больше и больше, не только в США. Но совершенно точно следующие крахи банков в США – а они случатся – будут еще масштабнее", - резюмировал он. Сложности в банковском секторе США обострились в марте после того, как регуляторы штата Калифорния закрыли входивший в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Также 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта - аналогичного нью-йоркского Signature Bank. В мае департамент финансовой защиты и инноваций (DFPI) штата Калифорния передал First Republic Bank в пользу Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), которая в то же время приняла заявку JPMorgan Chase на покупку вкладов и активов банка. FRB располагал активами на сумму почти 230 миллиардов долларов и депозитами более чем на 100 миллиардов.
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сша, европа, япония, джим роджерс, silicon valley bank, first republic bank, федеральная резервная система сша
США, Европа, Япония, Джим Роджерс, Silicon Valley Bank, First Republic Bank, Федеральная резервная система США
Американский инвестор предрек крах банков в США, Европе и Японии
Инвестор Роджерс: США, Европу и Японию на фоне ужасной рецессии ждет обрушение банков
ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. США, Европу и Японию ждет рост числа рухнувших банков на фоне предстоящей "ужасной" рецессии, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс.
«
"Больше банков рухнут, не только в США, но во многих странах. В Японии, Европе, много где. Вы увидите, как банки рушатся, именно поэтому следующая рецессия будет ужасная", - прогнозирует он.
По мнению Роджерса, когда экономика находится в плохом состоянии, "найдутся люди, которые будут допускать ошибки", которые и станут поводом для новых крахов в банковской сфере.
"Как только банки начинают рушиться, правительство делает так, чтобы они объединялись. Смотрят, кто послабее, у кого есть проблемы и проводят операции по слиянию, таким образом заминая ситуацию", - отметил он, подчеркнув, что американские власти "делают только хуже".
Инвестор пояснил, что в Вашингтоне
публично заявляют о намерении предотвратить новые провалы, и поэтому вкладчики не знают о наличии проблем в банковской системе.
"Это только ухудшает ситуацию. Это побуждает людей совершать больше ошибок. Ошибки копятся, а крахи банков становятся больше и больше, не только в США. Но совершенно точно следующие крахи банков в США – а они случатся – будут еще масштабнее", - резюмировал он.
Сложности в банковском секторе США обострились в марте после того, как регуляторы штата Калифорния
закрыли входивший в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank
. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС
, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Также 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта - аналогичного нью-йоркского Signature Bank.
В мае департамент финансовой защиты и инноваций (DFPI) штата Калифорния передал First Republic Bank
в пользу Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), которая в то же время приняла заявку JPMorgan Chase на покупку вкладов и активов банка. FRB располагал активами на сумму почти 230 миллиардов долларов и депозитами более чем на 100 миллиардов.
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