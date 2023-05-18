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Американский инвестор предрек крах банков в США, Европе и Японии

Американский инвестор предрек крах банков в США, Европе и Японии - РИА Новости, 18.05.2023

Американский инвестор предрек крах банков в США, Европе и Японии

США, Европу и Японию ждет рост числа рухнувших банков на фоне предстоящей "ужасной" рецессии, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T03:05

2023-05-18T03:05

2023-05-18T03:05

сша

европа

япония

джим роджерс

silicon valley bank

first republic bank

федеральная резервная система сша

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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. США, Европу и Японию ждет рост числа рухнувших банков на фоне предстоящей "ужасной" рецессии, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. По мнению Роджерса, когда экономика находится в плохом состоянии, "найдутся люди, которые будут допускать ошибки", которые и станут поводом для новых крахов в банковской сфере. "Как только банки начинают рушиться, правительство делает так, чтобы они объединялись. Смотрят, кто послабее, у кого есть проблемы и проводят операции по слиянию, таким образом заминая ситуацию", - отметил он, подчеркнув, что американские власти "делают только хуже". Инвестор пояснил, что в Вашингтоне публично заявляют о намерении предотвратить новые провалы, и поэтому вкладчики не знают о наличии проблем в банковской системе. "Это только ухудшает ситуацию. Это побуждает людей совершать больше ошибок. Ошибки копятся, а крахи банков становятся больше и больше, не только в США. Но совершенно точно следующие крахи банков в США – а они случатся – будут еще масштабнее", - резюмировал он. Сложности в банковском секторе США обострились в марте после того, как регуляторы штата Калифорния закрыли входивший в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Также 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта - аналогичного нью-йоркского Signature Bank. В мае департамент финансовой защиты и инноваций (DFPI) штата Калифорния передал First Republic Bank в пользу Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), которая в то же время приняла заявку JPMorgan Chase на покупку вкладов и активов банка. FRB располагал активами на сумму почти 230 миллиардов долларов и депозитами более чем на 100 миллиардов.

https://ria.ru/20230516/defolt-1872274906.html

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сша, европа, япония, джим роджерс, silicon valley bank, first republic bank, федеральная резервная система сша