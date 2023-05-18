https://ria.ru/20230518/avtoturizm-1872662936.html
В РСТ рассказали, сколько в России автотуристов
В РСТ рассказали, сколько в России автотуристов - РИА Новости, 18.05.2023
В РСТ рассказали, сколько в России автотуристов
Потенциальное число автотуристов в России достигает 42 миллиона человек, полагают эксперты Российского союза туриндустрии (РСТ). РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T16:01
2023-05-18T16:01
2023-05-18T16:01
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Потенциальное число автотуристов в России достигает 42 миллиона человек, полагают эксперты Российского союза туриндустрии (РСТ). "Целевая аудитория российского автотуризма – 42 миллиона человек: люди на своих автомобилях", – сообщил руководитель комиссии РСТ по кемпингам, глэмпингам и некапитальным объектам размещения Вадим Дашук. "Последние годы РСТ на базе комитета по автотуризму ведет активную работу по развитию этого направления туризма. Благодаря нацпроектам дороги становятся все лучше и безопаснее, но внимание необходимо уделить созданию придорожной инфраструктуры и обеспечению сервиса на дорогах", – добавил советник президента РСТ Дмитрий Манин. Он отметил, что необходимо разработать федеральный проект многофункциональных комплексов, взяв за основу уже реализованные, например, в Башкортостане. "Важно, чтобы автотуриста на этих комплексах ждал определенный набор услуг с единым уровнем сервиса. Он должен понимать, через какое расстояние будет АЗС, кафе, пункт технического обслуживания и шиномонтажа, придорожный отель для ночевки, место для отдыха с чистыми туалетами и прочие важные моменты", – подчеркнул Манин. Он добавил, что при разработке концепции надо учесть потребности не только личного легкового транспорта, но и туристов, передвигающихся с прицепами и автодомами, а также тех, кто путешествует группами на автобусах. В свою очередь руководитель комиссии РСТ по кемпингам, глэмпингам и некапитальным объектам размещения добавил, что число караванеров в России выросло за последние годы с 200 до 30 тысяч человек. По его словам, растет число кэмпингов и производство автодомов.Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 15 июня разработать и утвердить концепцию развития автомобильного туризма в стране.
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новости - туризм, российский союз туриндустрии (рст), россия, достопримечательности, отдых в россии, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Российский союз туриндустрии (РСТ), Россия, Достопримечательности, отдых в России, Туризм
В РСТ рассказали, сколько в России автотуристов
РСТ: потенциальное число автотуристов в России достигает 42 миллиона человек
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Потенциальное число автотуристов в России достигает 42 миллиона человек, полагают эксперты Российского союза туриндустрии (РСТ).
"Целевая аудитория российского автотуризма – 42 миллиона человек: люди на своих автомобилях", – сообщил руководитель комиссии РСТ по кемпингам, глэмпингам и некапитальным объектам размещения Вадим Дашук.
"Последние годы РСТ на базе комитета по автотуризму ведет активную работу по развитию этого направления туризма. Благодаря нацпроектам дороги становятся все лучше и безопаснее, но внимание необходимо уделить созданию придорожной инфраструктуры и обеспечению сервиса на дорогах", – добавил советник президента РСТ Дмитрий Манин.
Он отметил, что необходимо разработать федеральный проект многофункциональных комплексов, взяв за основу уже реализованные, например, в Башкортостане.
"Важно, чтобы автотуриста на этих комплексах ждал определенный набор услуг с единым уровнем сервиса. Он должен понимать, через какое расстояние будет АЗС, кафе, пункт технического обслуживания и шиномонтажа, придорожный отель для ночевки, место для отдыха с чистыми туалетами и прочие важные моменты", – подчеркнул Манин.
Он добавил, что при разработке концепции надо учесть потребности не только личного легкового транспорта, но и туристов, передвигающихся с прицепами и автодомами, а также тех, кто путешествует группами на автобусах. В свою очередь руководитель комиссии РСТ по кемпингам, глэмпингам и некапитальным объектам размещения добавил, что число караванеров в России выросло за последние годы с 200 до 30 тысяч человек. По его словам, растет число кэмпингов и производство автодомов.
Президент РФ Владимир Путин поручил
кабмину до 15 июня разработать и утвердить концепцию развития автомобильного туризма в стране.
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