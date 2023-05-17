https://ria.ru/20230517/turizm-1872369629.html

Путин поручил разработать концепцию развития автомобильного туризма

Путин поручил разработать концепцию развития автомобильного туризма - РИА Новости, 17.05.2023

Путин поручил разработать концепцию развития автомобильного туризма

Владимир Путин поручил правительству разработать и утвердить концепцию развития автомобильного туризма в стране, соответствующий документ опубликован на сайте... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T13:15

2023-05-17T13:15

2023-05-17T23:10

туризм

россия

владимир путин

новости - туризм

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству разработать и утвердить концепцию развития автомобильного туризма в стране, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.Речь идет в том числе об определении условий развития сопутствующей инфраструктуры и реализации пилотного проекта автомобильного туризма по маршруту Санкт-Петербург — Владивосток, в который входят федеральные трассы "Россия" (Москва — Санкт-Петербург) и "Восток" (Москва — Казань). Срок выполнения поручения — до 15 июня 2023 года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, новости - туризм