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Путин поручил разработать концепцию развития автомобильного туризма - РИА Новости, 17.05.2023
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Туризм
 
13:15 17.05.2023 (обновлено: 23:10 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/turizm-1872369629.html
Путин поручил разработать концепцию развития автомобильного туризма
Путин поручил разработать концепцию развития автомобильного туризма - РИА Новости, 17.05.2023
Путин поручил разработать концепцию развития автомобильного туризма
Владимир Путин поручил правительству разработать и утвердить концепцию развития автомобильного туризма в стране, соответствующий документ опубликован на сайте... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T13:15
2023-05-17T23:10
туризм
россия
владимир путин
новости - туризм
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству разработать и утвердить концепцию развития автомобильного туризма в стране, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.Речь идет в том числе об определении условий развития сопутствующей инфраструктуры и реализации пилотного проекта автомобильного туризма по маршруту Санкт-Петербург — Владивосток, в который входят федеральные трассы "Россия" (Москва — Санкт-Петербург) и "Восток" (Москва — Казань). Срок выполнения поручения — до 15 июня 2023 года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
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россия, владимир путин, новости - туризм
Туризм, Россия, Владимир Путин, Новости - Туризм
Путин поручил разработать концепцию развития автомобильного туризма

Путин поручил кабмину разработать концепцию развития автомобильного туризма до 15 июня

© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкМужчина за рулем
Мужчина за рулем - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Мужчина за рулем. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству разработать и утвердить концепцию развития автомобильного туризма в стране, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Речь идет в том числе об определении условий развития сопутствующей инфраструктуры и реализации пилотного проекта автомобильного туризма по маршруту Санкт-Петербург — Владивосток, в который входят федеральные трассы "Россия" (Москва — Санкт-Петербург) и "Восток" (Москва — Казань).
Срок выполнения поручения — до 15 июня 2023 года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
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