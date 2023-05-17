https://ria.ru/20230517/turizm-1872369629.html
Путин поручил разработать концепцию развития автомобильного туризма
Путин поручил разработать концепцию развития автомобильного туризма - РИА Новости, 17.05.2023
Путин поручил разработать концепцию развития автомобильного туризма
Владимир Путин поручил правительству разработать и утвердить концепцию развития автомобильного туризма в стране, соответствующий документ опубликован на сайте... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T13:15
2023-05-17T13:15
2023-05-17T23:10
туризм
россия
владимир путин
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152557/44/1525574487_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_12cca5afb56b06dc6a5b06cc8f84be8b.jpg
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству разработать и утвердить концепцию развития автомобильного туризма в стране, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.Речь идет в том числе об определении условий развития сопутствующей инфраструктуры и реализации пилотного проекта автомобильного туризма по маршруту Санкт-Петербург — Владивосток, в который входят федеральные трассы "Россия" (Москва — Санкт-Петербург) и "Восток" (Москва — Казань). Срок выполнения поручения — до 15 июня 2023 года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20230516/roboty-1871951163.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152557/44/1525574487_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d4a94d7be0bed95d2859bf93f8f1f5bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, новости - туризм
Туризм, Россия, Владимир Путин, Новости - Туризм
Путин поручил разработать концепцию развития автомобильного туризма
Путин поручил кабмину разработать концепцию развития автомобильного туризма до 15 июня