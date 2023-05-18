https://ria.ru/20230518/avtokomponenty-1872482847.html

Ефимов: производство автокомпонентов в Москве выросло почти на 6 процентов

Ефимов: производство автокомпонентов в Москве выросло почти на 6 процентов - РИА Новости, 18.05.2023

Ефимов: производство автокомпонентов в Москве выросло почти на 6 процентов

Предприятия Москвы в первом квартале этого года нарастили выпуск комплектующих для автотранспорта на 5,8%, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T10:10

2023-05-18T10:10

2023-05-18T10:10

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Предприятия Москвы в первом квартале этого года нарастили выпуск комплектующих для автотранспорта на 5,8%, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Как уточнили в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП), сегодня в городе производят электрическое и электронное автомобильное оборудование, аксессуары для кузовов легковых и грузовых автомобилей и многое другое. Так, в декабре прошлого года был открыт завод по производству кузовных деталей мощностью до 12 миллионов единиц в год.Также в столице был создан межотраслевой кластер электромобилестроения, куда на данный момент вошли уже 45 компаний, производящих автомобили, зарядные станции, микроэлектронику и композитные материалы. В планах – наладить в кластере серийный выпуск легковых электромобилей, электрогрузовиков и другого электротранспорта, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230302/moskva-1855281012.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва