https://ria.ru/20230518/avtokomponenty-1872482847.html
Ефимов: производство автокомпонентов в Москве выросло почти на 6 процентов
Ефимов: производство автокомпонентов в Москве выросло почти на 6 процентов - РИА Новости, 18.05.2023
Ефимов: производство автокомпонентов в Москве выросло почти на 6 процентов
Предприятия Москвы в первом квартале этого года нарастили выпуск комплектующих для автотранспорта на 5,8%, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T10:10
2023-05-18T10:10
2023-05-18T10:10
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Предприятия Москвы в первом квартале этого года нарастили выпуск комплектующих для автотранспорта на 5,8%, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Как уточнили в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП), сегодня в городе производят электрическое и электронное автомобильное оборудование, аксессуары для кузовов легковых и грузовых автомобилей и многое другое. Так, в декабре прошлого года был открыт завод по производству кузовных деталей мощностью до 12 миллионов единиц в год.Также в столице был создан межотраслевой кластер электромобилестроения, куда на данный момент вошли уже 45 компаний, производящих автомобили, зарядные станции, микроэлектронику и композитные материалы. В планах – наладить в кластере серийный выпуск легковых электромобилей, электрогрузовиков и другого электротранспорта, говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Предприятия Москвы в первом квартале этого года нарастили выпуск комплектующих для автотранспорта на 5,8%, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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"В Москве работают более 20 производителей автомобилей и автокомпонентов, на площадках которых занято свыше восьми тысяч человек. В первом квартале 2023 года производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств в городе выросло на 5,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Как уточнили в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы
(ДИПП), сегодня в городе производят электрическое и электронное автомобильное оборудование, аксессуары для кузовов легковых и грузовых автомобилей и многое другое. Так, в декабре прошлого года был открыт завод по производству кузовных деталей мощностью до 12 миллионов единиц в год.
Также в столице был создан межотраслевой кластер электромобилестроения, куда на данный момент вошли уже 45 компаний, производящих автомобили, зарядные станции, микроэлектронику и композитные материалы. В планах – наладить в кластере серийный выпуск легковых электромобилей, электрогрузовиков и другого электротранспорта, говорится в сообщении.
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