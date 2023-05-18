https://ria.ru/20230518/avtodorogi-1872556420.html

В Челябинской области в 2023 году отремонтируют автодороги

В Челябинской области в 2023 году отремонтируют автодороги - РИА Новости, 18.05.2023

В Челябинской области в 2023 году отремонтируют автодороги

Более 240 километров автомобильных дорог отремонтируют в Челябинской области в 2023 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщила... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T10:37

2023-05-18T10:37

2023-05-18T10:37

челябинская область

общество

челябинская область

челябинск

магнитогорск

алексей текслер

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 мая - РИА Новости. Более 240 километров автомобильных дорог отремонтируют в Челябинской области в 2023 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщила пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона. Глава региона Алексей Текслер ранее отмечал, что в области большое внимание уделяется качеству дорожных работ. "У нас один из главных приоритетов - это качество… Мы сейчас делаем упор и расширяем свои возможности по проведению лабораторных испытаний, заканчиваем строительство современной государственной дорожно-испытательной лаборатории в Челябинске, она будет оснащена самым современным оборудованием. Мы повысим свои возможности в качестве контроля качества", - пояснил Текслер. "Всего в 2023 году по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" будет отремонтировано 243 километра автомобильных дорог региона. Работы запланированы на 39 участках дорог регионального значения, семи улицах в Магнитогорске и 12 в Челябинске, в том числе в нормативное состояние планируется привести девять путепроводов", - говорится в сообщении. Так, продолжается ремонт на автодороге Кундравы – Варламово в Чебаркульском районе - первые девять километров были отремонтированы дорожниками в прошлом году, в этом сезоне в планах еще 5,9 километра. На данном объекте дорожники применяют технологию ресайклирования. "Метод ресайклинга позволяет производить дорожный ремонт с использованием старого покрытия как компонента нового. Специальные машины (ресайклеры) измельчают старое покрытие, смешивают его с укрепляющими добавками и стабилизаторами, которые улучшают качество дорожного основания", - цитирует пресс-служба министерства слова заместителя директора по строительству компании "УралДорСтрой" Никиты Иноземцева. Сейчас рабочие укладывают нижний слой покрытия, укрепляют обочины и производят устройство водоотводных лотков, добавляет пресс-служба. Кроме того, в 2023 году дорожники полностью отремонтируют трассу, соединяющую Красноармейский и Сосновский районы. "Автодорога протяженностью 16,8 километра связывает деревню Дубровку сразу с несколькими поселками Красноармейского района, расположенными вокруг озера Сугояк. Дорожники заканчивают капитальный ремонт первого участка", - сообщает пресс-служба. Обновленная дорога общей протяженностью 16,8 километра сделает привлекательней поездки на озеро Сугояк. "Объект важный и для жителей местных поселков, и для южноуральцев, и для гостей нашего региона. Итогом плановой, последовательной работы станет новая дорога, ведущая к многочисленным зонам отдыха озера Сугояк", - цитирует пресс-служба слова министра дорожного хозяйства и транспорта области Алексей Нечаев. По данным пресс-службы правительства региона, благодаря помощи федерального центра, правительства РФ, региональным программам и новым механизмам финансирования в области за последние 4 года в три раза увеличены объемы дорожных работ. У региона большие планы, так как вопрос качества дорог остается в числе приоритетных запросов жителей.

https://ria.ru/20230222/remont-1853797976.html

https://ria.ru/20230512/monogoroda-1871335223.html

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Дарья Буймова

общество, челябинская область, челябинск, магнитогорск, алексей текслер, алексей нечаев (лидер партии "новые люди")