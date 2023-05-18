В Челябинской области в 2023 году отремонтируют автодороги
В Челябинской области в 2023 году отремонтируют более 240 километров автодорог
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДорожно-строительная техника во время укладки верхнего слоя асфальтобетона на автомобильной дороге
Дорожно-строительная техника во время укладки верхнего слоя асфальтобетона на автомобильной дороге. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 18 мая - РИА Новости. Более 240 километров автомобильных дорог отремонтируют в Челябинской области в 2023 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщила пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.
Глава региона Алексей Текслер ранее отмечал, что в области большое внимание уделяется качеству дорожных работ. "У нас один из главных приоритетов - это качество… Мы сейчас делаем упор и расширяем свои возможности по проведению лабораторных испытаний, заканчиваем строительство современной государственной дорожно-испытательной лаборатории в Челябинске, она будет оснащена самым современным оборудованием. Мы повысим свои возможности в качестве контроля качества", - пояснил Текслер.
"Всего в 2023 году по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" будет отремонтировано 243 километра автомобильных дорог региона. Работы запланированы на 39 участках дорог регионального значения, семи улицах в Магнитогорске и 12 в Челябинске, в том числе в нормативное состояние планируется привести девять путепроводов", - говорится в сообщении.
Так, продолжается ремонт на автодороге Кундравы – Варламово в Чебаркульском районе - первые девять километров были отремонтированы дорожниками в прошлом году, в этом сезоне в планах еще 5,9 километра. На данном объекте дорожники применяют технологию ресайклирования. "Метод ресайклинга позволяет производить дорожный ремонт с использованием старого покрытия как компонента нового. Специальные машины (ресайклеры) измельчают старое покрытие, смешивают его с укрепляющими добавками и стабилизаторами, которые улучшают качество дорожного основания", - цитирует пресс-служба министерства слова заместителя директора по строительству компании "УралДорСтрой" Никиты Иноземцева.
Сейчас рабочие укладывают нижний слой покрытия, укрепляют обочины и производят устройство водоотводных лотков, добавляет пресс-служба.
Кроме того, в 2023 году дорожники полностью отремонтируют трассу, соединяющую Красноармейский и Сосновский районы. "Автодорога протяженностью 16,8 километра связывает деревню Дубровку сразу с несколькими поселками Красноармейского района, расположенными вокруг озера Сугояк. Дорожники заканчивают капитальный ремонт первого участка", - сообщает пресс-служба.
Обновленная дорога общей протяженностью 16,8 километра сделает привлекательней поездки на озеро Сугояк. "Объект важный и для жителей местных поселков, и для южноуральцев, и для гостей нашего региона. Итогом плановой, последовательной работы станет новая дорога, ведущая к многочисленным зонам отдыха озера Сугояк", - цитирует пресс-служба слова министра дорожного хозяйства и транспорта области Алексей Нечаев.
По данным пресс-службы правительства региона, благодаря помощи федерального центра, правительства РФ, региональным программам и новым механизмам финансирования в области за последние 4 года в три раза увеличены объемы дорожных работ. У региона большие планы, так как вопрос качества дорог остается в числе приоритетных запросов жителей.