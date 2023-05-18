Рейтинг@Mail.ru
В Челябинской области в 2023 году отремонтируют автодороги - РИА Новости, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Челябинская область
Челябинская область
 
10:37 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/avtodorogi-1872556420.html
В Челябинской области в 2023 году отремонтируют автодороги
В Челябинской области в 2023 году отремонтируют автодороги - РИА Новости, 18.05.2023
В Челябинской области в 2023 году отремонтируют автодороги
Более 240 километров автомобильных дорог отремонтируют в Челябинской области в 2023 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщила... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T10:37
2023-05-18T10:37
челябинская область
общество
челябинская область
челябинск
магнитогорск
алексей текслер
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155706/84/1557068473_0:294:3072:2022_1920x0_80_0_0_0c342de598cf18e5024774d988c77f98.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 18 мая - РИА Новости. Более 240 километров автомобильных дорог отремонтируют в Челябинской области в 2023 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщила пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона. Глава региона Алексей Текслер ранее отмечал, что в области большое внимание уделяется качеству дорожных работ. "У нас один из главных приоритетов - это качество… Мы сейчас делаем упор и расширяем свои возможности по проведению лабораторных испытаний, заканчиваем строительство современной государственной дорожно-испытательной лаборатории в Челябинске, она будет оснащена самым современным оборудованием. Мы повысим свои возможности в качестве контроля качества", - пояснил Текслер. "Всего в 2023 году по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" будет отремонтировано 243 километра автомобильных дорог региона. Работы запланированы на 39 участках дорог регионального значения, семи улицах в Магнитогорске и 12 в Челябинске, в том числе в нормативное состояние планируется привести девять путепроводов", - говорится в сообщении. Так, продолжается ремонт на автодороге Кундравы – Варламово в Чебаркульском районе - первые девять километров были отремонтированы дорожниками в прошлом году, в этом сезоне в планах еще 5,9 километра. На данном объекте дорожники применяют технологию ресайклирования. "Метод ресайклинга позволяет производить дорожный ремонт с использованием старого покрытия как компонента нового. Специальные машины (ресайклеры) измельчают старое покрытие, смешивают его с укрепляющими добавками и стабилизаторами, которые улучшают качество дорожного основания", - цитирует пресс-служба министерства слова заместителя директора по строительству компании "УралДорСтрой" Никиты Иноземцева. Сейчас рабочие укладывают нижний слой покрытия, укрепляют обочины и производят устройство водоотводных лотков, добавляет пресс-служба. Кроме того, в 2023 году дорожники полностью отремонтируют трассу, соединяющую Красноармейский и Сосновский районы. "Автодорога протяженностью 16,8 километра связывает деревню Дубровку сразу с несколькими поселками Красноармейского района, расположенными вокруг озера Сугояк. Дорожники заканчивают капитальный ремонт первого участка", - сообщает пресс-служба. Обновленная дорога общей протяженностью 16,8 километра сделает привлекательней поездки на озеро Сугояк. "Объект важный и для жителей местных поселков, и для южноуральцев, и для гостей нашего региона. Итогом плановой, последовательной работы станет новая дорога, ведущая к многочисленным зонам отдыха озера Сугояк", - цитирует пресс-служба слова министра дорожного хозяйства и транспорта области Алексей Нечаев. По данным пресс-службы правительства региона, благодаря помощи федерального центра, правительства РФ, региональным программам и новым механизмам финансирования в области за последние 4 года в три раза увеличены объемы дорожных работ. У региона большие планы, так как вопрос качества дорог остается в числе приоритетных запросов жителей.
https://ria.ru/20230222/remont-1853797976.html
https://ria.ru/20230512/monogoroda-1871335223.html
челябинская область
челябинск
магнитогорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155706/84/1557068473_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8352b1b00c5c4442c274bd5e1e22796f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, челябинская область, челябинск, магнитогорск, алексей текслер, алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
Челябинская область, Общество, Челябинская область, Челябинск, Магнитогорск, Алексей Текслер, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди")
В Челябинской области в 2023 году отремонтируют автодороги

В Челябинской области в 2023 году отремонтируют более 240 километров автодорог

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДорожно-строительная техника во время укладки верхнего слоя асфальтобетона на автомобильной дороге
Дорожно-строительная техника во время укладки верхнего слоя асфальтобетона на автомобильной дороге - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Дорожно-строительная техника во время укладки верхнего слоя асфальтобетона на автомобильной дороге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 18 мая - РИА Новости. Более 240 километров автомобильных дорог отремонтируют в Челябинской области в 2023 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщила пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.
Глава региона Алексей Текслер ранее отмечал, что в области большое внимание уделяется качеству дорожных работ. "У нас один из главных приоритетов - это качество… Мы сейчас делаем упор и расширяем свои возможности по проведению лабораторных испытаний, заканчиваем строительство современной государственной дорожно-испытательной лаборатории в Челябинске, она будет оснащена самым современным оборудованием. Мы повысим свои возможности в качестве контроля качества", - пояснил Текслер.
Председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Луценко: Вологодчина заняла первое место в СЗФО по ремонту автодорог
22 февраля, 16:41
"Всего в 2023 году по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" будет отремонтировано 243 километра автомобильных дорог региона. Работы запланированы на 39 участках дорог регионального значения, семи улицах в Магнитогорске и 12 в Челябинске, в том числе в нормативное состояние планируется привести девять путепроводов", - говорится в сообщении.
Так, продолжается ремонт на автодороге Кундравы – Варламово в Чебаркульском районе - первые девять километров были отремонтированы дорожниками в прошлом году, в этом сезоне в планах еще 5,9 километра. На данном объекте дорожники применяют технологию ресайклирования. "Метод ресайклинга позволяет производить дорожный ремонт с использованием старого покрытия как компонента нового. Специальные машины (ресайклеры) измельчают старое покрытие, смешивают его с укрепляющими добавками и стабилизаторами, которые улучшают качество дорожного основания", - цитирует пресс-служба министерства слова заместителя директора по строительству компании "УралДорСтрой" Никиты Иноземцева.
Сейчас рабочие укладывают нижний слой покрытия, укрепляют обочины и производят устройство водоотводных лотков, добавляет пресс-служба.
Кроме того, в 2023 году дорожники полностью отремонтируют трассу, соединяющую Красноармейский и Сосновский районы. "Автодорога протяженностью 16,8 километра связывает деревню Дубровку сразу с несколькими поселками Красноармейского района, расположенными вокруг озера Сугояк. Дорожники заканчивают капитальный ремонт первого участка", - сообщает пресс-служба.
Обновленная дорога общей протяженностью 16,8 километра сделает привлекательней поездки на озеро Сугояк. "Объект важный и для жителей местных поселков, и для южноуральцев, и для гостей нашего региона. Итогом плановой, последовательной работы станет новая дорога, ведущая к многочисленным зонам отдыха озера Сугояк", - цитирует пресс-служба слова министра дорожного хозяйства и транспорта области Алексей Нечаев.
По данным пресс-службы правительства региона, благодаря помощи федерального центра, правительства РФ, региональным программам и новым механизмам финансирования в области за последние 4 года в три раза увеличены объемы дорожных работ. У региона большие планы, так как вопрос качества дорог остается в числе приоритетных запросов жителей.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021. - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Текслер: задача челябинских моногородов — выход на новый уровень развития
12 мая, 15:56
 
Челябинская областьОбществоЧелябинская областьЧелябинскМагнитогорскАлексей ТекслерАлексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди")
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала