Рейтинг@Mail.ru
Асад прибыл в Джидду для участия в саммите ЛАГ - РИА Новости, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:14 18.05.2023 (обновлено: 19:17 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/asad-1872744863.html
Асад прибыл в Джидду для участия в саммите ЛАГ
Асад прибыл в Джидду для участия в саммите ЛАГ - РИА Новости, 18.05.2023
Асад прибыл в Джидду для участия в саммите ЛАГ
Президент Сирии Башар Асад прибыл в четверг вечером в город Джидда в Саудовской Аравии для участия в саммите Лиги арабских государств (ЛАГ), это его первый... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T19:14
2023-05-18T19:17
в мире
джидда
саудовская аравия
башар асад
фейсал микдад
сирия
лига арабских государств
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858242791_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_599bafc0fd9ef6906d1e7ff3c2a7beb0.jpg
КАИР, 18 мая - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад прибыл в четверг вечером в город Джидда в Саудовской Аравии для участия в саммите Лиги арабских государств (ЛАГ), это его первый визит в королевство с начала сирийского кризиса в 2011 году, сообщает сирийская газета Al-Watan. Саудовская Аравия стала пятой страной, которую Асад посетил за последние 12 лет. Ранее сирийский лидер совершал визиты в Россию, Иран, ОАЭ и Оман. Главы МИД Лиги арабских государств в ходе внеочередной встречи 7 мая одобрили возвращение Сирии в региональную организацию после 12-летнего перерыва. На прошлой неделе Саудовская Аравия передала Асаду приглашение через своего посла в Иордании. В среду сирийский министр иностранных дел Фейсал Микдад, принявший участие в подготовительной встрече глав МИД ЛАГ, заявил, что Асад будет присутствовать на саммите в Джидде.
https://ria.ru/20230415/siriya-1865488785.html
джидда
саудовская аравия
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858242791_461:0:1901:1080_1920x0_80_0_0_fd1c51f9587b3caf2d2befdf13b93c5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джидда, саудовская аравия, башар асад, фейсал микдад, сирия, лига арабских государств
В мире, Джидда, Саудовская Аравия, Башар Асад, Фейсал Микдад, Сирия, Лига арабских государств
Асад прибыл в Джидду для участия в саммите ЛАГ

Al-Watan: президент Сирии Асад прибыл в саудовскую Джидду для участия в саммите ЛАГ

© РИА НовостиПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости
Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 18 мая - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад прибыл в четверг вечером в город Джидда в Саудовской Аравии для участия в саммите Лиги арабских государств (ЛАГ), это его первый визит в королевство с начала сирийского кризиса в 2011 году, сообщает сирийская газета Al-Watan.
«
"Президент Асад прибыл в международный аэропорт имени короля Абдель Азиза (в Джидде - ред.) для участия в работе 32-го саммита Лиги арабских государств", - говорится в сообщении.
Саудовская Аравия стала пятой страной, которую Асад посетил за последние 12 лет. Ранее сирийский лидер совершал визиты в Россию, Иран, ОАЭ и Оман.
Главы МИД Лиги арабских государств в ходе внеочередной встречи 7 мая одобрили возвращение Сирии в региональную организацию после 12-летнего перерыва. На прошлой неделе Саудовская Аравия передала Асаду приглашение через своего посла в Иордании. В среду сирийский министр иностранных дел Фейсал Микдад, принявший участие в подготовительной встрече глав МИД ЛАГ, заявил, что Асад будет присутствовать на саммите в Джидде.
Мечеть Омейядов в Дамаске - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Участники встречи по Сирии призвали к ее возвращению в "арабское лоно"
15 апреля, 03:20
 
В миреДжиддаСаудовская АравияБашар АсадФейсал МикдадСирияЛига арабских государств
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала