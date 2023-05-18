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Асад прибыл в Джидду для участия в саммите ЛАГ

Асад прибыл в Джидду для участия в саммите ЛАГ - РИА Новости, 18.05.2023

Асад прибыл в Джидду для участия в саммите ЛАГ

Президент Сирии Башар Асад прибыл в четверг вечером в город Джидда в Саудовской Аравии для участия в саммите Лиги арабских государств (ЛАГ), это его первый... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T19:14

2023-05-18T19:14

2023-05-18T19:17

в мире

джидда

саудовская аравия

башар асад

фейсал микдад

сирия

лига арабских государств

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КАИР, 18 мая - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад прибыл в четверг вечером в город Джидда в Саудовской Аравии для участия в саммите Лиги арабских государств (ЛАГ), это его первый визит в королевство с начала сирийского кризиса в 2011 году, сообщает сирийская газета Al-Watan. Саудовская Аравия стала пятой страной, которую Асад посетил за последние 12 лет. Ранее сирийский лидер совершал визиты в Россию, Иран, ОАЭ и Оман. Главы МИД Лиги арабских государств в ходе внеочередной встречи 7 мая одобрили возвращение Сирии в региональную организацию после 12-летнего перерыва. На прошлой неделе Саудовская Аравия передала Асаду приглашение через своего посла в Иордании. В среду сирийский министр иностранных дел Фейсал Микдад, принявший участие в подготовительной встрече глав МИД ЛАГ, заявил, что Асад будет присутствовать на саммите в Джидде.

https://ria.ru/20230415/siriya-1865488785.html

джидда

саудовская аравия

сирия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, джидда, саудовская аравия, башар асад, фейсал микдад, сирия, лига арабских государств