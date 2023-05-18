https://ria.ru/20230518/asad-1872744863.html
Асад прибыл в Джидду для участия в саммите ЛАГ
Асад прибыл в Джидду для участия в саммите ЛАГ - РИА Новости, 18.05.2023
Асад прибыл в Джидду для участия в саммите ЛАГ
Президент Сирии Башар Асад прибыл в четверг вечером в город Джидда в Саудовской Аравии для участия в саммите Лиги арабских государств (ЛАГ), это его первый... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T19:14
2023-05-18T19:14
2023-05-18T19:17
в мире
джидда
саудовская аравия
башар асад
фейсал микдад
сирия
лига арабских государств
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КАИР, 18 мая - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад прибыл в четверг вечером в город Джидда в Саудовской Аравии для участия в саммите Лиги арабских государств (ЛАГ), это его первый визит в королевство с начала сирийского кризиса в 2011 году, сообщает сирийская газета Al-Watan. Саудовская Аравия стала пятой страной, которую Асад посетил за последние 12 лет. Ранее сирийский лидер совершал визиты в Россию, Иран, ОАЭ и Оман. Главы МИД Лиги арабских государств в ходе внеочередной встречи 7 мая одобрили возвращение Сирии в региональную организацию после 12-летнего перерыва. На прошлой неделе Саудовская Аравия передала Асаду приглашение через своего посла в Иордании. В среду сирийский министр иностранных дел Фейсал Микдад, принявший участие в подготовительной встрече глав МИД ЛАГ, заявил, что Асад будет присутствовать на саммите в Джидде.
https://ria.ru/20230415/siriya-1865488785.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джидда, саудовская аравия, башар асад, фейсал микдад, сирия, лига арабских государств
В мире, Джидда, Саудовская Аравия, Башар Асад, Фейсал Микдад, Сирия, Лига арабских государств
Асад прибыл в Джидду для участия в саммите ЛАГ
Al-Watan: президент Сирии Асад прибыл в саудовскую Джидду для участия в саммите ЛАГ