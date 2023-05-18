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В США рассказали, чем обернется ставка Запада против российской армии - РИА Новости, 18.05.2023
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13:56 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/armiya-1872631836.html
В США рассказали, чем обернется ставка Запада против российской армии
В США рассказали, чем обернется ставка Запада против российской армии - РИА Новости, 18.05.2023
В США рассказали, чем обернется ставка Запада против российской армии
Страны Запада, объявившие своей целью намерение нанести России стратегическое поражение на Украине, не в состоянии сформулировать более конкретной цели, что... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T13:56
2023-05-18T13:56
в мире
россия
вашингтон (штат)
украина
барак обама
нато
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Страны Запада, объявившие своей целью намерение нанести России стратегическое поражение на Украине, не в состоянии сформулировать более конкретной цели, что резко осложняет положение на международной арене, считает автор журнала The National Interest Джеффри Аронсон.Автор напомнил, что до этого США, ставшие авторами формулировки о "стратегическом поражении" России, уже совершали подобную ошибку во время президентства Барака Обамы, чье требование "Асад должен уйти" во время сирийского кризиса также не имело никаких результатов. Нынешнее желание ослабить суверенные права России противостоять расширению НАТО также может остаться нереализованным.При этом Украине, несмотря на заявления Брюсселя и Вашингтона, в этой ситуации отведена достаточно скромная роль."События прошлого года, по крайней мере, показали, что приверженность Вашингтона стратегическому поражению России не сопровождалась американской гарантией "победы" Украины, как бы она ни определялась", — заключил автор.В четверг газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники среди украинских союзников, что Вашингтон считает следующие пять месяцев решающими для исхода украинского конфликта и последним реальным шансом для Киева изменить ситуацию на местах.
https://ria.ru/20230518/nato-1872560864.html
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в мире, россия, вашингтон (штат), украина, барак обама, нато
В мире, Россия, Вашингтон (штат), Украина, Барак Обама, НАТО
В США рассказали, чем обернется ставка Запада против российской армии

TNI: желание Запада нанести России стратегическое поражение осталось неосуществленным

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО
Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости
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Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Страны Запада, объявившие своей целью намерение нанести России стратегическое поражение на Украине, не в состоянии сформулировать более конкретной цели, что резко осложняет положение на международной арене, считает автор журнала The National Interest Джеффри Аронсон.
Автор напомнил, что до этого США, ставшие авторами формулировки о "стратегическом поражении" России, уже совершали подобную ошибку во время президентства Барака Обамы, чье требование "Асад должен уйти" во время сирийского кризиса также не имело никаких результатов. Нынешнее желание ослабить суверенные права России противостоять расширению НАТО также может остаться нереализованным.
«
"Ясно, что администрация Байдена не приблизилась к определению шкалы измерения того, в какой степени основное достижение войны в расчетах Вашингтона — то есть стратегическое поражение России — было достигнуто или действительно может быть достигнуто. <...> Признаюсь, я не военный эксперт, но кровавая история Европы подсказывает, что делать ставки против российской армии опасно и дорого", — считает Аронсон.
При этом Украине, несмотря на заявления Брюсселя и Вашингтона, в этой ситуации отведена достаточно скромная роль.
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"События прошлого года, по крайней мере, показали, что приверженность Вашингтона стратегическому поражению России не сопровождалась американской гарантией "победы" Украины, как бы она ни определялась", — заключил автор.
В четверг газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники среди украинских союзников, что Вашингтон считает следующие пять месяцев решающими для исхода украинского конфликта и последним реальным шансом для Киева изменить ситуацию на местах.
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