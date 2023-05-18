https://ria.ru/20230518/armiya-1872631836.html

В США рассказали, чем обернется ставка Запада против российской армии

В США рассказали, чем обернется ставка Запада против российской армии - РИА Новости, 18.05.2023

В США рассказали, чем обернется ставка Запада против российской армии

Страны Запада, объявившие своей целью намерение нанести России стратегическое поражение на Украине, не в состоянии сформулировать более конкретной цели, что... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T13:56

2023-05-18T13:56

2023-05-18T13:56

в мире

россия

вашингтон (штат)

украина

барак обама

нато

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Страны Запада, объявившие своей целью намерение нанести России стратегическое поражение на Украине, не в состоянии сформулировать более конкретной цели, что резко осложняет положение на международной арене, считает автор журнала The National Interest Джеффри Аронсон.Автор напомнил, что до этого США, ставшие авторами формулировки о "стратегическом поражении" России, уже совершали подобную ошибку во время президентства Барака Обамы, чье требование "Асад должен уйти" во время сирийского кризиса также не имело никаких результатов. Нынешнее желание ослабить суверенные права России противостоять расширению НАТО также может остаться нереализованным.При этом Украине, несмотря на заявления Брюсселя и Вашингтона, в этой ситуации отведена достаточно скромная роль."События прошлого года, по крайней мере, показали, что приверженность Вашингтона стратегическому поражению России не сопровождалась американской гарантией "победы" Украины, как бы она ни определялась", — заключил автор.В четверг газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники среди украинских союзников, что Вашингтон считает следующие пять месяцев решающими для исхода украинского конфликта и последним реальным шансом для Киева изменить ситуацию на местах.

https://ria.ru/20230518/nato-1872560864.html

https://ria.ru/20230518/ukraina-1872492144.html

россия

вашингтон (штат)

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, россия, вашингтон (штат), украина, барак обама, нато