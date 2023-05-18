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Верховный суд напомнил, кого не призывают в армию - РИА Новости, 18.05.2023
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13:31 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/armiya-1872621927.html
Верховный суд напомнил, кого не призывают в армию
Верховный суд напомнил, кого не призывают в армию - РИА Новости, 18.05.2023
Верховный суд напомнил, кого не призывают в армию
Россияне, попавшие под следствие или уже получившие приговор суда, не подлежат призыву в армию, сказано в постановлении пленума Верховного суда РФ. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T13:31
2023-05-18T13:31
россия
верховный суд рф
безопасность
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россияне, попавшие под следствие или уже получившие приговор суда, не подлежат призыву в армию, сказано в постановлении пленума Верховного суда РФ. "Не подлежат призыву на военную службу граждане, отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы; имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления; в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд", - сказано в постановлении. Пленум обращает внимание судов, что им необходимо направлять в военные комиссариаты сведения о приговорах и других решениях в отношении россиян, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять.
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россия, верховный суд рф, безопасность
Россия, Верховный суд РФ, Безопасность
Верховный суд напомнил, кого не призывают в армию

Верховный суд: подследственных и осужденных не призывают в армию

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПризывники в сборном пункте
Призывники в сборном пункте - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Призывники в сборном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россияне, попавшие под следствие или уже получившие приговор суда, не подлежат призыву в армию, сказано в постановлении пленума Верховного суда РФ.
"Не подлежат призыву на военную службу граждане, отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы; имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления; в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд", - сказано в постановлении.
Пленум обращает внимание судов, что им необходимо направлять в военные комиссариаты сведения о приговорах и других решениях в отношении россиян, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять.
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