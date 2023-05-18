https://ria.ru/20230518/armiya-1872621927.html
Верховный суд напомнил, кого не призывают в армию
Верховный суд напомнил, кого не призывают в армию - РИА Новости, 18.05.2023
Верховный суд напомнил, кого не призывают в армию
Россияне, попавшие под следствие или уже получившие приговор суда, не подлежат призыву в армию, сказано в постановлении пленума Верховного суда РФ. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T13:31
2023-05-18T13:31
2023-05-18T13:31
россия
верховный суд рф
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867804075_0:496:2749:2042_1920x0_80_0_0_813d2b6fa6bc87c28c22254e09f13139.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россияне, попавшие под следствие или уже получившие приговор суда, не подлежат призыву в армию, сказано в постановлении пленума Верховного суда РФ. "Не подлежат призыву на военную службу граждане, отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы; имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления; в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд", - сказано в постановлении. Пленум обращает внимание судов, что им необходимо направлять в военные комиссариаты сведения о приговорах и других решениях в отношении россиян, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять.
https://ria.ru/20230516/rossiya-1872227660.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867804075_20:0:2749:2047_1920x0_80_0_0_911fdf59c18c0959401372bf3cc0cd7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, верховный суд рф, безопасность
Россия, Верховный суд РФ, Безопасность
Верховный суд напомнил, кого не призывают в армию
Верховный суд: подследственных и осужденных не призывают в армию
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россияне, попавшие под следствие или уже получившие приговор суда, не подлежат призыву в армию, сказано в постановлении пленума Верховного суда РФ.
"Не подлежат призыву на военную службу граждане, отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы; имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления; в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд", - сказано в постановлении.
Пленум обращает внимание судов, что им необходимо направлять в военные комиссариаты сведения о приговорах и других решениях в отношении россиян, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять.
Шеф украинской разведки назвал ВС России одной из самых мощных армий в мире