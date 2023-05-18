https://ria.ru/20230518/armiya-1872621927.html

Верховный суд напомнил, кого не призывают в армию

Верховный суд напомнил, кого не призывают в армию - РИА Новости, 18.05.2023

Верховный суд напомнил, кого не призывают в армию

Россияне, попавшие под следствие или уже получившие приговор суда, не подлежат призыву в армию, сказано в постановлении пленума Верховного суда РФ. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T13:31

2023-05-18T13:31

2023-05-18T13:31

россия

верховный суд рф

безопасность

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россияне, попавшие под следствие или уже получившие приговор суда, не подлежат призыву в армию, сказано в постановлении пленума Верховного суда РФ. "Не подлежат призыву на военную службу граждане, отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы; имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления; в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд", - сказано в постановлении. Пленум обращает внимание судов, что им необходимо направлять в военные комиссариаты сведения о приговорах и других решениях в отношении россиян, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять.

https://ria.ru/20230516/rossiya-1872227660.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, верховный суд рф, безопасность