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Экс-главу Верховного суда Украины арестовали на 60 дней - РИА Новости, 18.05.2023
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23:56 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/arest-1872783715.html
Экс-главу Верховного суда Украины арестовали на 60 дней
Экс-главу Верховного суда Украины арестовали на 60 дней - РИА Новости, 18.05.2023
Экс-главу Верховного суда Украины арестовали на 60 дней
Высший антикоррупционный суд Украины постановил взять под стражу бывшего главу верховного суда Всеволода Князева, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T23:56
2023-05-18T23:56
в мире
украина
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
верховный суд украины
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины постановил взять под стражу бывшего главу верховного суда Всеволода Князева, пишет украинское издание "Страна.ua". Согласно решению суда, пребывание Князева под арестом продлится 60 дней, до 14 июля, с возможностью внести залог в 107 миллионов гривен (2,9 миллиона долларов). Прокуратура требовала залог в 150 миллионов гривен (более 4 миллионов доларов). Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины 16 мая предъявила обвинение Князеву в получении неправомерной выгоды (в размере 2,7 миллиона долларов). Действия квалифицированы по статье "получение неправомерной выгоды", ее санкция предусматривает максимальное наказание в виде 12 лет лишения свободы. Ранее судьи верховного суда высказали недоверие экс-главе и поддержали досрочное прекращение его полномочий.
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в мире, украина, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), верховный суд украины
В мире, Украина, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Верховный суд Украины
Экс-главу Верховного суда Украины арестовали на 60 дней

Экс-главу Верховного суда Украины Князева арестовали на 60 дней с возможностью залога

© РИА НовостиВход в задние Верховного суда Украины в Киеве
Вход в задние Верховного суда Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости
Вход в задние Верховного суда Украины в Киеве . Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины постановил взять под стражу бывшего главу верховного суда Всеволода Князева, пишет украинское издание "Страна.ua".
Согласно решению суда, пребывание Князева под арестом продлится 60 дней, до 14 июля, с возможностью внести залог в 107 миллионов гривен (2,9 миллиона долларов).
Прокуратура требовала залог в 150 миллионов гривен (более 4 миллионов доларов).
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины 16 мая предъявила обвинение Князеву в получении неправомерной выгоды (в размере 2,7 миллиона долларов). Действия квалифицированы по статье "получение неправомерной выгоды", ее санкция предусматривает максимальное наказание в виде 12 лет лишения свободы. Ранее судьи верховного суда высказали недоверие экс-главе и поддержали досрочное прекращение его полномочий.
Полиция в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
На Украине ищут взятку, которую мог получить экс-глава Верховного суда
Вчера, 17:01
 
В миреУкраинаСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Верховный суд Украины
 
 
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