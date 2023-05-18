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В Биробиджане арестовали подозреваемого в работе на украинские спецслужбы - РИА Новости, 18.05.2023
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04:30 18.05.2023 (обновлено: 09:03 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/arest-1872527471.html
В Биробиджане арестовали подозреваемого в работе на украинские спецслужбы
В Биробиджане арестовали подозреваемого в работе на украинские спецслужбы - РИА Новости, 18.05.2023
В Биробиджане арестовали подозреваемого в работе на украинские спецслужбы
В Биробиджане арестовали подозреваемого в сборе информации для Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по Еврейской... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T04:30
2023-05-18T09:03
россия
биробиджан
еврейская автономная область
служба безопасности украины
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 18 мая — РИА Новости. В Биробиджане арестовали подозреваемого в сборе информации для Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по Еврейской автономной области. "Следственным подразделением УФСБ России по Еврейской автономной области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией")", — рассказали в ведомстве. По информации УФСБ, представитель СБУ привлек биробиджанца к сотрудничеству "на материальной основе". Мужчина выполнял задания по сбору сведений о деятельности армии России в зоне спецоперации. Кроме этого, он искал исполнителей для совершения диверсий на транспортной инфраструктуре. Полученную информацию он переправлял в СБУ. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.
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россия
биробиджан
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россия, биробиджан, еврейская автономная область, служба безопасности украины, происшествия
Россия, Биробиджан, Еврейская автономная область, Служба безопасности Украины, Происшествия
В Биробиджане арестовали подозреваемого в работе на украинские спецслужбы

В Биробиджане арестовали подозреваемого в сборе информации для Службы безопасности Украины

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 18 мая — РИА Новости. В Биробиджане арестовали подозреваемого в сборе информации для Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по Еврейской автономной области.
"Следственным подразделением УФСБ России по Еврейской автономной области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией")", — рассказали в ведомстве.
По информации УФСБ, представитель СБУ привлек биробиджанца к сотрудничеству "на материальной основе". Мужчина выполнял задания по сбору сведений о деятельности армии России в зоне спецоперации. Кроме этого, он искал исполнителей для совершения диверсий на транспортной инфраструктуре. Полученную информацию он переправлял в СБУ.
Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.
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