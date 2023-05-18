https://ria.ru/20230518/angliyskiy-1872646366.html

Володин назвал английский язык мертвым

Володин назвал английский язык мертвым - РИА Новости, 18.05.2023

Володин назвал английский язык мертвым

Председатель ПА ОДКБ и спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании совета Володин назвал английский язык мертвым. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T14:52

2023-05-18T14:52

2023-05-18T14:52

вячеслав володин

госдума рф

общество

английский язык

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МИНСК, 18 мая - РИА Новости. Председатель ПА ОДКБ и спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании совета Володин назвал английский язык мертвым. "Давайте будем учить свои национальные языки, языки межнационального общения, китайский язык. Английский – это мертвый язык. Все, время ушло", - сообщил Володин, комментируя выступление на русском языке на совете представителя КНР. Он также сообщил, что пример Китая – яркий пример сохранения культуры, традиции. "Это толерантность во всем, философия, которая уходит в тысячелетнюю историю", - отметил он. "И, кстати, коллеги, по-товарищески, был в Индии. В ходе встречи все, понятно, готовились, но как оказалось, переводчика не оказалось. Потому что в Индии должностные лица все говорят уже на своем родном языке – на хинди. А мы все думаем, что надо перевод делать с английского", - рассказал председатель ГД. Также он отметил, что Индия, отстаивая свои интересы, решая вопросы суверенитета, "добилась многого в экономике, стала пятой экономикой в мире". "А колонизаторы, Англия, с этого пятого места спустились вниз. И они вернули себе право говорить на своем родном языке", - добавил Володин.

https://ria.ru/20230424/programma-1867245985.html

https://ria.ru/20220705/shvydkoy-1800368447.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вячеслав володин, госдума рф, общество, английский язык