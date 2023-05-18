https://ria.ru/20230518/angliyskiy-1872646366.html
Володин назвал английский язык мертвым
Володин назвал английский язык мертвым - РИА Новости, 18.05.2023
Володин назвал английский язык мертвым
Председатель ПА ОДКБ и спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании совета Володин назвал английский язык мертвым. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T14:52
2023-05-18T14:52
2023-05-18T14:52
вячеслав володин
госдума рф
общество
английский язык
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МИНСК, 18 мая - РИА Новости. Председатель ПА ОДКБ и спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании совета Володин назвал английский язык мертвым. "Давайте будем учить свои национальные языки, языки межнационального общения, китайский язык. Английский – это мертвый язык. Все, время ушло", - сообщил Володин, комментируя выступление на русском языке на совете представителя КНР. Он также сообщил, что пример Китая – яркий пример сохранения культуры, традиции. "Это толерантность во всем, философия, которая уходит в тысячелетнюю историю", - отметил он. "И, кстати, коллеги, по-товарищески, был в Индии. В ходе встречи все, понятно, готовились, но как оказалось, переводчика не оказалось. Потому что в Индии должностные лица все говорят уже на своем родном языке – на хинди. А мы все думаем, что надо перевод делать с английского", - рассказал председатель ГД. Также он отметил, что Индия, отстаивая свои интересы, решая вопросы суверенитета, "добилась многого в экономике, стала пятой экономикой в мире". "А колонизаторы, Англия, с этого пятого места спустились вниз. И они вернули себе право говорить на своем родном языке", - добавил Володин.
https://ria.ru/20230424/programma-1867245985.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, госдума рф, общество, английский язык
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество, английский язык
Володин назвал английский язык мертвым
Спикер Госдумы Володин считает, что время английского языка ушло, и назвал его мертвым
МИНСК, 18 мая - РИА Новости. Председатель ПА ОДКБ и спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании совета Володин назвал английский язык мертвым.
"Давайте будем учить свои национальные языки, языки межнационального общения, китайский язык. Английский – это мертвый язык. Все, время ушло", - сообщил Володин, комментируя выступление на русском языке на совете представителя КНР.
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Он также сообщил, что пример Китая – яркий пример сохранения культуры, традиции. "Это толерантность во всем, философия, которая уходит в тысячелетнюю историю", - отметил он.
"И, кстати, коллеги, по-товарищески, был в Индии. В ходе встречи все, понятно, готовились, но как оказалось, переводчика не оказалось. Потому что в Индии должностные лица все говорят уже на своем родном языке – на хинди. А мы все думаем, что надо перевод делать с английского", - рассказал председатель ГД.
Также он отметил, что Индия, отстаивая свои интересы, решая вопросы суверенитета, "добилась многого в экономике, стала пятой экономикой в мире". "А колонизаторы, Англия, с этого пятого места спустились вниз. И они вернули себе право говорить на своем родном языке", - добавил Володин.
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