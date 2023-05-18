https://ria.ru/20230518/altay-1872540473.html

Глава Алтайского края встретился с председателем Совета Федерации

Глава Алтайского края встретился с председателем Совета Федерации - РИА Новости, 18.05.2023

Глава Алтайского края встретился с председателем Совета Федерации

Глава Алтайского края Виктор Томенко провел встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T08:50

2023-05-18T08:50

2023-05-18T08:50

экономика

алтайский край

москва

виктор томенко

валентина матвиенко

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156242/98/1562429869_0:0:2719:1530_1920x0_80_0_0_3d02be38192a911349bdd0740e360902.jpg

БАРНАУЛ, 18 мая - РИА Новости. Глава Алтайского края Виктор Томенко провел встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Состоялась рабочая встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Во время рабочей встречи в Москве Виктор Томенко доложил Валентине Матвиенко о текущем положении дел в крае, о планах по социально-экономическому развитию на текущий год, а также об организации работы с семьями наших военнослужащих, которые выполняют свой долг в зоне СВО", - говорится в сообщении. Губернатор сообщил, что в крае уже создано региональное отделение государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества". Матвиенко подчеркнула важность индивидуального сопровождения каждой семьи. По словам губернатора, в период пандемии в 2020-2021 годах серьезную нагрузку и переформатирование испытала региональная система здравоохранения. Томенко отметил значимость поддержки в это время и бизнеса, и населения федеральным руководством. Он сказал, что с учетом принятых в том числе региональных мер экономика края смогла сохранить положительную динамику развития. Сельское хозяйство, промышленность и перерабатывающий комплекс показывают рост. За счет реализации национальных проектов по экспорту продукции агропромышленного комплекса объемы по некоторым позициям увеличились в 2–3 раза. "Поблагодарил Валентину Ивановну за поддержку и сотрудничество - за то, что наши инициативы в процессе законотворческой деятельности всегда предметно рассматриваются и решения принимаются с их учетом. Продолжаем работать дальше", - подчеркнул Томенко.

https://ria.ru/20230517/kotelnaya-1872412351.html

https://ria.ru/20230516/shkola-1872199510.html

алтайский край

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, алтайский край, москва, виктор томенко, валентина матвиенко, совет федерации рф