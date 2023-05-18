https://ria.ru/20230518/altay-1872540473.html
Глава Алтайского края встретился с председателем Совета Федерации
Глава Алтайского края встретился с председателем Совета Федерации - РИА Новости, 18.05.2023
Глава Алтайского края встретился с председателем Совета Федерации
Глава Алтайского края Виктор Томенко провел встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T08:50
2023-05-18T08:50
2023-05-18T08:50
экономика
алтайский край
москва
виктор томенко
валентина матвиенко
совет федерации рф
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БАРНАУЛ, 18 мая - РИА Новости. Глава Алтайского края Виктор Томенко провел встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Состоялась рабочая встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Во время рабочей встречи в Москве Виктор Томенко доложил Валентине Матвиенко о текущем положении дел в крае, о планах по социально-экономическому развитию на текущий год, а также об организации работы с семьями наших военнослужащих, которые выполняют свой долг в зоне СВО", - говорится в сообщении. Губернатор сообщил, что в крае уже создано региональное отделение государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества". Матвиенко подчеркнула важность индивидуального сопровождения каждой семьи. По словам губернатора, в период пандемии в 2020-2021 годах серьезную нагрузку и переформатирование испытала региональная система здравоохранения. Томенко отметил значимость поддержки в это время и бизнеса, и населения федеральным руководством. Он сказал, что с учетом принятых в том числе региональных мер экономика края смогла сохранить положительную динамику развития. Сельское хозяйство, промышленность и перерабатывающий комплекс показывают рост. За счет реализации национальных проектов по экспорту продукции агропромышленного комплекса объемы по некоторым позициям увеличились в 2–3 раза. "Поблагодарил Валентину Ивановну за поддержку и сотрудничество - за то, что наши инициативы в процессе законотворческой деятельности всегда предметно рассматриваются и решения принимаются с их учетом. Продолжаем работать дальше", - подчеркнул Томенко.
https://ria.ru/20230517/kotelnaya-1872412351.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, алтайский край, москва, виктор томенко, валентина матвиенко, совет федерации рф
Экономика, Алтайский край, Москва, Виктор Томенко, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Глава Алтайского края встретился с председателем Совета Федерации
Глава Алтайского края Томенко встретился с председателем Совета Федерации Матвиенко
БАРНАУЛ, 18 мая - РИА Новости.
Глава Алтайского края Виктор Томенко провел встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, сообщает
пресс-служба регионального правительства.
"Состоялась рабочая встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Во время рабочей встречи в Москве
Виктор Томенко доложил Валентине Матвиенко о текущем положении дел в крае, о планах по социально-экономическому развитию на текущий год, а также об организации работы с семьями наших военнослужащих, которые выполняют свой долг в зоне СВО", - говорится в сообщении.
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Губернатор сообщил, что в крае уже создано региональное отделение государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества". Матвиенко подчеркнула важность индивидуального сопровождения каждой семьи.
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"Мы обсудили также острые вопросы, которые сегодня волнуют многих людей в крае: низкие цены на сельхозпродукцию наших аграриев, влияние санкций на работу наших предприятий, дефицит кадров в системе здравоохранения, вопросы тарифного регулирования в сфере ЖКХ", - цитирует пресс-службу глава региона.
По словам губернатора, в период пандемии в 2020-2021 годах серьезную нагрузку и переформатирование испытала региональная система здравоохранения. Томенко отметил значимость поддержки в это время и бизнеса, и населения федеральным руководством. Он сказал, что с учетом принятых в том числе региональных мер экономика края смогла сохранить положительную динамику развития. Сельское хозяйство, промышленность и перерабатывающий комплекс показывают рост. За счет реализации национальных проектов по экспорту продукции агропромышленного комплекса объемы по некоторым позициям увеличились в 2–3 раза.
"Поблагодарил Валентину Ивановну за поддержку и сотрудничество - за то, что наши инициативы в процессе законотворческой деятельности всегда предметно рассматриваются и решения принимаются с их учетом. Продолжаем работать дальше", - подчеркнул Томенко.
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