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Страны G7 планируют ограничить экспорт российских алмазов, пишут СМИ - РИА Новости, 18.05.2023
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12:43 18.05.2023 (обновлено: 13:36 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/almazy-1872604388.html
Страны G7 планируют ограничить экспорт российских алмазов, пишут СМИ
Страны G7 планируют ограничить экспорт российских алмазов, пишут СМИ - РИА Новости, 18.05.2023
Страны G7 планируют ограничить экспорт российских алмазов, пишут СМИ
Страны "Большой семерки" планируют ограничить экспорт российских алмазов, передает агентство DPA со ссылкой на источники. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T12:43
2023-05-18T13:36
алмазы
g7
экономика
брюссель
евросоюз
в мире
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Страны "Большой семерки" планируют ограничить экспорт российских алмазов, передает агентство DPA со ссылкой на источники.Сегодня высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам в Брюсселе, что в ЕС считают важным перед введением ограничений на торговлю российскими алмазами обеспечить их отслеживаемость на мировых рынках.В Москве не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать.В России также заявляли, что США и их союзникам не хватает мужества признать провал экономических ограничений. При этом на Западе все чаще звучат мнения, что введенные санкции неэффективны.
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алмазы, g7, экономика, брюссель, евросоюз, в мире, санкции, санкции в отношении россии
алмазы, G7, Экономика, Брюссель, Евросоюз, В мире, Санкции, Санкции в отношении России
Страны G7 планируют ограничить экспорт российских алмазов, пишут СМИ

DPA: страны G7 планируют ограничить экспорт российских алмазов

© РИА Новости / Александр Уткин | Перейти в медиабанкАлмазы
Алмазы - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Александр Уткин
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Страны "Большой семерки" планируют ограничить экспорт российских алмазов, передает агентство DPA со ссылкой на источники.
«

"Страны G7 планируют ограничить экспорт российских алмазов", — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте агентства.

Сегодня высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам в Брюсселе, что в ЕС считают важным перед введением ограничений на торговлю российскими алмазами обеспечить их отслеживаемость на мировых рынках.
В Москве не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать.
В России также заявляли, что США и их союзникам не хватает мужества признать провал экономических ограничений. При этом на Западе все чаще звучат мнения, что введенные санкции неэффективны.
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алмазыG7ЭкономикаБрюссельЕвросоюзВ миреСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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