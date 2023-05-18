https://ria.ru/20230518/almazy-1872604388.html

Страны G7 планируют ограничить экспорт российских алмазов, пишут СМИ

Страны G7 планируют ограничить экспорт российских алмазов, пишут СМИ - РИА Новости, 18.05.2023

Страны G7 планируют ограничить экспорт российских алмазов, пишут СМИ

Страны "Большой семерки" планируют ограничить экспорт российских алмазов, передает агентство DPA со ссылкой на источники. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T12:43

2023-05-18T12:43

2023-05-18T13:36

алмазы

g7

экономика

брюссель

евросоюз

в мире

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Страны "Большой семерки" планируют ограничить экспорт российских алмазов, передает агентство DPA со ссылкой на источники.Сегодня высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам в Брюсселе, что в ЕС считают важным перед введением ограничений на торговлю российскими алмазами обеспечить их отслеживаемость на мировых рынках.В Москве не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать.В России также заявляли, что США и их союзникам не хватает мужества признать провал экономических ограничений. При этом на Западе все чаще звучат мнения, что введенные санкции неэффективны.

https://ria.ru/20230510/almazy-1870724449.html

брюссель

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

алмазы, g7, экономика, брюссель, евросоюз, в мире, санкции, санкции в отношении россии