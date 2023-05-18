https://ria.ru/20230518/almazy-1872569998.html
ЕС хочет отслеживать российские алмазы на мировых рынках, сообщил источник
ЕС хочет отслеживать российские алмазы на мировых рынках, сообщил источник - РИА Новости, 18.05.2023
ЕС хочет отслеживать российские алмазы на мировых рынках, сообщил источник
В ЕС считают важным перед введением ограничений на торговлю российскими алмазами обеспечить их отслеживаемость на мировых рынках, сказал журналистам в Брюсселе... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T11:11
2023-05-18T11:11
2023-05-18T11:11
в мире
экономика
евросоюз
g7
россия
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 18 мая - РИА Новости. В ЕС считают важным перед введением ограничений на торговлю российскими алмазами обеспечить их отслеживаемость на мировых рынках, сказал журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. Он также не исключил, что российские алмазы будут упоминаться в коммюнике по итогам встречи G7 в Японии. "Что касается санкций, то в ближайшее время важное значение будет иметь вопрос алмазов. Мы ожидаем, что этот вопрос будет упоминаться в коммюнике "Большой семерки". По этой теме нет пока конкретных предложений из Брюсселя, так как сначала необходимо провести консультации с партнерами. Как и в вопросе с потолком цен (не нефть - ред.), мы не можем делать это одни. Принципиальный вопрос - это отслеживаемость алмазов… Мы хотим ограничить торговлю Россией алмазами, поэтому важно обеспечить их отслеживаемость", - сказал он. Источник подчеркнул, что сначала нужно разработать систему отслеживаемости, а затем уже реализовывать ограничения на алмазы.
https://ria.ru/20230510/almazy-1870724449.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, евросоюз, g7, россия, санкции в отношении россии
В мире, Экономика, Евросоюз, G7, Россия, Санкции в отношении России
ЕС хочет отслеживать российские алмазы на мировых рынках, сообщил источник
ЕС хочет обеспечить отслеживаемость российских алмазов перед введением санкций на торговлю
БРЮССЕЛЬ, 18 мая - РИА Новости. В ЕС считают важным перед введением ограничений на торговлю российскими алмазами обеспечить их отслеживаемость на мировых рынках, сказал журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
Он также не исключил, что российские алмазы будут упоминаться в коммюнике по итогам встречи G7
в Японии
.
"Что касается санкций, то в ближайшее время важное значение будет иметь вопрос алмазов. Мы ожидаем, что этот вопрос будет упоминаться в коммюнике "Большой семерки". По этой теме нет пока конкретных предложений из Брюсселя, так как сначала необходимо провести консультации с партнерами. Как и в вопросе с потолком цен (не нефть - ред.), мы не можем делать это одни. Принципиальный вопрос - это отслеживаемость алмазов… Мы хотим ограничить торговлю Россией алмазами, поэтому важно обеспечить их отслеживаемость", - сказал он.
Источник подчеркнул, что сначала нужно разработать систему отслеживаемости, а затем уже реализовывать ограничения на алмазы.
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