https://ria.ru/20230518/almazy-1872569998.html

ЕС хочет отслеживать российские алмазы на мировых рынках, сообщил источник

ЕС хочет отслеживать российские алмазы на мировых рынках, сообщил источник - РИА Новости, 18.05.2023

ЕС хочет отслеживать российские алмазы на мировых рынках, сообщил источник

В ЕС считают важным перед введением ограничений на торговлю российскими алмазами обеспечить их отслеживаемость на мировых рынках, сказал журналистам в Брюсселе... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T11:11

2023-05-18T11:11

2023-05-18T11:11

в мире

экономика

евросоюз

g7

россия

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 18 мая - РИА Новости. В ЕС считают важным перед введением ограничений на торговлю российскими алмазами обеспечить их отслеживаемость на мировых рынках, сказал журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. Он также не исключил, что российские алмазы будут упоминаться в коммюнике по итогам встречи G7 в Японии. "Что касается санкций, то в ближайшее время важное значение будет иметь вопрос алмазов. Мы ожидаем, что этот вопрос будет упоминаться в коммюнике "Большой семерки". По этой теме нет пока конкретных предложений из Брюсселя, так как сначала необходимо провести консультации с партнерами. Как и в вопросе с потолком цен (не нефть - ред.), мы не можем делать это одни. Принципиальный вопрос - это отслеживаемость алмазов… Мы хотим ограничить торговлю Россией алмазами, поэтому важно обеспечить их отслеживаемость", - сказал он. Источник подчеркнул, что сначала нужно разработать систему отслеживаемости, а затем уже реализовывать ограничения на алмазы.

https://ria.ru/20230510/almazy-1870724449.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, экономика, евросоюз, g7, россия, санкции в отношении россии