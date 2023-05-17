https://ria.ru/20230517/zrk-1872509141.html

Американский эксперт прокомментировал подрыв ЗРК Patriot в Киеве

Американский эксперт прокомментировал подрыв ЗРК Patriot в Киеве - РИА Новости, 17.05.2023

Американский эксперт прокомментировал подрыв ЗРК Patriot в Киеве

Уничтожение зенитных ракетных комплексов Patriot в Киеве ракетным ударом "Кинжала" было ожидаемым событием из-за высоких технических характеристик этой... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T23:16

2023-05-17T23:16

2023-05-17T23:16

политика

россия

киев

украина

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Уничтожение зенитных ракетных комплексов Patriot в Киеве ракетным ударом "Кинжала" было ожидаемым событием из-за высоких технических характеристик этой российской разработки, заявил военный эксперт Тайлер Роговей в статье для War Zone.Такие ПВО в любом случае бы подверглись удару из-за своих радаров, выдающих мощную электромагнитную сигнатуру, которую легко обнаружить и геолоцировать, пишет Роговей.По его словам, даже самая "шустрая" модификация Patriot довольно статична, и для ее передвижения требуется определенное время."Просто не было никаких сомнений, что эти батареи будут притягивать ракеты как магнит", — резюмировал специалист.Ударом "Кинжала" 16 мая в Киеве были уничтожены многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) и пять пусковых установок ЗРК Patriot, сообщили в министерстве обороны России.

https://ria.ru/20230517/ukraina-1872490542.html

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политика, россия, киев, украина, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )