Американский эксперт прокомментировал подрыв ЗРК Patriot в Киеве
Эксперт из США Роговей назвал подрыв Patriot в Киеве ожидаемым из-за свойств "Кинжала"
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Уничтожение зенитных ракетных комплексов Patriot в Киеве ракетным ударом "Кинжала" было ожидаемым событием из-за высоких технических характеристик этой российской разработки, заявил военный эксперт Тайлер Роговей в статье для War Zone.
«
"Возможность повреждения или уничтожения системы "Пэтриот" огнем противника не должна вызывать удивления. <…> Баллистические ракеты воздушного базирования "Кинжал" были бы лучшим конвенциональным оружием для успешной атаки на эти батареи. Они были разработаны, в частности, для уклонения от противоракетной обороны более высокого уровня", — напомнил аналитик.
Такие ПВО в любом случае бы подверглись удару из-за своих радаров, выдающих мощную электромагнитную сигнатуру, которую легко обнаружить и геолоцировать, пишет Роговей.
По его словам, даже самая "шустрая" модификация Patriot довольно статична, и для ее передвижения требуется определенное время.
"Просто не было никаких сомнений, что эти батареи будут притягивать ракеты как магнит", — резюмировал специалист.
Ударом "Кинжала" 16 мая в Киеве были уничтожены многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) и пять пусковых установок ЗРК Patriot, сообщили в министерстве обороны России.