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Американский эксперт прокомментировал подрыв ЗРК Patriot в Киеве - РИА Новости, 17.05.2023
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23:16 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/zrk-1872509141.html
Американский эксперт прокомментировал подрыв ЗРК Patriot в Киеве
Американский эксперт прокомментировал подрыв ЗРК Patriot в Киеве - РИА Новости, 17.05.2023
Американский эксперт прокомментировал подрыв ЗРК Patriot в Киеве
Уничтожение зенитных ракетных комплексов Patriot в Киеве ракетным ударом "Кинжала" было ожидаемым событием из-за высоких технических характеристик этой... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T23:16
2023-05-17T23:16
политика
россия
киев
украина
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Уничтожение зенитных ракетных комплексов Patriot в Киеве ракетным ударом "Кинжала" было ожидаемым событием из-за высоких технических характеристик этой российской разработки, заявил военный эксперт Тайлер Роговей в статье для War Zone.Такие ПВО в любом случае бы подверглись удару из-за своих радаров, выдающих мощную электромагнитную сигнатуру, которую легко обнаружить и геолоцировать, пишет Роговей.По его словам, даже самая "шустрая" модификация Patriot довольно статична, и для ее передвижения требуется определенное время."Просто не было никаких сомнений, что эти батареи будут притягивать ракеты как магнит", — резюмировал специалист.Ударом "Кинжала" 16 мая в Киеве были уничтожены многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) и пять пусковых установок ЗРК Patriot, сообщили в министерстве обороны России.
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политика, россия, киев, украина, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Политика, Россия, Киев, Украина, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Американский эксперт прокомментировал подрыв ЗРК Patriot в Киеве

Эксперт из США Роговей назвал подрыв Patriot в Киеве ожидаемым из-за свойств "Кинжала"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Уничтожение зенитных ракетных комплексов Patriot в Киеве ракетным ударом "Кинжала" было ожидаемым событием из-за высоких технических характеристик этой российской разработки, заявил военный эксперт Тайлер Роговей в статье для War Zone.
«
"Возможность повреждения или уничтожения системы "Пэтриот" огнем противника не должна вызывать удивления. <…> Баллистические ракеты воздушного базирования "Кинжал" были бы лучшим конвенциональным оружием для успешной атаки на эти батареи. Они были разработаны, в частности, для уклонения от противоракетной обороны более высокого уровня", — напомнил аналитик.
Такие ПВО в любом случае бы подверглись удару из-за своих радаров, выдающих мощную электромагнитную сигнатуру, которую легко обнаружить и геолоцировать, пишет Роговей.
По его словам, даже самая "шустрая" модификация Patriot довольно статична, и для ее передвижения требуется определенное время.
"Просто не было никаких сомнений, что эти батареи будут притягивать ракеты как магнит", — резюмировал специалист.
Ударом "Кинжала" 16 мая в Киеве были уничтожены многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) и пять пусковых установок ЗРК Patriot, сообщили в министерстве обороны России.
Испытательные стрельбы из ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
"Patriot и не только". В США раскрыли, что Россия "разнесла" под Киевом
Вчера, 20:28
 
ПолитикаРоссияКиевУкраинаПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
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