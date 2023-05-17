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Гориллы в Московском зоопарке вышли в уличный вольер - РИА Новости, 17.05.2023
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07:03 17.05.2023 (обновлено: 10:44 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/zoopark-1872290361.html
Гориллы в Московском зоопарке вышли в уличный вольер
Гориллы в Московском зоопарке вышли в уличный вольер - РИА Новости, 17.05.2023
Гориллы в Московском зоопарке вышли в уличный вольер
Гориллы в Московском зоопарке вышли в уличный вольер, сообщили РИА Новости в пресс-службе зоопарка. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T07:03
2023-05-17T10:44
хорошие новости
общество
светлана акулова
московский зоопарк
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Гориллы в Московском зоопарке вышли в уличный вольер, сообщили РИА Новости в пресс-службе зоопарка.Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова отметила, что прогулки горилл пока длятся около трех часов, это необходимо для того, чтобы не рисковать здоровьем приматов. В это время как раз начинается обеденное кормление, поэтому выход сопровождается "предложением ассортимента моркови, кураги и фенхеля", добавила она.
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общество, светлана акулова, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Светлана Акулова, Московский зоопарк
Гориллы в Московском зоопарке вышли в уличный вольер

Гориллы в Московском зоопарке вышли в уличный вольер

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСамка гориллы с детенышем в Московском зоопарке
Самка гориллы с детенышем в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Самка гориллы с детенышем в Московском зоопарке. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Гориллы в Московском зоопарке вышли в уличный вольер, сообщили РИА Новости в пресс-службе зоопарка.
«

"С установлением относительно устойчивого тепла наконец получилось выпустить горилл на улицу. Киперы тщательно подготовили уличный вольер к лету — все подмели, убрали старую листву и пожухлую траву, отмыли все скальные уступы", — рассказали в пресс-службе.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова отметила, что прогулки горилл пока длятся около трех часов, это необходимо для того, чтобы не рисковать здоровьем приматов.
В это время как раз начинается обеденное кормление, поэтому выход сопровождается "предложением ассортимента моркови, кураги и фенхеля", добавила она.
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