https://ria.ru/20230517/zoopark-1872290361.html

Гориллы в Московском зоопарке вышли в уличный вольер

Гориллы в Московском зоопарке вышли в уличный вольер - РИА Новости, 17.05.2023

Гориллы в Московском зоопарке вышли в уличный вольер

Гориллы в Московском зоопарке вышли в уличный вольер, сообщили РИА Новости в пресс-службе зоопарка. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T07:03

2023-05-17T07:03

2023-05-17T10:44

хорошие новости

общество

светлана акулова

московский зоопарк

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Гориллы в Московском зоопарке вышли в уличный вольер, сообщили РИА Новости в пресс-службе зоопарка.Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова отметила, что прогулки горилл пока длятся около трех часов, это необходимо для того, чтобы не рисковать здоровьем приматов. В это время как раз начинается обеденное кормление, поэтому выход сопровождается "предложением ассортимента моркови, кураги и фенхеля", добавила она.

https://ria.ru/20230508/zoopark-1870439519.html

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2023

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общество, светлана акулова, московский зоопарк