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Госдума в I чтении приняла проект о решениях регионов по бездомным животным - РИА Новости, 17.05.2023
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03:41 17.05.2023 (обновлено: 15:33 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/zhivotnye-1872285988.html
Госдума в I чтении приняла проект о решениях регионов по бездомным животным
Госдума в I чтении приняла проект о решениях регионов по бездомным животным - РИА Новости, 17.05.2023
Госдума в I чтении приняла проект о решениях регионов по бездомным животным
Госдума приняла в первом чтении поправки в закон об обращении с животными, согласно которому регионы смогут самостоятельно решать судьбу бродячих животных. Об... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T03:41
2023-05-17T15:33
общество
россия
дмитрий кобылкин
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении поправки в закон об обращении с животными, согласно которому регионы смогут самостоятельно решать судьбу бродячих животных. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на официальном сайте нижней палаты парламента.В пояснительной записке законопроекта отмечается, что решения по вопросу животных без владельца будут находиться под юрисдикцией "высшего должностного лица субъекта".Председатель комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин пояснил, что законопроект не отменяет существования приютов и что многие регионы заявляют о готовности "продолжить эту практику". Кроме того, авторы инициативы подчеркнули, что решение должно приниматься "с учетом позиции граждан".Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил РИА Новости, что решение о регистрации животных нужно отдать в полномочия субъектов Федерации, так как от них на это идет колоссальный запрос.
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общество, россия, дмитрий кобылкин, владимир бурматов
Общество, Россия, Дмитрий Кобылкин, Владимир Бурматов
Госдума в I чтении приняла проект о решениях регионов по бездомным животным

Дума в первом чтении одобрила законопроект об обращении с бездомными животными в регионах

© Fotolia / tverkhovinetsЗлая собака
Злая собака - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© Fotolia / tverkhovinets
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении поправки в закон об обращении с животными, согласно которому регионы смогут самостоятельно решать судьбу бродячих животных. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на официальном сайте нижней палаты парламента.
«

"Депутаты приняли в первом чтении изменения в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными". <...> В соответствии с документом регионам предлагается дать право самостоятельно определять перечень и порядок организации мероприятий при обращении с бродячими животными "с учетом географической, климатической, социально-экономической и иной специфики региона", — говорится в сообщении Госдумы.

В пояснительной записке законопроекта отмечается, что решения по вопросу животных без владельца будут находиться под юрисдикцией "высшего должностного лица субъекта".
Председатель комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин пояснил, что законопроект не отменяет существования приютов и что многие регионы заявляют о готовности "продолжить эту практику". Кроме того, авторы инициативы подчеркнули, что решение должно приниматься "с учетом позиции граждан".
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил РИА Новости, что решение о регистрации животных нужно отдать в полномочия субъектов Федерации, так как от них на это идет колоссальный запрос.
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