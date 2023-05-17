https://ria.ru/20230517/zhivotnye-1872285988.html

Госдума в I чтении приняла проект о решениях регионов по бездомным животным

Госдума в I чтении приняла проект о решениях регионов по бездомным животным - РИА Новости, 17.05.2023

Госдума в I чтении приняла проект о решениях регионов по бездомным животным

Госдума приняла в первом чтении поправки в закон об обращении с животными, согласно которому регионы смогут самостоятельно решать судьбу бродячих животных. Об... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T03:41

2023-05-17T03:41

2023-05-17T15:33

общество

россия

дмитрий кобылкин

владимир бурматов

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении поправки в закон об обращении с животными, согласно которому регионы смогут самостоятельно решать судьбу бродячих животных. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на официальном сайте нижней палаты парламента.В пояснительной записке законопроекта отмечается, что решения по вопросу животных без владельца будут находиться под юрисдикцией "высшего должностного лица субъекта".Председатель комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин пояснил, что законопроект не отменяет существования приютов и что многие регионы заявляют о готовности "продолжить эту практику". Кроме того, авторы инициативы подчеркнули, что решение должно приниматься "с учетом позиции граждан".Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил РИА Новости, что решение о регистрации животных нужно отдать в полномочия субъектов Федерации, так как от них на это идет колоссальный запрос.

https://ria.ru/20230428/sobaki-1868478513.html

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общество, россия, дмитрий кобылкин, владимир бурматов