Госдума в I чтении приняла проект о решениях регионов по бездомным животным
Дума в первом чтении одобрила законопроект об обращении с бездомными животными в регионах
Злая собака. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении поправки в закон об обращении с животными, согласно которому регионы смогут самостоятельно решать судьбу бродячих животных. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на официальном сайте нижней палаты парламента.
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"Депутаты приняли в первом чтении изменения в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными". <...> В соответствии с документом регионам предлагается дать право самостоятельно определять перечень и порядок организации мероприятий при обращении с бродячими животными "с учетом географической, климатической, социально-экономической и иной специфики региона", — говорится в сообщении Госдумы.
В пояснительной записке законопроекта отмечается, что решения по вопросу животных без владельца будут находиться под юрисдикцией "высшего должностного лица субъекта".
Председатель комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин пояснил, что законопроект не отменяет существования приютов и что многие регионы заявляют о готовности "продолжить эту практику". Кроме того, авторы инициативы подчеркнули, что решение должно приниматься "с учетом позиции граждан".
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил РИА Новости, что решение о регистрации животных нужно отдать в полномочия субъектов Федерации, так как от них на это идет колоссальный запрос.