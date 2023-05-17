https://ria.ru/20230517/zhara-1872280631.html

Синоптик объяснил, будет ли экстремальная жара этим летом

Синоптик объяснил, будет ли экстремальная жара этим летом - РИА Новости, 17.05.2023

Синоптик объяснил, будет ли экстремальная жара этим летом

Стоит ли ожидать экстремально высокой температуры в России этим летом, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T02:15

2023-05-17T02:15

2023-05-17T10:54

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урал

евгений тишковец

погода

климат

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Стоит ли ожидать экстремально высокой температуры в России этим летом, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Некоторые синоптики считают, что предстоящее лето в России будет самым жарким за 150 лет. По их данным, россиянам следует готовиться к повышению температуры, сопоставимому с рекордами 2010 года.Тишковец не согласен с этим прогнозом. Серьезных температурных аномалий на территории России в ближайшие месяцы не предвидится, уверен он."Общий фон по России, скажем так, около нормы с небольшим превышением. В разных регионах цифры немного отличаются. В Центральной России будет на полтора градуса теплее, чем должно быть по многолетней норме для сезона. Это не значит, что все дни будут одинаковыми: когда-то будет прохладнее, когда-то — жарче. Будет умеренное лето", — сказал Тишковец.Осадков в целом по стране будет выпадать меньше нормы, особенно в июне, продолжил синоптик.Жители некоторых российских регионов могут столкнуться с засухой, добавил он."В Якутии, Центральной Сибири, Прибайкалье будут ощущаться элементы засухи. С точки зрения пожарной безопасности нужно быть внимательными и готовыми к неблагоприятным сценариям", — предупредил Тишковец.

https://ria.ru/20230515/klimat-1871728092.html

https://ria.ru/20230220/lednik-1853044021.html

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общество, россия, донбасс, урал, евгений тишковец, погода, климат