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Синоптик объяснил, будет ли экстремальная жара этим летом - РИА Новости, 17.05.2023
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02:15 17.05.2023 (обновлено: 10:54 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/zhara-1872280631.html
Синоптик объяснил, будет ли экстремальная жара этим летом
Синоптик объяснил, будет ли экстремальная жара этим летом - РИА Новости, 17.05.2023
Синоптик объяснил, будет ли экстремальная жара этим летом
Стоит ли ожидать экстремально высокой температуры в России этим летом, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T02:15
2023-05-17T10:54
общество
россия
донбасс
урал
евгений тишковец
погода
климат
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Стоит ли ожидать экстремально высокой температуры в России этим летом, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Некоторые синоптики считают, что предстоящее лето в России будет самым жарким за 150 лет. По их данным, россиянам следует готовиться к повышению температуры, сопоставимому с рекордами 2010 года.Тишковец не согласен с этим прогнозом. Серьезных температурных аномалий на территории России в ближайшие месяцы не предвидится, уверен он."Общий фон по России, скажем так, около нормы с небольшим превышением. В разных регионах цифры немного отличаются. В Центральной России будет на полтора градуса теплее, чем должно быть по многолетней норме для сезона. Это не значит, что все дни будут одинаковыми: когда-то будет прохладнее, когда-то — жарче. Будет умеренное лето", — сказал Тишковец.Осадков в целом по стране будет выпадать меньше нормы, особенно в июне, продолжил синоптик.Жители некоторых российских регионов могут столкнуться с засухой, добавил он."В Якутии, Центральной Сибири, Прибайкалье будут ощущаться элементы засухи. С точки зрения пожарной безопасности нужно быть внимательными и готовыми к неблагоприятным сценариям", — предупредил Тишковец.
https://ria.ru/20230515/klimat-1871728092.html
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общество, россия, донбасс, урал, евгений тишковец, погода, климат
Общество, Россия, Донбасс, Урал, Евгений Тишковец, Погода, Климат
Синоптик объяснил, будет ли экстремальная жара этим летом

Синоптик Тишковец заявил об отсутствии температурных аномалий в России летом

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЖаркое лето
Жаркое лето - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Стоит ли ожидать экстремально высокой температуры в России этим летом, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Некоторые синоптики считают, что предстоящее лето в России будет самым жарким за 150 лет. По их данным, россиянам следует готовиться к повышению температуры, сопоставимому с рекордами 2010 года.
Тишковец не согласен с этим прогнозом. Серьезных температурных аномалий на территории России в ближайшие месяцы не предвидится, уверен он.
"Общий фон по России, скажем так, около нормы с небольшим превышением. В разных регионах цифры немного отличаются. В Центральной России будет на полтора градуса теплее, чем должно быть по многолетней норме для сезона. Это не значит, что все дни будут одинаковыми: когда-то будет прохладнее, когда-то — жарче. Будет умеренное лето", — сказал Тишковец.
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Осадков в целом по стране будет выпадать меньше нормы, особенно в июне, продолжил синоптик.
«

"За три месяца лета дефицит осадков может достигнуть десяти процентов, но основной недобор дождей придется на начало лета. По регионам разная картина: где-то около нормы, где-то, в основном в Донбассе, — больше нормы. В отдельных районах Русской равнины, на Урале, в Сибири, где ситуация с пожарами всегда сложная, недобор по дождям может достигать 30-40 процентов", — уточнил Тишковец.

Жители некоторых российских регионов могут столкнуться с засухой, добавил он.
"В Якутии, Центральной Сибири, Прибайкалье будут ощущаться элементы засухи. С точки зрения пожарной безопасности нужно быть внимательными и готовыми к неблагоприятным сценариям", — предупредил Тишковец.
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