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МККК назвал экспорт российского зерна по всему миру необходимым - РИА Новости, 17.05.2023
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19:48 17.05.2023 (обновлено: 19:58 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/zerno-1872483543.html
МККК назвал экспорт российского зерна по всему миру необходимым
МККК назвал экспорт российского зерна по всему миру необходимым - РИА Новости, 17.05.2023
МККК назвал экспорт российского зерна по всему миру необходимым
Международный комитет Красного Креста (МККК) считает, что необходимо приложить все усилия, чтобы Россия и Украина могли экспортировать свое зерно по всему миру, РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T19:48
2023-05-17T19:58
экономика
россия
украина
южный судан
мирьяна сполярич
мартин гриффитс
оон
василий небензя
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ЖЕНЕВА, 17 мая – РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) считает, что необходимо приложить все усилия, чтобы Россия и Украина могли экспортировать свое зерно по всему миру, говорится в заявлении главы организации Мирьяны Сполярич. В среду Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней. "Крайне важно, чтобы были приложены все усилия для достижения соглашений, которые позволят экспортировать зерно из России и Украины, на которое полагаются миллионы людей во всем мире", - сказано в документе. Сполярич добавила, что за прошедший год цены на сырьевые товары выросли на 99% в Южном Судане, на 88% в Сирии, на 80% в Судане, на 62% в Эфиопии и на 54% в Мьянме. "Продление "зерновой сделки" - это спасательный круг для семей во всем мире, которые уже борются с продолжающейся инфляцией, нехваткой продовольствия и финансовой нестабильностью. Это особенно актуально для сообществ, затронутых вооруженным конфликтом и насилием", - считает президент МККК. Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указывал, что в контексте "продуктовой сделки" должны быть решены следующие проблемы: подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, возобновление поставок в Россию сельхозтехники, снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей, возобновление работы аммиачного трубопровода "Тольятти-Одесса", разблокировка счетов и финансовой деятельности российских компаний по производству удобрений. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html
https://ria.ru/20230517/sdelka-1872467339.html
россия
украина
южный судан
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экономика, россия, украина, южный судан, мирьяна сполярич, мартин гриффитс, оон, василий небензя, международный комитет красного креста (мккк), россельхозбанк
Экономика, Россия, Украина, Южный Судан, Мирьяна Сполярич, Мартин Гриффитс, ООН, Василий Небензя, Международный комитет Красного Креста (МККК), Россельхозбанк
МККК назвал экспорт российского зерна по всему миру необходимым

МККК считает необходимым, чтобы Россия могла экспортировать свое зерно по всему миру

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкКолосья ржи на поле в Рязанской области
Колосья ржи на поле в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Колосья ржи на поле в Рязанской области. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 17 мая – РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) считает, что необходимо приложить все усилия, чтобы Россия и Украина могли экспортировать свое зерно по всему миру, говорится в заявлении главы организации Мирьяны Сполярич.
В среду Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней.
"Крайне важно, чтобы были приложены все усилия для достижения соглашений, которые позволят экспортировать зерно из России и Украины, на которое полагаются миллионы людей во всем мире", - сказано в документе.
Сполярич добавила, что за прошедший год цены на сырьевые товары выросли на 99% в Южном Судане, на 88% в Сирии, на 80% в Судане, на 62% в Эфиопии и на 54% в Мьянме. "Продление "зерновой сделки" - это спасательный круг для семей во всем мире, которые уже борются с продолжающейся инфляцией, нехваткой продовольствия и финансовой нестабильностью. Это особенно актуально для сообществ, затронутых вооруженным конфликтом и насилием", - считает президент МККК.
Уборка пшеницы на полях АО Агрокомплекс в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Зерновая сделка
Вчера, 17:10
Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указывал, что в контексте "продуктовой сделки" должны быть решены следующие проблемы: подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, возобновление поставок в Россию сельхозтехники, снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей, возобновление работы аммиачного трубопровода "Тольятти-Одесса", разблокировка счетов и финансовой деятельности российских компаний по производству удобрений.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Небензя объяснил, почему Россия согласилась на продление зерновой сделки
Вчера, 18:08
 
ЭкономикаРоссияУкраинаЮжный СуданМирьяна СполяричМартин ГриффитсООНВасилий НебензяМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Россельхозбанк
 
 
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