https://ria.ru/20230517/zerno-1872483543.html

МККК назвал экспорт российского зерна по всему миру необходимым

МККК назвал экспорт российского зерна по всему миру необходимым - РИА Новости, 17.05.2023

МККК назвал экспорт российского зерна по всему миру необходимым

Международный комитет Красного Креста (МККК) считает, что необходимо приложить все усилия, чтобы Россия и Украина могли экспортировать свое зерно по всему миру, РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T19:48

2023-05-17T19:48

2023-05-17T19:58

экономика

россия

украина

южный судан

мирьяна сполярич

мартин гриффитс

оон

василий небензя

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ЖЕНЕВА, 17 мая – РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) считает, что необходимо приложить все усилия, чтобы Россия и Украина могли экспортировать свое зерно по всему миру, говорится в заявлении главы организации Мирьяны Сполярич. В среду Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней. "Крайне важно, чтобы были приложены все усилия для достижения соглашений, которые позволят экспортировать зерно из России и Украины, на которое полагаются миллионы людей во всем мире", - сказано в документе. Сполярич добавила, что за прошедший год цены на сырьевые товары выросли на 99% в Южном Судане, на 88% в Сирии, на 80% в Судане, на 62% в Эфиопии и на 54% в Мьянме. "Продление "зерновой сделки" - это спасательный круг для семей во всем мире, которые уже борются с продолжающейся инфляцией, нехваткой продовольствия и финансовой нестабильностью. Это особенно актуально для сообществ, затронутых вооруженным конфликтом и насилием", - считает президент МККК. Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указывал, что в контексте "продуктовой сделки" должны быть решены следующие проблемы: подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, возобновление поставок в Россию сельхозтехники, снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей, возобновление работы аммиачного трубопровода "Тольятти-Одесса", разблокировка счетов и финансовой деятельности российских компаний по производству удобрений. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html

https://ria.ru/20230517/sdelka-1872467339.html

россия

украина

южный судан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, украина, южный судан, мирьяна сполярич, мартин гриффитс, оон, василий небензя, международный комитет красного креста (мккк), россельхозбанк