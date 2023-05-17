https://ria.ru/20230517/zelenskiy-1872387338.html

Американский офицер разбил "пылкую мечту" Зеленского

Американский офицер разбил "пылкую мечту" Зеленского - РИА Новости, 17.05.2023

Американский офицер разбил "пылкую мечту" Зеленского

Украинские силы не в состоянии вытеснить российские войска с занятых позиций, несмотря на смелые заявления Зеленского, заявил в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T14:11

2023-05-17T14:11

2023-05-17T14:11

запорожская область

владимир рогов

в мире

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Украинские силы не в состоянии вытеснить российские войска с занятых позиций, несмотря на смелые заявления Зеленского, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom подполковник американской армии Дэниел Дэвис.В ответ на вопрос, можно ли осуществить "пылкую мечту" Зеленского о возвращении под власть Киева освобожденных Россией территорий, Дэвис ответил, что не видит для этого даже теоретической возможности.Подполковник также заметил, что Зеленский подтолкнет ВСУ к попытке наступления, чтобы сохранить остатки доверия западных партнеров и собственных военных."Он до тошноты говорил о том, как он собирается вытеснить Россию, почти на ежедневной основе, и если он тогда даже не проведет наступление, а просто останется в обороне, то потеряет всякое доверие, так что я думаю, он может попытаться это сделать, но результат таков, что у него просто не хватит сил, боевой мощи и знаний, чтобы выполнить эту задачу и добиться успеха, так что я думаю, что делая это, он на самом деле окажется в худшем положении, чем сейчас", — заключил Дэвис.В среду глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что киевские власти оттягивают с контрнаступлением в Запорожской области из-за высоких рисков провала.

https://ria.ru/20230517/lavrov-1872319674.html

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

запорожская область, владимир рогов, в мире, украина, владимир зеленский