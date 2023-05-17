https://ria.ru/20230517/zelenskiy-1872387338.html
Американский офицер разбил "пылкую мечту" Зеленского
Американский офицер разбил "пылкую мечту" Зеленского - РИА Новости, 17.05.2023
Американский офицер разбил "пылкую мечту" Зеленского
Украинские силы не в состоянии вытеснить российские войска с занятых позиций, несмотря на смелые заявления Зеленского, заявил в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T14:11
2023-05-17T14:11
2023-05-17T14:11
запорожская область
владимир рогов
в мире
украина
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871662412_0:49:2639:1533_1920x0_80_0_0_e76df84797fb8b993ae49bcbf65ce117.jpg
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Украинские силы не в состоянии вытеснить российские войска с занятых позиций, несмотря на смелые заявления Зеленского, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom подполковник американской армии Дэниел Дэвис.В ответ на вопрос, можно ли осуществить "пылкую мечту" Зеленского о возвращении под власть Киева освобожденных Россией территорий, Дэвис ответил, что не видит для этого даже теоретической возможности.Подполковник также заметил, что Зеленский подтолкнет ВСУ к попытке наступления, чтобы сохранить остатки доверия западных партнеров и собственных военных."Он до тошноты говорил о том, как он собирается вытеснить Россию, почти на ежедневной основе, и если он тогда даже не проведет наступление, а просто останется в обороне, то потеряет всякое доверие, так что я думаю, он может попытаться это сделать, но результат таков, что у него просто не хватит сил, боевой мощи и знаний, чтобы выполнить эту задачу и добиться успеха, так что я думаю, что делая это, он на самом деле окажется в худшем положении, чем сейчас", — заключил Дэвис.В среду глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что киевские власти оттягивают с контрнаступлением в Запорожской области из-за высоких рисков провала.
https://ria.ru/20230517/lavrov-1872319674.html
запорожская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871662412_0:0:2345:1759_1920x0_80_0_0_fe834b99535dfe6c8edeee9f12c8edf6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, владимир рогов, в мире, украина, владимир зеленский
Запорожская область, Владимир Рогов, В мире, Украина, Владимир Зеленский
Американский офицер разбил "пылкую мечту" Зеленского
Офицер Дэвис: ВСУ даже теоретически не смогут вытеснить Россию с занятых позиций
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости.
Украинские силы не в состоянии вытеснить российские войска с занятых позиций, несмотря на смелые заявления Зеленского, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom
подполковник американской армии Дэниел Дэвис.
В ответ на вопрос, можно ли осуществить "пылкую мечту" Зеленского о возвращении под власть Киева освобожденных Россией территорий, Дэвис ответил, что не видит для этого даже теоретической возможности.
«
"В любом практическом измерении просто не существует фундаментальных основ, необходимых для формирования такой большой боевой мощи и вытеснения противника, который окопался и оснащен так хорошо, как Россия сейчас. Это совершенно нереальная боевая цель", — заявил Дэвис.
Подполковник также заметил, что Зеленский подтолкнет ВСУ к попытке наступления, чтобы сохранить остатки доверия западных партнеров и собственных военных.
"Он до тошноты говорил о том, как он собирается вытеснить Россию, почти на ежедневной основе, и если он тогда даже не проведет наступление, а просто останется в обороне, то потеряет всякое доверие, так что я думаю, он может попытаться это сделать, но результат таков, что у него просто не хватит сил, боевой мощи и знаний, чтобы выполнить эту задачу и добиться успеха, так что я думаю, что делая это, он на самом деле окажется в худшем положении, чем сейчас", — заключил Дэвис.
В среду глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
заявил РИА Новости, что киевские власти оттягивают с контрнаступлением в Запорожской области
из-за высоких рисков провала.
Запад продолжает нагнетать ситуацию на Украине, заявил Лавров