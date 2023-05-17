https://ria.ru/20230517/zelenskiy-1872347601.html

Эксперт полагает, что амбиции Зеленского не дадут ему прийти к миру

Эксперт полагает, что амбиции Зеленского не дадут ему прийти к миру - РИА Новости, 17.05.2023

Эксперт полагает, что амбиции Зеленского не дадут ему прийти к миру

Амбиции Владимира Зеленского не позволят ему прийти к миру, даже если к этому будут призывать европейские государства, заявил РИА Новости глава российского... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T12:13

2023-05-17T12:13

2023-05-17T12:13

специальная военная операция на украине

украина

владимир зеленский

россия

в мире

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Амбиции Владимира Зеленского не позволят ему прийти к миру, даже если к этому будут призывать европейские государства, заявил РИА Новости глава российского Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что группа стран под руководством Польши в тайне призывает Зеленского завершить конфликт, даже ценой своей отставки. Согласно данным журналиста, которые тайно сообщались некоторыми представителями американской разведки, в группу стран, которую возглавляет Польша, также входят Венгрия, Литва, Эстония и Латвия. "Амбиции Зеленского и понимание, что чем дольше он воюет, тем больше он зарабатывает денег и находится у власти, не позволят ему прийти к миру. Он не президент мирного времени, и, как только будет мир, на него свалятся огромные проблемы", - считает Клинцевич. Эксперт отметил, что возможные призывы к Зеленскому о мире на официальном уровне маловероятны: это могли быть представители общества, но не государства. "Под фразой "страны предлагают" нужно понимать, кто это: пять профессоров, журналистов из этих стран собрались и решили уговаривать Зеленского. Или это на уровне лидеров стран с учётом тех событий, которые мы сейчас видим: милитаризация Польши и прибалтийских стран, наращивание военной компоненты, желание создания нового мощного государства, которое разделит старую Европу и Россию для того, чтобы они не могли сотрудничать. Мы видим обратные процессы что на Украине, что в Европе", - добавил Клинцевич. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230517/ukraina-1872260492.html

https://ria.ru/20230515/postavki-1872017560.html

https://ria.ru/20230515/peregovory-1872026362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, владимир зеленский, россия, в мире, ситуация в днр и лнр