https://ria.ru/20230517/zaderzhanie-1872396751.html

Организаторов сети Telegram-каналов задержали за вымогательство

Организаторов сети Telegram-каналов задержали за вымогательство - РИА Новости, 17.05.2023

Организаторов сети Telegram-каналов задержали за вымогательство

Полиция задержала организаторов сети анонимных Telegram-каналов о крупных регионах России, вымогавших деньги под угрозой размещения компромата, сообщила... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T14:36

2023-05-17T14:36

2023-05-17T17:30

происшествия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872429137_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dbc8f090445b13a48b0bb590f87fb2a9.jpg

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Полиция задержала организаторов сети анонимных Telegram-каналов о крупных регионах России, вымогавших деньги под угрозой размещения компромата, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.Для привлечения аудитории эти ресурсы "получали яркие и "токсичные" наименования", а публикуемые материалы содержали "недостоверные сведения, дискредитирующие региональных руководителей и крупных предпринимателей".Хозяева криминального бизнеса, по мнению полиции, вымогали деньги за установку так называемых блоков на негатив, то есть "краткосрочного или длительного нераспространения компрометирующей информации"."Полицейские задержали диджитал-директора PR-агентства, а также заместителя начальника отдела федерального государственного унитарного предприятия. Следом был задержан и профессиональный журналист, который писал тексты. <...> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части третьей статьи 163 УК Российской Федерации. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — отметила Волк, не уточняя имен фигурантов.В офисах и дома у фигурантов изъяли так называемый "холодный" криптокошелек, наличные деньги, мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, а также сим-карты, в том числе иностранных операторов связи."Telegram-вымогателей" регулярно задерживают в России в последнее время. Среди самых известных кейсов — дело о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова 11 миллионов рублей, по нему в СИЗО оказались коммерческий директор компании Ксении Собчак "Осторожно Media" Кирилл Суханов, экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) и журналист Тамерлан Бигаев. Последний громкий арест случился в феврале этого года — на этот раз фигурантом дела стал администратор канала "Новый век" Александр Гусов.Предполагаемая схема каждый раз была примерно одна: за тот самый блок негатива на определенный период организаторы Telegram-каналов предлагали заинтересованным лицам заплатить. Следствие считает это вымогательством, но защита некоторых фигурантов таких дел высказывала мнение, что это следует рассматривать как часть гражданско-правовых отношений между хозяйствующими субъектами, а не как преступный акт.

https://ria.ru/20230310/chinovnik-1857103637.html

https://ria.ru/20230516/grabitel-1872228565.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание администраторов телеграм-канала "Держиморда" Задержание администраторов телеграм-канала "Держиморда" 2023-05-17T14:36 true PT2M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия