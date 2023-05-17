https://ria.ru/20230517/zaderzhanie-1872396751.html
Организаторов сети Telegram-каналов задержали за вымогательство
Организаторов сети Telegram-каналов задержали за вымогательство - РИА Новости, 17.05.2023
Организаторов сети Telegram-каналов задержали за вымогательство
Полиция задержала организаторов сети анонимных Telegram-каналов о крупных регионах России, вымогавших деньги под угрозой размещения компромата, сообщила... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T14:36
2023-05-17T14:36
2023-05-17T17:30
происшествия
россия
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Полиция задержала организаторов сети анонимных Telegram-каналов о крупных регионах России, вымогавших деньги под угрозой размещения компромата, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.Для привлечения аудитории эти ресурсы "получали яркие и "токсичные" наименования", а публикуемые материалы содержали "недостоверные сведения, дискредитирующие региональных руководителей и крупных предпринимателей".Хозяева криминального бизнеса, по мнению полиции, вымогали деньги за установку так называемых блоков на негатив, то есть "краткосрочного или длительного нераспространения компрометирующей информации"."Полицейские задержали диджитал-директора PR-агентства, а также заместителя начальника отдела федерального государственного унитарного предприятия. Следом был задержан и профессиональный журналист, который писал тексты. <...> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части третьей статьи 163 УК Российской Федерации. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — отметила Волк, не уточняя имен фигурантов.В офисах и дома у фигурантов изъяли так называемый "холодный" криптокошелек, наличные деньги, мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, а также сим-карты, в том числе иностранных операторов связи."Telegram-вымогателей" регулярно задерживают в России в последнее время. Среди самых известных кейсов — дело о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова 11 миллионов рублей, по нему в СИЗО оказались коммерческий директор компании Ксении Собчак "Осторожно Media" Кирилл Суханов, экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) и журналист Тамерлан Бигаев. Последний громкий арест случился в феврале этого года — на этот раз фигурантом дела стал администратор канала "Новый век" Александр Гусов.Предполагаемая схема каждый раз была примерно одна: за тот самый блок негатива на определенный период организаторы Telegram-каналов предлагали заинтересованным лицам заплатить. Следствие считает это вымогательством, но защита некоторых фигурантов таких дел высказывала мнение, что это следует рассматривать как часть гражданско-правовых отношений между хозяйствующими субъектами, а не как преступный акт.
https://ria.ru/20230310/chinovnik-1857103637.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Задержание администраторов телеграм-канала "Держиморда"
Задержание администраторов телеграм-канала "Держиморда"
2023-05-17T14:36
true
PT2M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
Организаторов сети Telegram-каналов задержали за вымогательство
Организаторов сети Telegram-каналов о крупных регионах России задержали за вымогательство
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Полиция задержала организаторов сети анонимных Telegram-каналов о крупных регионах России, вымогавших деньги под угрозой размещения компромата, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
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"Сотрудниками БСТМ МВД России пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в вымогательстве денежных средств у граждан. По оперативным данным, злоумышленники создали сеть анонимных Telegram-каналов якобы для освещения общественно-политической повестки крупных регионов России. Учетные записи администраторов регистрировались на сим-карты операторов мобильной связи Украины
, Черногории, Словении
и Испании", — сказала она.
Для привлечения аудитории эти ресурсы "получали яркие и "токсичные" наименования", а публикуемые материалы содержали "недостоверные сведения, дискредитирующие региональных руководителей и крупных предпринимателей".
Хозяева криминального бизнеса, по мнению полиции, вымогали деньги за установку так называемых блоков на негатив, то есть "краткосрочного или длительного нераспространения компрометирующей информации".
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"Полицейские задержали диджитал-директора PR-агентства, а также заместителя начальника отдела федерального государственного унитарного предприятия. Следом был задержан и профессиональный журналист, который писал тексты. <...> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части третьей статьи 163 УК Российской Федерации. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — отметила Волк, не уточняя имен фигурантов.
В офисах и дома у фигурантов изъяли так называемый "холодный" криптокошелек, наличные деньги, мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, а также сим-карты, в том числе иностранных операторов связи.
"Telegram-вымогателей" регулярно задерживают в России в последнее время. Среди самых известных кейсов — дело о вымогательстве у главы "Ростеха
" Сергея Чемезова
11 миллионов рублей, по нему в СИЗО оказались коммерческий директор компании Ксении Собчак
"Осторожно Media" Кирилл Суханов, экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) и журналист Тамерлан Бигаев. Последний громкий арест случился в феврале этого года — на этот раз фигурантом дела стал администратор канала "Новый век" Александр Гусов.
Предполагаемая схема каждый раз была примерно одна: за тот самый блок негатива на определенный период организаторы Telegram-каналов предлагали заинтересованным лицам заплатить. Следствие считает это вымогательством, но защита некоторых фигурантов таких дел высказывала мнение, что это следует рассматривать как часть гражданско-правовых отношений между хозяйствующими субъектами, а не как преступный акт.
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