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Россия и Иран обсуждают взаимные расчеты в юанях - РИА Новости, 17.05.2023
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17:16 17.05.2023 (обновлено: 17:43 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/yuani-1872453654.html
Россия и Иран обсуждают взаимные расчеты в юанях
Россия и Иран обсуждают взаимные расчеты в юанях - РИА Новости, 17.05.2023
Россия и Иран обсуждают взаимные расчеты в юанях
Россия и Иран обсуждают взаимные расчеты в юанях, в целом более 80% расчетов страны ведут сейчас в национальных валютах, сообщил журналистам вице-премьер РФ... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T17:16
2023-05-17T17:43
экономика
россия
иран
александр новак
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ТЕГЕРАН, 17 мая - РИА Новости. Россия и Иран обсуждают взаимные расчеты в юанях, в целом более 80% расчетов страны ведут сейчас в национальных валютах, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."Мы обсуждали сегодня эти вопросы очень подробно, был Минфин и Центральный банк с нашей стороны, и со стороны иранских коллег... У нас уже порядка 80% расчетов идет в национальных валютах, в риалах и рублях. Доля евро и доллара, других валют составляет менее 20%... Рассматриваем также валюту других стран, в том числе юани, это тоже одно из направлений... Наши банки работают в этом направлении", - сказал он, отвечая на вопрос, удалось ли достигнуть сближения по вопросу расчетов в нацвалютах или валютах третьих стран.
https://ria.ru/20230515/yuan-1871905374.html
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экономика, россия, иран, александр новак
Экономика, Россия, Иран, Александр Новак
Россия и Иран обсуждают взаимные расчеты в юанях

Вице-премьер Новак: Россия и Иран обсуждают взаимные расчеты в юанях

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкЮани
Юани - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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ТЕГЕРАН, 17 мая - РИА Новости. Россия и Иран обсуждают взаимные расчеты в юанях, в целом более 80% расчетов страны ведут сейчас в национальных валютах, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы обсуждали сегодня эти вопросы очень подробно, был Минфин и Центральный банк с нашей стороны, и со стороны иранских коллег... У нас уже порядка 80% расчетов идет в национальных валютах, в риалах и рублях. Доля евро и доллара, других валют составляет менее 20%... Рассматриваем также валюту других стран, в том числе юани, это тоже одно из направлений... Наши банки работают в этом направлении", - сказал он, отвечая на вопрос, удалось ли достигнуть сближения по вопросу расчетов в нацвалютах или валютах третьих стран.
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Переход на расчеты в юанях сегодня выгоден России, считает эксперт
15 мая, 15:28
 
ЭкономикаРоссияИранАлександр Новак
 
 
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