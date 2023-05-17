https://ria.ru/20230517/yuani-1872453654.html

Россия и Иран обсуждают взаимные расчеты в юанях

Россия и Иран обсуждают взаимные расчеты в юанях - РИА Новости, 17.05.2023

Россия и Иран обсуждают взаимные расчеты в юанях

Россия и Иран обсуждают взаимные расчеты в юанях, в целом более 80% расчетов страны ведут сейчас в национальных валютах, сообщил журналистам вице-премьер РФ... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T17:16

2023-05-17T17:16

2023-05-17T17:43

экономика

россия

иран

александр новак

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ТЕГЕРАН, 17 мая - РИА Новости. Россия и Иран обсуждают взаимные расчеты в юанях, в целом более 80% расчетов страны ведут сейчас в национальных валютах, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."Мы обсуждали сегодня эти вопросы очень подробно, был Минфин и Центральный банк с нашей стороны, и со стороны иранских коллег... У нас уже порядка 80% расчетов идет в национальных валютах, в риалах и рублях. Доля евро и доллара, других валют составляет менее 20%... Рассматриваем также валюту других стран, в том числе юани, это тоже одно из направлений... Наши банки работают в этом направлении", - сказал он, отвечая на вопрос, удалось ли достигнуть сближения по вопросу расчетов в нацвалютах или валютах третьих стран.

https://ria.ru/20230515/yuan-1871905374.html

россия

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, иран, александр новак