https://ria.ru/20230517/vzyatki-1872292575.html

Экс-преподаватель вуза в Красноярске получил десять лет колонии за взятки

Экс-преподаватель вуза в Красноярске получил десять лет колонии за взятки - РИА Новости, 17.05.2023

Экс-преподаватель вуза в Красноярске получил десять лет колонии за взятки

Красноярский гарнизонный военный суд признал виновным бывшего преподавателя Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T07:59

2023-05-17T07:59

2023-05-17T07:59

происшествия

красноярск

западно-сибирская транспортная прокуратура

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КРАСНОЯРСК, 17 мая - РИА Новости. Красноярский гарнизонный военный суд признал виновным бывшего преподавателя Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева в получении взяток от студентов и посредничестве при получении на сумму более 800 тысяч рублей и приговорил его к 10 годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. По ее данным, в период с 2015 по 2019 годы подсудимый получил взятки от 19 студентов в размерах от 10 до 110 тысяч рублей. "В общей сложности за указанный период преподаватель незаконно получил от обучающихся денежные средства на сумму более 800 тысяч рублей, из них в качестве посредника - порядка 300 тысяч рублей. С учетом позиции государственного обвинителя, Красноярской транспортной прокуратуры, суд назначил виновному наказание по совокупности преступлений в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Кроме того, незаконно полученные в качестве взятки денежные средства в размере 530 тысяч рублей конфискованы в доход государства.

https://ria.ru/20180814/1526516368.html

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красноярск

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, красноярск, западно-сибирская транспортная прокуратура