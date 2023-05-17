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Экс-преподаватель вуза в Красноярске получил десять лет колонии за взятки - РИА Новости, 17.05.2023
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07:59 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/vzyatki-1872292575.html
Экс-преподаватель вуза в Красноярске получил десять лет колонии за взятки
Экс-преподаватель вуза в Красноярске получил десять лет колонии за взятки - РИА Новости, 17.05.2023
Экс-преподаватель вуза в Красноярске получил десять лет колонии за взятки
Красноярский гарнизонный военный суд признал виновным бывшего преподавателя Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T07:59
2023-05-17T07:59
происшествия
красноярск
западно-сибирская транспортная прокуратура
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КРАСНОЯРСК, 17 мая - РИА Новости. Красноярский гарнизонный военный суд признал виновным бывшего преподавателя Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева в получении взяток от студентов и посредничестве при получении на сумму более 800 тысяч рублей и приговорил его к 10 годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. По ее данным, в период с 2015 по 2019 годы подсудимый получил взятки от 19 студентов в размерах от 10 до 110 тысяч рублей. "В общей сложности за указанный период преподаватель незаконно получил от обучающихся денежные средства на сумму более 800 тысяч рублей, из них в качестве посредника - порядка 300 тысяч рублей. С учетом позиции государственного обвинителя, Красноярской транспортной прокуратуры, суд назначил виновному наказание по совокупности преступлений в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Кроме того, незаконно полученные в качестве взятки денежные средства в размере 530 тысяч рублей конфискованы в доход государства.
https://ria.ru/20180814/1526516368.html
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происшествия, красноярск, западно-сибирская транспортная прокуратура
Происшествия, Красноярск, Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Экс-преподаватель вуза в Красноярске получил десять лет колонии за взятки

Экс-педагог вуза в Красноярске получил срок за взятки на сумму более 800 тысяч рублей

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 17 мая - РИА Новости. Красноярский гарнизонный военный суд признал виновным бывшего преподавателя Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева в получении взяток от студентов и посредничестве при получении на сумму более 800 тысяч рублей и приговорил его к 10 годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По ее данным, в период с 2015 по 2019 годы подсудимый получил взятки от 19 студентов в размерах от 10 до 110 тысяч рублей.
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"В общей сложности за указанный период преподаватель незаконно получил от обучающихся денежные средства на сумму более 800 тысяч рублей, из них в качестве посредника - порядка 300 тысяч рублей. С учетом позиции государственного обвинителя, Красноярской транспортной прокуратуры, суд назначил виновному наказание по совокупности преступлений в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Кроме того, незаконно полученные в качестве взятки денежные средства в размере 530 тысяч рублей конфискованы в доход государства.
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ПроисшествияКрасноярскЗападно-Сибирская транспортная прокуратура
 
 
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