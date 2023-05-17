https://ria.ru/20230517/vzyatka-1872289344.html

Депутат заксобрания Приморья арестована по делу о взятке

Депутат заксобрания Приморья арестована по делу о взятке - РИА Новости, 17.05.2023

Депутат заксобрания Приморья арестована по делу о взятке

Депутат законодательного собрания Приморского края Анна Алеко арестована на месяц и 29 дней по делу о получении взятки. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T06:48

2023-05-17T06:48

2023-05-17T06:48

происшествия

россия

приморский край

владивосток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_305007c2f5a71b2f6dce027fe62ff2f0.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 17 мая - РИА Новости. Депутат законодательного собрания Приморского края Анна Алеко арестована на месяц и 29 дней по делу о получении взятки. "Стража. Один месяц 29 суток, до 15 июля. Вменяют ст. 290 УК РФ ("Получение взятки" - ред.), - сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы региона. По информации пресс-службы Ленинского районного суда Владивостока, депутату предъявлены обвинения по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). "В период вменяемых действий" Алеко руководила краевой филармонией. За нарушение ч.6 ст.290 УК РФ возможен тюремный срок до 15 лет. Алеко в 2012-2016 годах возглавляла департамент культуры Приморского края, с 2016 по 2020 год была директором краевой филармонии. В заксобрании Приморья, куда она избралась в сентябре 2021 года, занимает пост зампредседателя комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы.

https://ria.ru/20230512/maksimenko-1871361423.html

https://ria.ru/20230516/vzyatki-1872242852.html

россия

приморский край

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, приморский край, владивосток