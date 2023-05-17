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Депутат заксобрания Приморья арестована по делу о взятке - РИА Новости, 17.05.2023
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06:48 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/vzyatka-1872289344.html
Депутат заксобрания Приморья арестована по делу о взятке
Депутат заксобрания Приморья арестована по делу о взятке - РИА Новости, 17.05.2023
Депутат заксобрания Приморья арестована по делу о взятке
Депутат законодательного собрания Приморского края Анна Алеко арестована на месяц и 29 дней по делу о получении взятки. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T06:48
2023-05-17T06:48
происшествия
россия
приморский край
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мая - РИА Новости. Депутат законодательного собрания Приморского края Анна Алеко арестована на месяц и 29 дней по делу о получении взятки. "Стража. Один месяц 29 суток, до 15 июля. Вменяют ст. 290 УК РФ ("Получение взятки" - ред.), - сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы региона. По информации пресс-службы Ленинского районного суда Владивостока, депутату предъявлены обвинения по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). "В период вменяемых действий" Алеко руководила краевой филармонией. За нарушение ч.6 ст.290 УК РФ возможен тюремный срок до 15 лет. Алеко в 2012-2016 годах возглавляла департамент культуры Приморского края, с 2016 по 2020 год была директором краевой филармонии. В заксобрании Приморья, куда она избралась в сентябре 2021 года, занимает пост зампредседателя комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы.
https://ria.ru/20230512/maksimenko-1871361423.html
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происшествия, россия, приморский край, владивосток
Происшествия, Россия, Приморский край, Владивосток
Депутат заксобрания Приморья арестована по делу о взятке

Депутат заксобрания Приморья Алеко арестована по делу о взятке

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мая - РИА Новости. Депутат законодательного собрания Приморского края Анна Алеко арестована на месяц и 29 дней по делу о получении взятки.
"Стража. Один месяц 29 суток, до 15 июля. Вменяют ст. 290 УК РФ ("Получение взятки" - ред.), - сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
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12 мая, 16:48
По информации пресс-службы Ленинского районного суда Владивостока, депутату предъявлены обвинения по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). "В период вменяемых действий" Алеко руководила краевой филармонией. За нарушение ч.6 ст.290 УК РФ возможен тюремный срок до 15 лет.
Алеко в 2012-2016 годах возглавляла департамент культуры Приморского края, с 2016 по 2020 год была директором краевой филармонии. В заксобрании Приморья, куда она избралась в сентябре 2021 года, занимает пост зампредседателя комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы.
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