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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 17.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:12 17.05.2023 (обновлено: 22:44 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/vzryvy-1872503251.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 17.05.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Взрывы прогремели в Одесской области Украины, пишет украинское издание "Общественное". РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T22:12
2023-05-17T22:44
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
украина
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Взрывы прогремели в Одесской области Украины, пишет украинское издание "Общественное". "В Одессе прозвучали взрывы", — сообщило СМИ со ссылкой на собственных корреспондентов.Ранее сегодня в Одесской, Николаевской и подконтрольных Киеву частях Харьковской и Херсонской областей объявили воздушную тревогу.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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одесская область
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в мире, одесская область, украина, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

"Общественное": в Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Взрывы прогремели в Одесской области Украины, пишет украинское издание "Общественное".
Одессе прозвучали взрывы", — сообщило СМИ со ссылкой на собственных корреспондентов.
Ранее сегодня в Одесской, Николаевской и подконтрольных Киеву частях Харьковской и Херсонской областей объявили воздушную тревогу.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьУкраинаХарьковская областьВооруженные силы РФ
 
 
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