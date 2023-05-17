https://ria.ru/20230517/vzryvy-1872503251.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 17.05.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Взрывы прогремели в Одесской области Украины, пишет украинское издание "Общественное". РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T22:12
2023-05-17T22:12
2023-05-17T22:44
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
украина
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Взрывы прогремели в Одесской области Украины, пишет украинское издание "Общественное". "В Одессе прозвучали взрывы", — сообщило СМИ со ссылкой на собственных корреспондентов.Ранее сегодня в Одесской, Николаевской и подконтрольных Киеву частях Харьковской и Херсонской областей объявили воздушную тревогу.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
одесская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесская область, украина, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
"Общественное": в Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы