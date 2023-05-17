https://ria.ru/20230517/vyrypaev-1872310406.html
МВД объявило в розыск режиссера Ивана Вырыпаева
МВД объявило в розыск режиссера Ивана Вырыпаева - РИА Новости, 17.05.2023
МВД объявило в розыск режиссера Ивана Вырыпаева
МВД России объявило в розыск режиссера Ивана Вырыпаева, следует из ведомственной базы разыскиваемых. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T09:55
2023-05-17T09:55
2023-05-17T17:51
россия
иван вырыпаев
происшествия
варшава
польша
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. МВД России объявило в розыск режиссера Ивана Вырыпаева, следует из ведомственной базы разыскиваемых.По какой статье его разыскивают, неизвестно.Судя по сайту Вырыпаева, сейчас он гражданин Польши и живет в Варшаве.Комментариями правоохранительных органов РИА Новости не располагает.Вырыпаев — автор сценариев и режиссер-постановщик фильмов и спектаклей.
https://ria.ru/20230505/arest-1870071070.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иван вырыпаев, происшествия, варшава, польша, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Иван Вырыпаев, Происшествия, Варшава, Польша, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД объявило в розыск режиссера Ивана Вырыпаева
МВД России: режиссер Иван Вырыпаев объявлен в розыск по статье Уголовного кодекса