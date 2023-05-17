https://ria.ru/20230517/vyrypaev-1872310406.html

МВД объявило в розыск режиссера Ивана Вырыпаева

МВД объявило в розыск режиссера Ивана Вырыпаева - РИА Новости, 17.05.2023

МВД объявило в розыск режиссера Ивана Вырыпаева

МВД России объявило в розыск режиссера Ивана Вырыпаева, следует из ведомственной базы разыскиваемых. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T09:55

2023-05-17T09:55

2023-05-17T17:51

россия

иван вырыпаев

происшествия

варшава

польша

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/97597/37/975973787_0:196:2884:1818_1920x0_80_0_0_336518168dbb6d87703e1705c78fd3c3.jpg

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. МВД России объявило в розыск режиссера Ивана Вырыпаева, следует из ведомственной базы разыскиваемых.По какой статье его разыскивают, неизвестно.Судя по сайту Вырыпаева, сейчас он гражданин Польши и живет в Варшаве.Комментариями правоохранительных органов РИА Новости не располагает.Вырыпаев — автор сценариев и режиссер-постановщик фильмов и спектаклей.

https://ria.ru/20230505/arest-1870071070.html

россия

варшава

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, иван вырыпаев, происшествия, варшава, польша, министерство внутренних дел рф (мвд россии)