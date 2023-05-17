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МВД объявило в розыск режиссера Ивана Вырыпаева - РИА Новости, 17.05.2023
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09:55 17.05.2023 (обновлено: 17:51 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/vyrypaev-1872310406.html
МВД объявило в розыск режиссера Ивана Вырыпаева
МВД объявило в розыск режиссера Ивана Вырыпаева - РИА Новости, 17.05.2023
МВД объявило в розыск режиссера Ивана Вырыпаева
МВД России объявило в розыск режиссера Ивана Вырыпаева, следует из ведомственной базы разыскиваемых. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T09:55
2023-05-17T17:51
россия
иван вырыпаев
происшествия
варшава
польша
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. МВД России объявило в розыск режиссера Ивана Вырыпаева, следует из ведомственной базы разыскиваемых.По какой статье его разыскивают, неизвестно.Судя по сайту Вырыпаева, сейчас он гражданин Польши и живет в Варшаве.Комментариями правоохранительных органов РИА Новости не располагает.Вырыпаев — автор сценариев и режиссер-постановщик фильмов и спектаклей.
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россия
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россия, иван вырыпаев, происшествия, варшава, польша, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Иван Вырыпаев, Происшествия, Варшава, Польша, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД объявило в розыск режиссера Ивана Вырыпаева

МВД России: режиссер Иван Вырыпаев объявлен в розыск по статье Уголовного кодекса

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРежиссер Иван Вырыпаев
Режиссер Иван Вырыпаев - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Режиссер Иван Вырыпаев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. МВД России объявило в розыск режиссера Ивана Вырыпаева, следует из ведомственной базы разыскиваемых.
«
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке Вырыпаева.
По какой статье его разыскивают, неизвестно.
Судя по сайту Вырыпаева, сейчас он гражданин Польши и живет в Варшаве.
Комментариями правоохранительных органов РИА Новости не располагает.
Вырыпаев — автор сценариев и режиссер-постановщик фильмов и спектаклей.
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РоссияИван ВырыпаевПроисшествияВаршаваПольшаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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